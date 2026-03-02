SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Víctor Ramos por situación en la Macrozona Sur: “Era imposible resolver un conflicto como este en cuatro años”

    El subsecretario del Interior trabajó los primeros años del gobierno directamente con las comunidades indígenas en la Macrozona Sur, en ese sentido valoró el trabajo de los funcionarios y aseguró que aún faltan cosas por resolver.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Quedan pocos días para que el gobierno del Presidente Gabriel Boric deje La Moneda y asuma la nueva administración. En ese marco, las autoridades han estado haciendo sus análisis sobre la gestión, reflexionando sobre lo bueno, lo malo, y lo que habrían mejorado.

    En ese marco, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, en diálogo con radio Pauta, admitió que si hay algo que le hubiese gustado hacer distinto es haber tenido “otro tipo de celeridad y urgencias en materias que estaban siendo más acuciosas para la ciudadanía".

    Consultado por las acciones del gobierno en la Macrozona Sur, considerando que la zona lleva bajo estado de excepción desde el 16 de mayo de 2022, el subsecretario aseguró estar satisfecho “del buen trabajo realizado. No cantando victoria, no alegre".

    Antes de asumir la Subsecretaría del Interior, Ramos fue parte del equipo de asesores del gabinete de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches. Además, estuvo a cargo del Plan Buen Vivir fue parte de quienes encabezaron la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

    En ese marco, el subsecretario señaló que “desde el punto de vista estratégico”, el gobierno habría asumido ese mismo 2022 que “estos conflictos, viendo la comparativa internacional, y después de yo haberme adentrado durante varios meses en las zonas más complicadas para haber tomado el pulso de agricultores, forestales, comunidades, víctimas de la violencia, y viendo lo que le había pasado a otros países, era imposible resolver un conflicto como este en cuatro años".

    En ese sentido, aseguró que se tomó la decisión de cambiar “la expectativa de que esto se resuelva al final de nuestro periodo”.

    “Habilitemos una ruta de Estado, que es lo que han hecho otros países, que transitan durante dos, tres, cuatro gobiernos incluso, para ir dándole un carril y una solución”, sostuvo.

    Más sobre:Macrozona surVíctor RamosEstado de excepciónInteriorSubsecretario del Interior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Lo más leído

    1.
    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    2.
    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Ataque incendiario en La Araucanía deja cuatro vehículos afectados: dejan lienzo con mensaje
    Chile

    Ataque incendiario en La Araucanía deja cuatro vehículos afectados: dejan lienzo con mensaje

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec
    Negocios

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    Precios del petróleo se disparan a máximos de un año tras ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Ministro Grau llama a no “sobreinterpretar” el negativo Imacec de enero y resalta efecto de una alta tasa de comparación

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental
    El Deportivo

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”
    Mundo

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Qatar alerta de que Irán “tendrá que pagar el precio” de sus ataques en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers