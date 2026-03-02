Víctor Ramos por situación en la Macrozona Sur: “Era imposible resolver un conflicto como este en cuatro años”

Quedan pocos días para que el gobierno del Presidente Gabriel Boric deje La Moneda y asuma la nueva administración. En ese marco, las autoridades han estado haciendo sus análisis sobre la gestión, reflexionando sobre lo bueno, lo malo, y lo que habrían mejorado.

En ese marco, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, en diálogo con radio Pauta, admitió que si hay algo que le hubiese gustado hacer distinto es haber tenido “otro tipo de celeridad y urgencias en materias que estaban siendo más acuciosas para la ciudadanía".

Consultado por las acciones del gobierno en la Macrozona Sur, considerando que la zona lleva bajo estado de excepción desde el 16 de mayo de 2022, el subsecretario aseguró estar satisfecho “del buen trabajo realizado. No cantando victoria, no alegre".

Antes de asumir la Subsecretaría del Interior, Ramos fue parte del equipo de asesores del gabinete de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches. Además, estuvo a cargo del Plan Buen Vivir fue parte de quienes encabezaron la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

En ese marco, el subsecretario señaló que “desde el punto de vista estratégico”, el gobierno habría asumido ese mismo 2022 que “estos conflictos, viendo la comparativa internacional, y después de yo haberme adentrado durante varios meses en las zonas más complicadas para haber tomado el pulso de agricultores, forestales, comunidades, víctimas de la violencia, y viendo lo que le había pasado a otros países, era imposible resolver un conflicto como este en cuatro años".

En ese sentido, aseguró que se tomó la decisión de cambiar “la expectativa de que esto se resuelva al final de nuestro periodo”.

“Habilitemos una ruta de Estado, que es lo que han hecho otros países, que transitan durante dos, tres, cuatro gobiernos incluso, para ir dándole un carril y una solución”, sostuvo.