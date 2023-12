Viera-Gallo, nuevo embajador de Chile en Argentina: “Es un error pretender construir alguna relación en base a afinidades políticas”

El nuevo embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo (PS), se refirió esta mañana a los desafíos que enfrentará en su nueva labor en la legación diplomática en el país vecino.

En conversación con radio Pauta, el exministro de Michelle Bachelet, aseguró que el próximo martes 5 de diciembre llegará al país trasandino, exactamente cinco días antes de la investidura del Presidente electo de Argentina, Javier Milei, ceremonia a la que asistirá el Presidente Gabriel Boric.

En el espacio radial, Viera-Gallo fue consultado por el rol que jugará en términos políticos, considerando las diferencias ideológicas que tiene el Mandatario chileno con el futuro Presidente argentino.

Al respecto, señaló que “hay que entender que nosotros vivimos en un mundo complejo y muy diverso, cada vez más fragmentado. Y en el caso de América Latina, yo creo que es un error pretender construir alguna relación en base a afinidades políticas”.

En ese sentido, recordó que el expresidente Salvador Allende “tuvo buenas relaciones con el general (Alejandro) Lanusse en Argentina. Incluso fue a la Argentina y, digamos, eran posiciones extremadamente diversas. Entonces. Yo creo que lo fundamental acá es que la política exterior se tiene que regir por el derecho internacional, los acuerdos y tratados que están firmados entre los países y además por la necesidad de colaboración, que es urgente por las necesidades que tiene la gente”.

Además, el nuevo embajador afirmó que no ve “ninguna razón para que haya conflicto”, con el país trasandino en términos ideológicos. “Lo que veo más bien son posibilidades para que haya colaboración y avance. Y además es lo que necesita la gente. Solo poner un ejemplo, hay tres millones de personas que cruzan la frontera todos los años. Entonces, mantener esos pasos”.

“Si queremos cooperación económica, si queremos potenciar que las exportaciones de las provincias argentinas que son vecinas a Chile salgan por nuestros puertos, hay que mejorar muchísimo los pasos que comenzarán a construir los tres túneles que están pendientes. Hay que hacer la conexión ferroviaria en el sur. O sea, no podemos vivir de dimes y diretes que, digamos, cuando tenemos tanta cosa en común por hacer para adelante. Es como si mañana me dijeran que Francia y Alemania tienen dificultades. Bueno, pueden tenerlas de vez en cuando, pero lo básico es la colaboración en el marco de la Unión Europea. Y algo similar tiene que pasar acá”, sostuvo.

Respecto a las diferencias que manifestó Milei con Boric en su campaña presidencial, Viera-Gallo planteó que, a su parecer, eso “debe quedar atrás”.

“Las nuevas autoridades van a asumir en plenitud sus responsabilidades. Y ahí lo que importa y lo que la gente le pide es que las relaciones de colaboración entre los países ayuden a los pueblos. Eso es lo que al final es lo fundamental. Ahora que un gobierno tenga una orientación y el otro tenga una orientación distinta, no es un impedimento. Muchas veces ha ocurrido y a veces ha sido hasta, no digo que ha favorecido, pero no ha sido ninguna dificultad para nuevas colaboraciones y avances”, aseveró.