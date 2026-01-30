Visita a El Salvador, nómina incompleta y presión de los partidos: las razones de Kast para postergar el anuncio de delegados

Fue durante la noche del jueves, y en el marco de su gira en Centroamérica antes de arribar a El Salvador cuando, junto a su equipo, José Antonio Kast definió postergar el anuncio de sus delegados presidenciales –programado para este viernes– para la próxima semana.

Según explicaron formalmente desde la oficina del presidente electo (OPE), la decisión se tomó debido a que aún se están revisando los antecedentes de algunos aspirantes para los cargos, por lo que restaba afinar la nómina final.

Lo cierto es que el proceso para definir quiénes integrarán las 16 delegaciones se ha extendido más de lo planificado y se ha visto marcado por la presión de los partidos, particularmente Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), por aumentar su representación en el Ejecutivo. Esto después de que el gabinete ministerial quedara conformado por 16 independientes de un total de 24 ministros.

En ese contexto la expectación no es menor, sobre todo porque la mayoría de las autoridades que se han ido conociendo son del Partido Republicano, pese a que se aumentó la representación de los otros partidos.

Hasta el momento, considerando militantes y cercanos a la tienda, la colectividad liderada por Arturo Squella tiene alrededor de ocho delegaciones; Chile Vamos aparece solamente con tres, lo que, algunos reconocen en privado, les inquieta.

Squella, eso sí, desdramatizó el tema: “Los cálculos que se hacen, que estos son independientes, que estos son militantes, da un poco lo mismo cuando uno tiene a la vista el nivel de personas, el talento, la trayectoria y la valentía, particularmente en el caso de estos nombramientos que tienen cada uno de ellos. Eso es lo que a nosotros nos motiva”.

Ese, en todo caso, no fue el principal factor que Kast tuvo sobre la mesa para aplazar el anuncio. Según transmiten en su entorno, la razón fundamental para presentar a las autoridades el próximo viernes fue su visita a El Salvador, país en el que aterrizó este jueves en la noche.

Por ese periplo, de hecho, ya se había suspendido el anuncio de los futuros subsecretarios, que –inicialmente– también estaba programado para este viernes.

El viaje, que se da en el marco de la gira de Kast por Centroamérica, es considerado clave en el equipo del presidente electo. No solo porque sostendrá su primer encuentro con el presidente de ese país, Nayib Bukele, sino que también lo hará acompañado de su futura ministra de seguridad, Trinidad Steinert, con quien este viernes en la mañana visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel símbolo del modelo de seguridad salvadoreño.

En ese contexto, en la OPE querían evitar opacar la visita con el anuncio. Esto, en un contexto en el que el principal foco de su administración será enfrentar la crisis de seguridad en el país.

“La razón es bastante evidente, el presidente tuvo que prorrogar la estadía en Centroamérica. Hoy día se encuentra en El Salvador, va a tener una extensa jornada de trabajo, muy en la línea de lo que todos esperamos de traer conocimiento e información para combatir el narcotráfico, el crimen organizado”, dijo al respecto el timonel republicano, Arturo Squella.

En esa línea, explicó que “el retraso tiene que ver también con la manera en que se va a presentar a las futuras autoridades. Los delegados presidenciales regionales son autoridades muy importantes (...) el principal representante del Presidente de la República, y es natural y obvio que tanto el presidente como todos sus colaboradores que lo están acompañando hoy día en la gira estén en el trabajo, en la presentación que se va a hacer”.

Esto último también fue uno de los factores para atrasar la fecha. Y es que, tal como explicaron desde la OPE, algunos de los nombres aún se mantienen en revisión, proceso en el que Kast prefiere involucrarse personalmente.

En el equipo transmiten que frente a la posibilidad de que aparezcan algunas alertas de último minuto, como la irrupción de otros candidatos o de antecedentes que pudiesen complicar algunos de los nombramientos, es el mandatario electo quien resuelve esos nudos.

Además, de acuerdo con las palabras de Squella, podría cambiar el diseño para la presentación. Inicialmente la información sería dada a conocer a través de un comunicado, sin embargo el timonel republicano indicó que habrá una presentación de las futuras autoridades.

De igual forma, ya hay algunos nombres confirmados. Entre ellos el de Germán Codina para la Región Metropolitana, Alberto Soto en Arica, Diego Sepúlveda (republicano) en Ñuble, Juan Eduardo Prieto por Maule, Manuel Millones en Valparaíso, Sofía Cid (republicana) en Atacama, el exfiscal Francisco Ljubetic en La Araucanía, Víctor Pino (Demócratas) en Coquimbo, Julio Anativia (RN) en Biobío, Vicky Carrasco (republicana) en Los Ríos, Cristián Palma (republicano) en Los Lagos y Luz María Vicuña en Aysén.