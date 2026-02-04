SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Vocera de gobierno defiende al Presidente Boric de críticas de dirigentes comunistas que lo tildan de “servil” y “cobarde”

    La ministra Camila Vallejo reconoció que para ella es “complejo” cuando se trata de cuestionamientos dirigidos desde militantes de su colectividad. "Los insultos, las descalificaciones, las caricaturas no van al caso. No contribuyen", dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric y la vocera de gobierno, Camila Vallejo. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA. MARIO TELLEZ

    La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), salió en defensa del Presidente Gabriel Boric de las descalificaciones emitidas por dirigentes del Partido Comunista, por la postura sobre Cuba y Venezuela.

    Esto, luego que en el programa de streaming Barba Roja, Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del partido, y el abogado Hugo Gutiérrez, del comité central, tildaron al Mandatario de “servil” y cobarde".

    Boric tiene que hacerse cargo de lo que pase con el pueblo cubano, porque (la condena que hizo) no es un simple comentario que puede hacer cualquier mortal (...). Lo más curioso es que estas cosas no las decía él antes. Él las dice ahora (...). ¿Con quién se quiere congraciar este fulano? Al final del día, lo que hace es congraciarse con (...) Estados Unidos. Como un cobarde, lo que quiere hacer es congeniar con el amo. Es decir, es una conducta servil. Eso es vergonzoso", dijo Gutiérrez.

    “Si alguien piensa que, por estar del lado del imperio, se va a salvar de esta lógica, sea quien sea, está recontra equivocado. Mira Dinamarca, pues. No es chacota, estamos hablando en serio”, complementó Lagos.

    En conversación con radio Infinita, Vallejo planteó que: “Es complejo referirme a esto cuando se trata obviamente de dos militantes del Partido Comunista y que no se lea como una disputa interna. Yo quiero en esto ser muy clara, en que hablo como vocera de gobierno”.

    Tras esto, la portavoz del Ejecutivo planteó que Boric “ha tenido críticas de lado y lado por defender sus principios en materia internacional, y en eso no nos perdemos. El Presidente de la República ha sido capaz de no solamente catalogar con su mirada los distintos regímenes políticos de países de América Latina o el mundo, sino que también de condenar muy fuertemente la violación al derecho internacional”.

    La secretaria de Estado puso como ejemplo la postura del Jefe de Estado respecto a Venezuela: “Criticar el régimen de Maduro no implica, no ser capaz de condenar la agresión militar que hizo Estados Unidos contra Venezuela y que tuvo como principal propósito hacerse del petróleo venezolano. Y eso ha generado obviamente críticas de lado y lado. Pero el Presidente ha sido de una línea y ha sido coherente en eso. Y yo creo que es importante al final de cuentas entender que la posibilidad o la capacidad de ser críticos sobre otros procesos políticos en el mundo, regímenes o sistemas políticos en el mundo, no es contradictorio con defender siempre el derecho internacional”.

    Y luego dijo sobre las palabras utilizadas por Gutiérrez y Lagos: “Hay que ser respetuosos del Presidente de la República, independientemente de las diferencias. Los insultos, las descalificaciones, las caricaturas no van al caso. No contribuyen. Y yo creo que hablan más de las personas que las emiten que del que recibe el ataque”.

    Más sobre:Gabriel BoricCamila VallejoHugo GutiérrezAndrés LagosPartido Comunista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Felipe Kast por candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: “Yo espero que la definición sea apoyarla”

    Tras históricas ganancias de Latam el mercado sigue apostando por sobreponderar la acción

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Senapred cifra en más de 1.100 las viviendas afectadas por temporal en la RM

    Barrio Meiggs: Delegado de la RM advierte que no van a permitir nuevas instalaciones de “toldos azules” en el espacio público

    Lo más leído

    1.
    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    2.
    Futuro oficialismo se divide tras formalización de candidatura de Bachelet a la ONU

    Futuro oficialismo se divide tras formalización de candidatura de Bachelet a la ONU

    3.
    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    4.
    López y Arrau protagonizan roce por “corte de cintas” en Obras Públicas y marcan nuevo desencuentro en medio de bilaterales

    López y Arrau protagonizan roce por “corte de cintas” en Obras Públicas y marcan nuevo desencuentro en medio de bilaterales

    5.
    Comunistas rayan la cancha a Jeannette Jara: “En este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”

    Comunistas rayan la cancha a Jeannette Jara: “En este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Rating del martes 3 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 3 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Senapred cifra en más de 1.100 las viviendas afectadas por temporal en la RM

    Barrio Meiggs: Delegado de la RM advierte que no van a permitir nuevas instalaciones de “toldos azules” en el espacio público

    Tras históricas ganancias de Latam el mercado sigue apostando por sobreponderar la acción
    Negocios

    Tras históricas ganancias de Latam el mercado sigue apostando por sobreponderar la acción

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    Con la Ley Joaquín Niemann incluida: los cambios que trae el LIV Golf 2026 para la temporada que arranca en Riad
    El Deportivo

    Con la Ley Joaquín Niemann incluida: los cambios que trae el LIV Golf 2026 para la temporada que arranca en Riad

    “Espero un proyecto que coincida”: Gustavo Álvarez aborda la opción de dirigir a Colo Colo tras su paso por la U

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos
    Mundo

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos

    Nigeria: Hombres armados matan a 162 personas en un ataque en el oeste del país

    La misteriosa muerte del hijo de Gaddafi que alguna vez fue visto como el próximo líder de Libia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
    Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar