Vocera de gobierno defiende al Presidente Boric de críticas de dirigentes comunistas que lo tildan de “servil” y “cobarde”

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), salió en defensa del Presidente Gabriel Boric de las descalificaciones emitidas por dirigentes del Partido Comunista, por la postura sobre Cuba y Venezuela.

Esto, luego que en el programa de streaming Barba Roja, Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del partido, y el abogado Hugo Gutiérrez, del comité central, tildaron al Mandatario de “servil” y cobarde".

“Boric tiene que hacerse cargo de lo que pase con el pueblo cubano, porque (la condena que hizo) no es un simple comentario que puede hacer cualquier mortal (...). Lo más curioso es que estas cosas no las decía él antes. Él las dice ahora (...). ¿Con quién se quiere congraciar este fulano? Al final del día, lo que hace es congraciarse con (...) Estados Unidos. Como un cobarde, lo que quiere hacer es congeniar con el amo. Es decir, es una conducta servil. Eso es vergonzoso", dijo Gutiérrez.

“Si alguien piensa que, por estar del lado del imperio, se va a salvar de esta lógica, sea quien sea, está recontra equivocado. Mira Dinamarca, pues. No es chacota, estamos hablando en serio”, complementó Lagos.

En conversación con radio Infinita, Vallejo planteó que: “Es complejo referirme a esto cuando se trata obviamente de dos militantes del Partido Comunista y que no se lea como una disputa interna. Yo quiero en esto ser muy clara, en que hablo como vocera de gobierno”.

Tras esto, la portavoz del Ejecutivo planteó que Boric “ha tenido críticas de lado y lado por defender sus principios en materia internacional, y en eso no nos perdemos. El Presidente de la República ha sido capaz de no solamente catalogar con su mirada los distintos regímenes políticos de países de América Latina o el mundo, sino que también de condenar muy fuertemente la violación al derecho internacional”.

La secretaria de Estado puso como ejemplo la postura del Jefe de Estado respecto a Venezuela: “Criticar el régimen de Maduro no implica, no ser capaz de condenar la agresión militar que hizo Estados Unidos contra Venezuela y que tuvo como principal propósito hacerse del petróleo venezolano. Y eso ha generado obviamente críticas de lado y lado. Pero el Presidente ha sido de una línea y ha sido coherente en eso. Y yo creo que es importante al final de cuentas entender que la posibilidad o la capacidad de ser críticos sobre otros procesos políticos en el mundo, regímenes o sistemas políticos en el mundo, no es contradictorio con defender siempre el derecho internacional”.

Y luego dijo sobre las palabras utilizadas por Gutiérrez y Lagos: “Hay que ser respetuosos del Presidente de la República, independientemente de las diferencias. Los insultos, las descalificaciones, las caricaturas no van al caso. No contribuyen. Y yo creo que hablan más de las personas que las emiten que del que recibe el ataque”.