Vocera de Jara emplaza a Kast a transparentar su propuesta previsional: “Si no quiere revelarlo, quizás van a venir recortes en las pensiones”

La diputada y vocera del comando presidencial de Jeannette Jara (PC), Gael Yeomans (FA), cargó contra el abanderado republicano José Antonio Kast, debido a la reserva de su fórmula para aplicar su propuesta en pensiones.

Y es que ayer, Kast aseguró que no entregará detalles de cómo implementará sus medidas para evitar que el gobierno “amarre recursos”.

Al respecto, en entrevista con radio Universidad de Chile, la diputada sostuvo que Kast “es un candidato que no es sincero. Está ocultando sus verdaderas intenciones, está ocultando lo que piensa hacer con las pensiones”.

“¿De dónde va a salir el recorte de 6 mil millones de dólares que está prometiendo?“, cuestionó y luego agregó: ”No me cabe duda que si no quiere revelar sus reales propuestas, quizás van a venir recortes de las pensiones, y eso sería un retroceso en algo que se logró avanzar".

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Dicho eso, señaló que “es relevante poder llevar a que José Antonio Kast muestre sus reales intenciones al país, porque no puede ser que una candidatura presidencial se levante sobre la nula transparencia, la falta de información, la improvisación”.

“Hoy también vemos una campaña de fake news que sigue haciendo José Antonio Kast, solo que está cambiando a la candidata que está atacando, en primer lugar atacó a Evelyn Matthei, ella evaluó querellarse, y ahora está atacando a Jeannette Jara”, acusó.

“Eso demuestra que se le suelta la cadena a José Antonio Kast, ataca a mujeres, es intolerante a las mujeres que piensan distinto a él”, cerró la vocera de Jara.