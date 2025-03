Vocera (s) Etcheverry pone paños fríos a cruce con senadora Vodanovic (PS) a raíz de chats Cariola-Hassler y críticas al PC

La ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry (FA), optó por poner paños fríos al cruce que protagonizó con la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

Esto, luego de los dichos de la timonel PS a raíz de la filtración de los chats entre la expresidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en los que abundan las críticas al Presidente Gabriel Boric y el gobierno.

“Una cosa es de pelambre y otra cosa es la conducta política que ellas pueden haber tenido y creo que la opinión dada me parece que se condice con la opinión que el Partido Comunista permanentemente ha tenido con el gobierno”, dijo Vodanovic este lunes en Radio Universo.

En la misma jornada de ayer, la portavoz (s) del Ejecutivo desestimó las declaraciones de la senadora, indicando que en La Moneda no le temen “al debate y la diferencia de ideas” y que “lo que importa es la capacidad de ponerse de acuerdo y de avanzar, que es algo que este gobierno, con toda la coalición que lo respalda, ha demostrado con creces”.

17 Febrero 2025 Entrevista a Paulina Vodanovic, Senadora, para Desde la Redaccion Foto: Andres Perez

El cruce no quedó ahí, porque ya en la noche -en diálogo con Tolerancia Cero de CNN- Vodanovic insistió en su postura y retrucó las palabras de Etcheverry.

“Ojalá la vocera se dedicara a pelear con la derecha y no con el Partido Socialista. Yo hubiese esperado que me felicitara por la gran votación que obtuve ayer (para continuar a la cabeza de la mesa directiva de la tienda), la movilización y la lealtad que ha tenido el PS con el gobierno”, dijo, para luego añadir que “el Presidente me llamó, pero la vocera me ‘pegó'”.

En esa misma línea, la senadora apuntó: “No veo por qué llama a tanta alarma. Se me acusa de ser desleal y no estar por la unidad, si hay alguien que se la ha jugado por la unidad del progresismo... las reuniones de los presidentes de partidos oficialistas se conducen en la sede del PS”.

En una vocería este martes, la secretaria de Estado fue inquirida por estos dichos recientes de la parlamentaria, pero prefirió bajarle el perfil a la discusión.

03/03/2025 - VOCERIA MINISTRA AISEN ETCHEVERRY - Mario Tellez / La Tercera

“Esta es una coalición donde existen diferencias de opinión, las han existido siempre, y esas diferencias de opinión dan lugares a debates, a conversaciones, que creo, en mi opinión, robustecen la forma en cómo hacemos política y la posibilidad de llegar a acuerdos en distintas materias, y eso se demuestra en los resultados que hemos tenido como gobierno, con una coalición donde participan distintos partidos, donde, por supuesto, el Partido Socialista ha sido un tremendo aporte, el Partido Comunista, el Frente Amplio, todos los partidos de la coalición”, respondió.

Para después agregar que “las diferencias de opinión son parte de la naturaleza de lo que somos como coalición, y como lo dijimos ayer, no es algo que temamos ninguno de los que participamos de esta coalición, sino que al revés, es algo que nos fortalece como coalición democrática”. }

Además, descartó haber escalado la controversia con Vodanovic: “Ningún gesto de indiferencia, creo que no vale la pena polemizar sobre este punto”.

“El debate, las diferencias de opinión es natural, ocurre siempre, es algo que nos fortalece y por supuesto algo que como gobierno, como coalición y que creo toda la política debiera promover”, zanjó.