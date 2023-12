Vocero del En Contra sobre dichos de Piñera y Frei: “Ese tipo de declaraciones rayan en la ilegalidad”

hace 52 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

El abogado y ex comisionado Gabriel Osorio (PS).

El abogado Gabriel Osorio (PS), ex miembro de la Comisión Experta, lamentó que los ex mandatarios hayan intentado inducir el voto por el A Favor. "Esperamos que las autoridades y ex autoridades, las más importantes en este caso, estén a la altura”, dijo, tras votar en Providencia.