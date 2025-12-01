Vodanovic cuestiona al PDG tras resultado de consulta con miras al balotaje: “No es una orientación clara a la militancia”

La senadora, presidenta del Partido Socialista (PS) y jefa de campaña de Jeannette Jara (Unidad por Chile), Paulina Vodanovic, cuestionó al Partido de la Gente (PDG) tras la consulta digital para definir la postura de la colectividad en la segunda vuelta.

El resultado de la encuesta online fue un 78% por anular, José Antonio Kast tuvo un 20% y la exministra del Trabajo un 2%.

Desde el comando de la abanderada del oficialismo y la DC, en Londres 76, la timonel socialista apuntó a que la tienda de Parisi no orientó a su militancia de manera clara.

“Me parece que los partidos políticos tenemos que orientar a nuestra militancia, y lo digo como presidenta de un partido”, planteó.

En ese sentido, dijo que “esto de llamar o a dejar libertad de conciencia, que es una de las cosas que a veces se dice, o llamar a votar blanco, finalmente es parte de una decisión de ellos”.

Con todo, remarcó que “lo correcto sería que tomaran una posición, porque finalmente los partidos políticos tenemos que estar para orientar a nuestros militantes y no dejar una opción abierta como es la del blanco, que creo que no es una orientación clara a la militancia”.

“El resultado es bastante predecible”

En tanto, Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad y miembro del comando de la exministra del Trabajo, en diálogo con radio Cooperativa afirmó que “el resultado era bastante predecible porque es el que le permite a Franco Parisi mantener un discurso. Es un resultado cómodo para él”.

“La única acotación es que esta es una consulta a los militantes, que no necesariamente expresa al electorado total de Parisi y no creo que genere una diferencia importante”, dijo.

A eso agregó que “tenemos que constatar que hay un actor político nuevo en la política chilena, ya en este caso intentando, haciendo esfuerzos de institucionalización. Vamos a ver cómo le va en este segundo intento”.