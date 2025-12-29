Vodanovic por publicación de embajadora en Nueva Zelanda: “Tendrá que haber algún tipo de decisión sobre su conducta”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseveró que la Cancillería debe operar con “toda la rigurosidad” ante la publicación de Manahi Pakarati, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, sobre la “autodeterminación de Rapa Nui”.

En contexto, la embajadora publicó en Threads una foto con un letrero ubicado en Isla de Pascua, en el cual se podía leer “Libre determinación para la nación Rapa Nui”. La embajadora acompañó la imagen con una traducción en inglés: “Self-determination for Rapa Nui“.

Esto provocó las reacciones tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores, que realizó una reprimenda, y de parlamentarios que han solicitado medidas, en especial sectores de oposición que piden su salida.

Ante ello, la senadora Vodanovic planteó en radio Infinita que “a hí creo que tiene que operar toda la rigurosidad de nuestra Cancillería , porque también es impropio esto de andar tuiteando a cada rato, no veo el aporte de aquello, la calidad hoy día es importante, y tiene que respetar ese rol de representar a nuestro Estado y no poner en problemas al Estado”.

“No sé cuáles son las prácticas al interior de la Cancillería, pero evidentemente tiene que haber algún tipo de (...) entiendo que fue amonestada. Tendrá que haber algún tipo de decisión sobre su conducta ”, insistió la parlamentaria.

En ese sentido, explicó que “no es compatible ser embajadora de un país y tener una posición tan distante de la política exterior del propio país”. “Los funcionarios de carrera, además, tienen una formación, e insisto, uno no puede, desde el rol que ella tiene como embajadora, emitir opiniones de tal magnitud que van en contra de la política exterior del pueblo de país ”, añadió.

“Esto de la autonomía territorial de Rapa Nui es para un activista de la causa, pero no para un embajador. Entonces, por eso, como es funcionaria de carrera, bueno, tendrán que tomar las medidas que correspondan desde la Cancillería”, expresó.