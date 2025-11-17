OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Vodanovic (PS) asegura que José Antonio Kast es una “amenaza para la democracia”

    La senadora y presidenta del Partido Socialista se refirió al escenario de segunda vuelta que enfrentará al candidato republicano contra la abanderada oficialista Jeannette Jara, y dio guiños a un posible acercamiento a los votantes de Parisi.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    RAUL BRAVOATON CHILE

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales, cuestionando la figura del abanderado republicano José Antonio Kast.

    En conversación con 24 Horas, la reelecta senadora por la Región del Maule manifestó que los esfuerzos del PS estarán en la campaña de segunda vuelta de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC), asegurando que “vamos a darlo todo en todo el país para poder ganar”.

    En esta línea, hizo un llamado a acercarse a los votantes de Franco Parisi, quien logró el tercer lugar en la elección, afirmando que “esto nos convoca a entender por qué hubo un apoyo tan grande para él y también buscar acercarnos con esa ciudadanía que nos importa”.

    A mí me parece que algo nos tiene que decir esa importante votación a todas las fuerzas políticas”, expresó.

    Por otro lado, Vodanovic apuntó directamente contra José Antonio Kast, catalogándolo como “una amenaza para la democracia”, y asegurando que “hay una labor que hacer para mantener nuestros derechos”.

    “Vamos a dejar los pies en la calle como lo hacemos los socialistas, defiendo la democracia como lo hicimos antaño y como es nuestro deber”, sentenció.

