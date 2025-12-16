SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Vodanovic (PS) evita atribuir responsabilidades por derrota electoral: “No soy de la idea de andar en una caza de brujas”

    No obstante, reconoció que "puede haber muchos factores que han incidido en esto y que además vienen de larga data. Lo he dicho antes, hay que analizar desde el tema de la convención constitucional en adelante probablemente o incluso desde antes y hacer un trabajo serio. Nosotros venimos con una declinación en la votación permanente como sector".

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Paulina Vodanovic, la presidenta del Partido Socialista y exjefa de campaña de la otrora candidata del oficialismo Jeannette Jara, abordó la derrota que su sector vivió el domingo, luego de que José Antonio Kast obtuviera la Presidencia.

    En conversación con radio Agricultura, la senadora advirtió que pese a que ayer hubo una reunión entre partidos oficialistas, aún no han realizado un análisis más acabado. Sin embargo, destacó el papel que jugó Jara y sostuvo que “cuando se habla de la derrota, creo que es una derrota colectiva del sector y que por lo tanto hay que analizarla de esa manera. Esa fue una de las conclusiones de nuestra reunión. Las causas del resultado son muy distintas y creo que también incluso el presidente electo las ha tomado porque él ha señalado que este no es un triunfo exclusivamente de su sector, sino también lo atribuye a distintos factores".

    Junto con anunciar un nuevo encuentro entre dirigentes oficialistas para enero, fue requerida por las causas de la derrota electoral. “No sé si buscar causas de esa manera ayuda en algo. Al menos yo no soy de la idea de andar en una caza de brujas. Sí, puede haber muchos factores que han incidido en esto y que además vienen de larga data. Lo he dicho antes, hay que analizar desde el tema de la convención constitucional en adelante probablemente o incluso desde antes y hacer un trabajo serio. Nosotros venimos con una declinación en la votación permanente como sector y por lo tanto este es el último síntoma, así que hay que atacar este tema. Cuando son temas complejos hay que tomarlos con s seriedad, no hacer análisis, ni culpar a los otros".

    José Antonio Kast y Jeannette Jara tras resultados de la elección presidencial.

    “Lo más fácil es decir, mire, hay una ola de ultraderecha en el mundo, aquí ya llegó a Argentina, ahora nos llegó a nosotros (...) Hay que hacer un análisis serio sin buscar culpables o cazas de brujas, pero sí buscar las causas profundas de por qué finalmente la derecha o una derecha mucho más ultra, logra llegar al gobierno con una votación tan alta, entendiendo también que en segunda vuelta las personas no necesariamente votan, o hay muchos votos en contra de uno de los candidatos y a favor del otro, pero creo que hay que hacer ese análisis pausadamente".

    Adicionalmente se mostró en línea con el planteamiento de Jeannette Jara en su primer discurso tras los resultados, sobre conformar una oposición firme constructiva, pero firme. “También se lo manifestamos (a Kast) que el ánimo nuestro no es ser obstruccionista, sino colaborar en todas las tareas que sean buenas para el país. Pero, por supuesto, también con un límite, que es defender aquellos avances como la PGU, la gratuidad universitaria y otros temas que ya han sido un avance en nuestro país y que quisiéramos que no exista ninguna posibilidad ni voluntad de retroceso sobre eso", cerró.

    KARIN POZO/ATONCHILE
