Vodanovic (PS) responde a Naranjo: acusa “maltrato” y que diputado ya “está en edad de jubilación”

La senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a las acusaciones del diputado Jaime Naranjo, quien la acusó de “persecución”, luego de que fuera “expulsado” de la bancada parlamentaria.

Fue el mismo Naranjo que comunicó que fue informado de su “expulsión” de la bancada socialista . En la ocasión acusó a la senadora Vodanovic de “persecución y hostigamiento”.

Ante ello, la presidenta del PS respondió a la prensa y señaló que “las bancadas, basta leer la ley orgánica para entender cómo funciona, cada bancada toma sus decisiones”.

Sin embargo, apuntó que “ así es la tónica que ha tenido el diputado Naranjo de maltrato permanente a mi persona , de acusaciones incluso injuriosas en la región donde me ha tratado de sicaria, así que la verdad es que sigue en la tónica de una persona que yo creo que ya está en edad de jubilación ”.

Al ser consultada por las acusaciones y si ella pidió la salida del diputado de la bancada PS, la senadora evitó contestar, señalando que las preguntas de ese tipo debe responderlas el jefe de bancada.

“Mire, yo estuve un almuerzo en la bancada, el diputado no estaba y, por lo tanto, lo que ocurrió ahí, que lo puede señalar el presidente de la bancada, no corresponde que yo me refiera a eso”, indicó Vodanovic.