    Política

    Vodanovic reprocha cruce entre Manouchehri y Espinoza, pero marca que a ella como timonel no le corresponde dar lineamientos personales

    “Uno quisiera que la política se tomara con la seriedad que corresponde. Creo que este infortunado de ese día le baja el nivel a la política, le hace daño", criticó.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El Partido Socialista lleva varios días de tensión luego del altercado entre el diputado Daniel Manouchehri y el senador Fidel Espinoza durante un receso de la sesión en la que se buscaba determinar definir la acusación constitucional contra el ahora destituido juez Antonio Ulloa.

    En ese acalorado intercambio se pudo escuchar al diputado gritarle “corrupto” a su compañero de partido. Dicha palabra desencadenó la molestia de Espinoza, quien momentos después anunció que presentará una querella por injurias contra Manouchehri.

    Es en este marco, que la senadora y líder de esa colectividad, Paulina Vodanovic, reprochó la situación acusando que le bajan “el nivel a la política”.

    Así lo transmitió en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera. “Yo estoy abocada a lo que corresponde, las disputas no creo que colaboren en nada, ni a la al triunfo de nuestra candidata (Jeannette Jara), ni tampoco al triunfo de los candidatos parlamentarios”, comenzó señalando.

    “Uno quisiera que la política se tomara con la seriedad que corresponde. Creo que este infortunado de ese día le baja el nivel a la política, le hace daño y además deja de lado lo que era realmente relevante ese día que es una acusación constitucional que no es algo menor, no es algo banal”, continuó.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Yo creo que tenemos que centrarnos en lo que es relevante para el país, tenemos temas muy importantes porque hoy día estamos en una disputa política que no da lo mismo”, agregó.

    Consultada sobre cuál rol tomará en esta disputa, Vodanovic sostuvo: “Yo soy la presidenta del partido para dar lineamientos políticos pero no soy la censora de las conductas particulares de cada uno y cada uno verá cómo ayuda o no ayuda al buen éxito de lo que nos corresponde”.

    “A mí como presidenta del partido no me corresponde darle instrucciones ni lineamientos personales a ninguno de los dos”, cerró la senadora.

    Seguridad en su elección

    Minutos después, al ser requerida sobre si este domingo no resulta electa como senadora en la región del Maule, su puesto como timonel socialista quedaría en duda, respondió: “Eso no va a ocurrir”.

    “Tenemos mucha tranquilidad, vamos a seguir trabajando y el Partido Socialista es un partido que me acaba de dar un gran respaldo en marzo con una tremenda votación nunca antes vista y aquí también creo que en mi región del Maule vamos a tener muy buen apoyo ciudadano, así que vamos a seguir trabajando, no se preocupen que el día lunes vamos a seguir firmes”, aseveró.

    Revisa la entrevista completa acá:

