Votos nulos y blancos superan los dos millones a nivel nacional y alcanzan casi un quinto del total de sufragios

Las primeras señales comenzaron a notarse en la Región de Magallanes, la primera zona en el país en iniciar el conteo debido a la diferencia horaria. Alrededor de las 17:00 horas, el local de votación de Gimnasio Fiscal iniciaba el conteo de sufragios en una de sus mesas -la 188-, el cual arrojó un inusual resultado: el voto nulo se impuso a todos los candidatos.

Pero este resultado no fue un hecho aislado. Mientras seguía avanzando el conteo de votos en otras regiones del país, el importante número de votos nulos y también blancos fue cada vez más evidente.

De acuerdo a la última actualización del Servicio Electoral (Servel), con el 95,13% de las mesas a nivel nacional escrutadas, el número de votos nulos ascendió a 2.010.715 (el 16,94%), mientras que los votos en blanco se cifraban en 540.489 (4,55%). Es decir, 2,5 millones de sufragios -más del 21% del total- no fueron categorizados como válidamente emitidos.

En la elección anterior, el plebiscito de salida de septiembre de 2022 -que al igual a la votación de este domingo también tuvo carácter de voto obligatorio-, los nulos registrados en Chile (sin contabilizar la votación en el exterior) fueron 200.664, mientras que los en blanco 77.212. Ambos sumados apenas superaron el 2,1%. Asimismo, las cifras de nulos y blancos en la segunda vuelta presidencial de 2021 -con voto voluntario- no sobrepasaron los 100 mil.

Desglosando los datos del Servel, con sobre el 99% de sus mesas escrutadas, Magallanes tuvo más de 21 mil votos nulos y seis mil en blanco. En total, sumando ambos, son 27.982 sufragios no válidos, lo que equivale al 25,64% de la votación. Para comparar, en septiembre del año pasado se contabilizaron 2.007 votos nulos y 880 blancos. Es decir, los votos no válidos no alcanzaron el 3%.

El mismo caso se vio en el Biobío. De acuerdo a la información del organismo electoral -con más del 96% de las mesas escrutadas y 1,1 millones de votos contabilizados- se registraron sobre 202 mil nulos y 49 mil en blanco (sumados rozaban los 252 mil sufragios o sobre un 22% de lo contabilizado hasta el momento). En el referéndum anterior, el porcentaje de votos no válidamente emitidos bordeaba el 2% y en la segunda vuelta presidencial de 2021 -que fue con voto voluntario- este indicador se fijó en un 1,16%.

En la misma línea, con el 96,57% de las mesas escrutadas, el Servel informó que en la Región de O’Higgins, de los 693.534 votos contabilizados hasta ese minuto, casi 162 mil no fueron considerados válidos (126.560 nulos y 35.405 en blanco), lo que supera el 20%. ¿Y en las dos elecciones anteriores? El porcentaje combinado entre nulos y blancos fue de 2,11% y 0,96%, respectivamente.

En la Región Metropolitana, en tanto, la tendencia era similar. Con el 92,42% de las mesas escrutadas, los nulos llegaban a 676.377 (15,03%) y los en blanco 179.313 (3,99%).