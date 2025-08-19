“Voy a disputar de forma desigual”: el descargo del diputado Oyarzo por “intervencionismo” de Boric en negociación de su distrito

El diputado Rubén Oyarzo (PR), confirmó que irá a la reelección por el distrito 8 en la lista del oficialismo, que reúne al Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR), Partido Liberal (PL) y la Democracia Cristiana (DC).

Sin embargo, junto con dicha confirmación, el parlamentario de los radicales cuestionó las gestiones del Presidente Gabriel Boric previo al cierre de las inscripciones durante la jornada de ayer lunes.

Esto, en referencia a la cita telemática que los presidentes del Partido Radical y el Partido Liberal, Leonardo Cubillos y Juan Carlos Urzúa, respectivamente, sostuvieron con el Mandatario para que ayudara a destrabar el principal nudo que obstaculizaba que el oficialismo concretara su pacto parlamentario.

Tras esa reunión, la balanza se inclinó en favor de los liberales, que presentaron como candidatos a la actual diputada Viviana Delgado y a Cristopher Valdivia. La perjudicada en esta negociación fue Jazmín Aguilar, quien no podrá competir.

En su descargo, Oyarzo planteó: “Vimos como el Presidente de la República intervino en el distrito 8, en el cual voy como candidato y en el que voy a disputar de forma desigual porque me dejaron solo y sacaron a mi compañera de lista que la mandaron a una senatorial a la quinta región”.

En ese sentido, el exlegislador del PDG afirmó que “ya nos queda claro que aquí no hay amiguismo con el Presidente Boric. De hecho, lo he criticado y lo he fiscalizado bastante. No tengo apellido político ni vengo de familia política, soy un diputado de clase media en el cual he presentado muchos proyectos de ley, más de 180 proyectos en este periodo, cuatro ya promulgados”.

Finalmente, tras su reproche al Jefe de Estado, remarcó: “Voy a dar esta pelea, aunque sea desigual, voy a dar la pelea en el distrito 8 y vamos a ir a la reelección”.