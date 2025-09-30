SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Vuelve Desde la Redacción: cuándo y dónde ver el programa de streaming de La Tercera

Entrevistas a los protagonistas de las noticias, análisis a los temas que afectan a la ciudadanía y debates entre los aspirantes al Congreso serán parte de la parrilla del programa que volverá recargado y que tendrá su redebut este miércoles 1 de octubre a partir de las 9:00 horas.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

Tras una pausa de dos meses volverá a emitirse Desde la Redacción, la apuesta audiovisual de La Tercera que, en formato de streaming, busca llevar a la audiencia una completa cobertura de la actualidad noticiosa.

La nueva temporada comenzará este miércoles 1 de octubre, a las 9:00 horas.

Conducido por Rodrigo Álvarez, el programa se transmitirá en directo por el canal de YouTube de La Tercera y en el sitio web del diario.

Los capítulos se dividirán en las siguientes secciones:

  • Protagonistas: La entrevista central a quienes son protagonistas de la noticia. Candidatos presidenciales, ministros, parlamentarios y timoneles de partido, entre otros, serán consultados sobre sus posturas en los temas clave.
  • Mesa del Poder: Un debate diario en el que los candidatos al Congreso intercambiarán sus ideas sobre materias de actualidad, evidenciando y contrastando sus posiciones.
  • Lo que tienes que saber: Periodistas y editores de La Tercera, junto a expertos, analizarán los asuntos que afectan e impactan a la ciudadanía. Temas complejos explicados en simple para todo público.
  • Fe en la Cultura: Conducido por el periodista Francisco Aravena, será un espacio de música, arte, cine y entretenimiento que busca llevar lo más novedoso de la cultura a tus ojos y oídos, en voz de sus protagonistas. Será emitido los días viernes de 9:30 a las 10:30 horas.

En el primer episodio del nuevo ciclo de Desde la Redacción, en el espacio Protagonistas estará el candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls, este miércoles a las 9:00 horas.

En la Mesa del Poder estarán los candidatos José Toro (PPD) y David Quezada (FRVS), Francisco Orrego (RN) y Paz Charpentier (REP.).

También, escucha el completo análisis de María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Julio Nahuelhual de Pulso. Ambos abordarán todo lo que hay que saber sobre la tramitación de la Ley de Presupuestos.

Más sobre:La TerceraDesde la Redacción

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcalde Reyes asumirá un pendiente de Carter en La Florida: desalojo de la Toma Dignidad se concretará en octubre

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas

Abogado de Antonio Ulloa asegura que ministro podría ser traslado y destaca que Suprema “hiciera justicia” al rechazar remoción

ME-O a alumnos de liceos emblemáticos: “Propongo que busquemos un protocolo de protesta; no es aceptable la violencia”

Bitar: “La prioridad del Socialismo Democrático está puesta en las parlamentarias”

Proyecto de Ley de Seguridad Municipal sigue en debate en el Senado y comisión de seguridad acuerda una revisión final del proyecto

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

5.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Alcalde Reyes asumirá un pendiente de Carter en La Florida: desalojo de la Toma Dignidad se concretará en octubre
Chile

Alcalde Reyes asumirá un pendiente de Carter en La Florida: desalojo de la Toma Dignidad se concretará en octubre

Abogado de Antonio Ulloa asegura que ministro podría ser traslado y destaca que Suprema “hiciera justicia” al rechazar remoción

ME-O a alumnos de liceos emblemáticos: “Propongo que busquemos un protocolo de protesta; no es aceptable la violencia”

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida
Negocios

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida

El Ipsa se encamina a cerrar su mejor tercer trimestre desde 2017

Cadena española de gasolineras Petroprix inaugura otra vez su primera estación de servicio, ahora en el corazón de Santiago

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google
Tendencias

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica
El Deportivo

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica

Parte médico detalla la evolución de Patricio Toledo tras sufrir un infarto

Mundial Sub 20: cómo Chile puede clasificar a los octavos de final frente a Japón

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual
Cultura y entretención

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual

La irrupción de los celulares en los 90: mira el trailer de la comedia Lo Que No Se Dijo

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas
Mundo

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos