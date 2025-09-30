Vuelve Desde la Redacción: cuándo y dónde ver el programa de streaming de La Tercera
Entrevistas a los protagonistas de las noticias, análisis a los temas que afectan a la ciudadanía y debates entre los aspirantes al Congreso serán parte de la parrilla del programa que volverá recargado y que tendrá su redebut este miércoles 1 de octubre a partir de las 9:00 horas.
Tras una pausa de dos meses volverá a emitirse Desde la Redacción, la apuesta audiovisual de La Tercera que, en formato de streaming, busca llevar a la audiencia una completa cobertura de la actualidad noticiosa.
La nueva temporada comenzará este miércoles 1 de octubre, a las 9:00 horas.
Conducido por Rodrigo Álvarez, el programa se transmitirá en directo por el canal de YouTube de La Tercera y en el sitio web del diario.
Los capítulos se dividirán en las siguientes secciones:
- Protagonistas: La entrevista central a quienes son protagonistas de la noticia. Candidatos presidenciales, ministros, parlamentarios y timoneles de partido, entre otros, serán consultados sobre sus posturas en los temas clave.
- Mesa del Poder: Un debate diario en el que los candidatos al Congreso intercambiarán sus ideas sobre materias de actualidad, evidenciando y contrastando sus posiciones.
- Lo que tienes que saber: Periodistas y editores de La Tercera, junto a expertos, analizarán los asuntos que afectan e impactan a la ciudadanía. Temas complejos explicados en simple para todo público.
- Fe en la Cultura: Conducido por el periodista Francisco Aravena, será un espacio de música, arte, cine y entretenimiento que busca llevar lo más novedoso de la cultura a tus ojos y oídos, en voz de sus protagonistas. Será emitido los días viernes de 9:30 a las 10:30 horas.
En el primer episodio del nuevo ciclo de Desde la Redacción, en el espacio Protagonistas estará el candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls, este miércoles a las 9:00 horas.
En la Mesa del Poder estarán los candidatos José Toro (PPD) y David Quezada (FRVS), Francisco Orrego (RN) y Paz Charpentier (REP.).
También, escucha el completo análisis de María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Julio Nahuelhual de Pulso. Ambos abordarán todo lo que hay que saber sobre la tramitación de la Ley de Presupuestos.
