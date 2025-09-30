Vuelve Desde la Redacción: cuándo y dónde ver el programa de streaming de La Tercera

Tras una pausa de dos meses volverá a emitirse Desde la Redacción, la apuesta audiovisual de La Tercera que, en formato de streaming, busca llevar a la audiencia una completa cobertura de la actualidad noticiosa.

La nueva temporada comenzará este miércoles 1 de octubre, a las 9:00 horas.

Conducido por Rodrigo Álvarez, el programa se transmitirá en directo por el canal de YouTube de La Tercera y en el sitio web del diario.

Los capítulos se dividirán en las siguientes secciones:

Protagonistas: La entrevista central a quienes son protagonistas de la noticia. Candidatos presidenciales, ministros, parlamentarios y timoneles de partido, entre otros, serán consultados sobre sus posturas en los temas clave.

Mesa del Poder: Un debate diario en el que los candidatos al Congreso intercambiarán sus ideas sobre materias de actualidad, evidenciando y contrastando sus posiciones.

Lo que tienes que saber: Periodistas y editores de La Tercera , junto a expertos, analizarán los asuntos que afectan e impactan a la ciudadanía. Temas complejos explicados en simple para todo público.

Fe en la Cultura: Conducido por el periodista Francisco Aravena, será un espacio de música, arte, cine y entretenimiento que busca llevar lo más novedoso de la cultura a tus ojos y oídos, en voz de sus protagonistas. Será emitido los días viernes de 9:30 a las 10:30 horas.

En el primer episodio del nuevo ciclo de Desde la Redacción, en el espacio Protagonistas estará el candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls, este miércoles a las 9:00 horas.

En la Mesa del Poder estarán los candidatos José Toro (PPD) y David Quezada (FRVS) , Francisco Orrego (RN) y Paz Charpentier (REP.) .