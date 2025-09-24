SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Walker tras reabrir debate sobre regularización migrante en medio de elecciones: “Es un tema muy poco popular para los políticos”

El presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, eso sí, reconoció que "a lo mejor el concepto de regularización no es el más adecuado" y que el término "formalización" es más apropiado.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda

El presidente de la Asociación Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, la mañana de este miércoles profundizó en sus declaraciones sobre la regularización de migrantes y el debate que generó especialmente entre los aspirantes a La Moneda.

Esto, luego que ayer martes, en diálogo con radio Pauta, el líder del gremio sostuvo que en Chile no existe la fuerza laboral agrícola nacional para realizar las labores que demanda el sector y que “la única medida realista que tenemos es iniciar un proceso de regularización de gente que le aporta al país”.

Las declaraciones de Walker generaron una serie de reacciones, entre ellas, de los abanderados presidenciales. Johannes Kaiser (PNL) acusó que la SNA se ha beneficiado de la política migratoria y cargó contra Walker; José Antonio Kast (republicano) apuntó que Chile no resiste más improvisaciones, y esta mañana, Jeannette Jara (oficialismo) planteó que no se puede buscar una solución de este tipo para un sector tan específico.

Así, en diálogo con radio Universo, en esta jornada el líder del Agro respondió las negativas de los presidenciables a su propuesta: “A mí me llama mucho la atención la reacción de algunos candidatos presidenciales. Porque ahora, ojo, este es un tema muy poco popular para los políticos. Porque en el fondo, lo que piensan los políticos es que los trabajadores chilenos van a pensar que esto es competencia para ellos. Y en cierta medida es verdad”.

“Pero el punto central de esto es que la agricultura genera más de un millón de empleos en forma directa y otro millón de empleos en forma indirecta. Todos los servicios que genera la agricultura, como es un sector de la economía que tiene un tremendo impacto social y económico porque es muy intensivo en mano de obra y porque la agricultura chilena creció un 7,4% el año pasado, la disponibilidad de mano de obra que hemos tenido ha disminuido”, explicó.

Asimismo, Walker sostuvo que el sector ha “conversado esto con el Servicio Nacional de Inmigraciones. Propusimos una fórmula de formalización para cambiar de grado. Esa persona que entró con visa turista, que se quedó, darle la posibilidad que pueda acceder a una visa de trabajo”.

Y luego reconoció: "A lo mejor el concepto de regularización no es el más adecuado. El concepto de formalización pudiera ser el más adecuado”.

El presidente de la SNA, además, apuntó que “no es una cuestión antojadiza de la Sociedad Nacional de Agricultura. Es un tema que trabajamos con el ministro de Seguridad, con el ministro de Interior”.

Más sobre:MigraciónAntonio WalkerJosé Antonio KastJohannes KaiserSNA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La advertencia de Dorothy Pérez: prioridad de la Contraloría será revisar la entrega de beneficios sociales

Metro de Santiago informa del cierre de siete estaciones en Línea 1

Administración de Trump busca entrar a la propiedad de importante productora de litio y acciones se disparan

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
⁠Mal uso de Visa Waiver obliga al gobierno a desplegar campaña comunicacional para chilenos en Estados Unidos

⁠Mal uso de Visa Waiver obliga al gobierno a desplegar campaña comunicacional para chilenos en Estados Unidos

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro de Santiago informa del cierre de siete estaciones en Línea 1
Chile

Metro de Santiago informa del cierre de siete estaciones en Línea 1

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet

Administración de Trump busca entrar a la propiedad de importante productora de litio y acciones se disparan
Negocios

Administración de Trump busca entrar a la propiedad de importante productora de litio y acciones se disparan

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Estados Unidos negocia línea de swap por US$ 20.000 millones con Argentina y mercados siguen en las nubes

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe
El Deportivo

Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe

¿Y Chile? Autoridades sudamericanas se reúnen con FIFA para albergar más partidos del Mundial 2030

Ricardo Gareca vuelve a defenderse tras su fracaso en la Roja: “No tuve tiempo”

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”
Cultura y entretención

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”
Mundo

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

Un tiroteo deja “múltiples” víctimas en un centro de migrantes de Dallas

“Fortalece la diversidad”: Cancilleres Latinoamericanos piden que el próximo Secretario General de la ONU sea de la región

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?