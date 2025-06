Ximena Ossandón: “Con el nivel de rechazo que tiene José Antonio Kast es imposible que gane en la segunda vuelta”

Todo se tensionó. Las últimas encuestas gatillaron preocupación y nerviosismo en el mundo de Chile Vamos. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast le va pisando los talones a Evelyn Matthei no sólo en la percepción de quién podría ser el próximo Presidente. También en varios atributos para enfrentar la delincuencia y la economía.

Con esos datos en mano, comenzó a crecer la sensación de que el despliegue del candidato republicano pasó a ser una amenaza real. De ahí que la incorporación de nuevos rostros, de ajustes en la estrategia política y de revisión del relato no tardaron en llegar.

Uno de los fichajes es la diputada de RN Ximena Ossandón, quien se suma junto a los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) para contener y aportar en el diseño de la campaña. Ellos forman parte del comité político.

¿Qué perfil debe encarnar Evelyn Matthei? ¿A quién le debe hablar? ¿Debe inclinarse más a la derecha o al centro? ¿Debe ser más dura o echar mano a un tono más amable y moderado? La discusión está en curso. Aquí, la diputada Ossandón entrega pistas.

Entra a la campaña en un momento complejo. Su candidata está siendo desafiada por José Antonio Kast. ¿Qué cree que puede aportar?

Bueno, fui elegida por mi partido para sumarme al comité político de la campaña, porque creo que tengo una visión, un trabajo en terreno, un prestigio, un capital político que está más relacionado con la derecha social. Es muy importante que esa impronta tenga un rol muy activo en esta campaña.

¿Le falta derecha social a la candidatura de Matthei?

No. Ella tiene la impronta de la derecha social en el corazón. Su experiencia como alcaldesa le da una capacidad de gestión que le permite comprender muy bien la realidad que se vive en las comunas. Ella entiende el problema de la seguridad, de los colegios, de los consultorios, de las listas de espera...

¿Y por qué eso no se está reflejando en las encuestas y Kast va subiendo?

A ver, la campaña está recién comenzando. Eso hay que dejarlo muy en claro. Mantenerse arriba de las encuestas por tanto tiempo ya es un tremendo logro. Ahora, efectivamente, hay que reconocer que estamos siendo igualados por José Antonio Kast en algunos puntos y eso nos tiene que ocupar. Pero hay que tomarlo como es. Sin tanto nerviosismo.

¿Y eso qué significa?

Que lo primero que tenemos que hacer es esperar el resultado de la primaria del oficialismo. Ahí vamos a saber exactamente contra quién nos vamos a enfrentar. Entonces, aventurarnos hoy día a decir que Evelyn Matthei va para abajo es bastante injusto.

Pero es un dato…

Sí, pero tenemos que leer bien las encuestas. Nuestro sector tiene que entender que una persona con el nivel de rechazo que tiene José Antonio Kast es imposible que gane en la segunda vuelta. Esas son las cosas que tenemos que analizar y saber comunicar a nuestro electorado. Además, en paralelo, Matthei va a empezar a recorrer las regiones intensamente y lo hará con mensajes de orden, progreso y esperanza. Ella va a mostrar que es la mejor preparada para gobernar.

Uno de los puntos, según dicen en la derecha, es que Matthei tendría problemas con su carácter. ¿Se pueden domesticar los liderazgos políticos?

Primero, ningún Presidente de Chile ha sido igual a otro. Y en el caso de Matthei, ella debe mostrarse tal cual es. Además, tenemos que asumir que es una candidata que está siendo atacada por todos lados, incluido el gobierno. Por ejemplo, rasgaron vestiduras cuando ella llamó a callar a la vocera, pero ese mismo sector se quedó mudo cuando el Presidente Boric hizo callar en público a su jefa de prensa. Ahí vemos una cuota de hipocresía.

¿Machismo?

Vamos a los atributos. En el desglose de las encuestas Kast también está marcando mejor que Matthei en el tema de la seguridad…

Bueno, para eso nos sirven las encuestas: para ver las cosas que tenemos que reforzar. En general, en la mayoría de los atributos, Matthei está muy bien posicionada. Probablemente, el tema de la seguridad es lo que nos diferencia. Tenemos que explicarle a la gente todo lo que ella hizo en seguridad cuando fue alcaldesa de Providencia.

Pero ¿por qué Kast está logrando capitalizar mejor ese tema?

Te voy a decir una frase muy de mi interior: eso es porque el país todavía es muy machista. El tema de seguridad siempre se lo asocia más a un hombre que a una mujer. Y la gente no se da cuenta de que cuando hay que defender a un hijo, a su familia, somos las mujeres las más aguerridas. Pero hay un tema cultural. Por eso tenemos que hacer una doble tarea y demostrar en los hechos, no en las frases, todo lo que ha hecho Evelyn Matthei.

¿Cómo transmitir eso?

El relato tiene que ser súper potente y hay que demostrar con hechos lo muy en serio que ella se ha tomado este tema. No se trata de dar buenas cuñas. Aquí hubo videos donde uno sacaba una pistola y el otro sacaba una metralleta. Pero todos sabemos que la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado no se soluciona así. Para dar la batalla en serio hay que poner en marcha toda la legislación en que hemos avanzado y tener tolerancia cero.

Kast ha dicho que ustedes ya gobernaron; que Chile Vamos ya tuvo la oportunidad. ¿Por qué ahora lo podrían hacer mejor?

Yo le podría decir que José Antonio Kast también tuvo la posibilidad de hacer una nueva Constitución y la perdió. Pero, además, hay que decir que Matthei no es Piñera. Es una mujer con mucho carácter, con una trayectoria inmensa, con un despliegue territorial muy potente, porque ha sido diputada, senadora, ministra, alcaldesa. Tiene la experiencia para gobernar, la fuerza para liderar. Ahora, con esto no estoy quitándole atributos a José Antonio Kast.

¿No?

No. Lo único que digo es que con ese nivel de rechazo que tiene José Antonio Kast hace inviable ganar la segunda vuelta. Matthei sí lo hace viable.

¿Por qué?

Porque nuestro discurso es más transversal, más moderado. Lo vimos en la reforma de pensiones y en cómo Evelyn la apoyó. ¿Por qué es importante? Porque con esa reforma volvimos a poner en práctica una política de los consensos que no se veía hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es: ¿Qué es lo que necesita Chile? ¿Que sigamos peleando? ¿Que digamos quién va a ser el más cercano a Bukele o a Trump? Yo creo que tenemos que dar garantías de otro tipo. No podemos mentirle a la ciudadanía diciendo que la delincuencia se soluciona de un día para otro. Es un proceso largo que requiere firmeza y experiencia. Y la que tiene el carácter para liderar esa batalla es Matthei. La pega es que la ciudadanía lo entienda así.

Mano dura

Habla de los consensos, de la moderación. ¿No hay visiones en pugna entre quienes creen que Matthei debe ser más dura para competir con Kast y con Kaiser?

A mí me gusta la bandera del consenso, de la moderación. Cuando eso imperó, Chile creció y la buena convivencia política le hizo muy bien al país. Eso es lo que yo voy a representar dentro del comando. No voy a descalificar a los demás, pero, efectivamente, hay gente que está buscando más dureza.

¿Por qué le parece un mal camino?

Porque está demostrado que la dureza por dureza no conduce a nada. La política del todo o nada siempre queda en nada. Ya lo vimos en el segundo proceso constituyente. Ellos iban como avión y lo terminaron perdiendo. El camino es la moderación, y si miramos bien ¿qué es lo que ha hecho Kast en el último tiempo? Moderarse. ¿Y por qué se está moderando? Porque ya se dio cuenta de que tiene un techo.

Las encuestas están mostrando un anhelo de mano dura…

No dura. Durísima. Quieren militares en la puerta de su casa, en sus plazas. Lo veo en mi distrito. Mira qué atroz a lo que hemos llegado por la inseguridad en que vivimos.

¿Será que por eso ha crecido Kast? ¿Porque es más categórico con el discurso de mano dura?

Matthei y Kast son igualmente categóricos en marcar que se requiere mano dura. Pero si como país estamos aspirando al modelo Bukele, mejor cerremos la puerta por fuera. El Estado tiene que tener muchas etapas previas antes de llegar a un sistema así. Y ahí tenemos un trabajo muy fuerte que hacer para explicarles a las personas los riesgos enormes que tiene un modelo así. De verdad te digo: es lamentable que en Chile hayamos llegado a creer que Bukele sea nuestra esperanza. Es un fracaso de la clase política.

De lo que usted huele en la calle, ¿qué derecha representa Matthei y cuál Kast?

De lo que huelo es que Kast creció mucho con el tema de la seguridad y también creció con la irrupción de Johannes Kaiser, que fue más extremo que él.

¿Kaiser le hizo bien a Kast?

Por supuesto. Lo mostró más moderado, pero Kast no tiene nada que mostrar de su pasado. O sea, aparte de haber sido diputado, no hay nada más. Nosotros tenemos mucho que mostrar. Matthei tiene un grupo muy potente de personas con mucha expertise para gobernar. Eso no es menor. Acuérdate que este gobierno partió con Izkia Siches y todo el mundo emocionado porque Irina Karamanos le daba un beso a Boric. Esas son sensaciones de un momento.

Pero las sensaciones son un factor político.

Sí, pero la ciudadanía tiene que aprender a que no puede quedarse solo con lo sentimental, con lo bonito, con esa épica que logró instalar Boric, porque de épica no se gobierna. Se gobierna con realismo y con un equipo de personas preparadas. Eso lo tiene Matthei.

¿Tohá o Jara?

Hoy, Carolina Tohá y Evelyn Matthei están siendo desafiadas por sus extremos. Algo quiere decir eso, ¿o no?

Mira, los sectores de centro son los que siempre terminan definiendo esta carrera.

¿Por qué diría que los extremos son fenómenos al alza?

Porque, lamentablemente, la polarización ha llegado a extremos que van a ser insostenibles. Te doy firmado que si alguno de los candidatos que han usado la polarización para llegar a donde están, no van poder gobernar. No sirve el todo o nada. Se requieren consensos para que Chile avance.

Mirando a los contendores del frente. ¿Para Matthei sería mejor competir con Jeannette Jara?

Jeannette Jara ha sido una candidata muy astuta. Está tratando de mostrar un comunismo renovado con un discurso que le ha hecho mucho sentido a la gente. A mí me pareció brillante cuando le preguntaron sobre el aborto y ella dijo que no era un tema ahora; que la gente tiene otro tipo de necesidades. La verdad, yo no miraría en menos ni a Tohá ni a Jara.

Enrique Correa ha dicho que la única que podría pasar a una segunda vuelta sería Carolina Tohá.

Al día de hoy, yo tengo serias dudas de quién va a ganar. Jara ha hecho una tremenda campaña, es bien impresionante cómo ha ido creciendo y se ha ido desligando del PC. Está haciendo un análisis muy ciudadano, muy cercano a la gente.

La pregunta es si para Matthei sería más fácil ganarle a Jara que a Tohá...

Me parece que sí, pero no miremos en menos a Jara. Es una mujer con experiencia, muy preparada, es abogada, conoce el terreno. Pero mire, después de la experiencia que tuvimos en la última elección, en que partimos con Joaquín Lavín, después nos fuimos con Sebastián Sichel y terminamos con Kast, soy incapaz de decir cuáles serán los escenarios futuros.

¿De verdad que aquí todo puede pasar?

La política es cada vez más fluctuante. Pueden suceder cosas que ni imaginamos en este minuto. Por eso digo que nos acordemos de lo que pasó en la elección anterior. No podemos quedarnos dormidos en los laureles. Hay que trabajar como si fuéramos perdiendo, como si no fuéramos ganando la segunda vuelta y buscar el compromiso de todos los parlamentarios. Estas no son campañas personales.

Y la posibilidad de que a segunda vuelta pudieran pasar Matthei y Kast, ¿le parece un escenario posible?

Todo eso lo vamos a ver después del resultado de la primaria, pero a mí me parece poco probable. La izquierda siempre ha sido muy ordenada. Y en el hipotético caso de que pasaran los dos, te aseguro que ganaría Matthei. Ahí estaría toda la centroizquierda moderada que jamás estaría dispuesta a votar por un extremo.

La jugada de Carter

El apoyo de Rodolfo Carter a Kast ¿fue un golpe para Chile Vamos y Matthei? Él también representa una derecha social…

No es mi derecha social. Sí reconozco que es una buena jugada de Carter y Kast. Efectivamente, van a tener réditos políticos, pero es curioso.

¿Qué cosa?

Me resulta curioso ver a un Kast que antes era intransigente en ciertas materias y ahora está con una persona con la que tienen muchas y profundas diferencias. A mí me pareció increíble que fuera él quien le abriera la puerta a Carter.

¿Lo dice por diferencias en temas valóricos?

Sí, pero también por otros temas. Veamos el caso de la Municipalidad de La Florida. La verdad es que lo único que le queda a ese municipio es su casa central. Rodolfo Carter lo perdió todo. Y en materia de seguridad, no podría decir que La Florida no sigue teniendo los índices más altos de delincuencia. Él tiene un buen relato, habla muy bien, pero esto que le digo no es un dato menor.

Entonces, yo vi a un republicano intransigente, que a sus diputados que no votaban de cierta forma los sacaban de la bancada. Sin embargo, ahora se abre a recibir a una persona que, por ejemplo, no ha explicitado por qué un exfiscal como Manuel Guerra le perdonó casi 21 mil millones de pesos sin ninguna explicación y después lo contrata en el municipio. Esa es una inconsecuencia de Kast que hoy le va a dar votos, pero se va a meter en un tremendo problema a futuro. Quien se acuesta con guagua, se levanta mojado…

¿Ustedes tampoco lo retuvieron?

Carter venía de la UDI y no quiso aceptar ninguno de los lugares donde se le ofreció ser candidato a senador. Él es muy astuto, un animal político, tiene mucha votación en su distrito, pero vimos las encuestas y no es una persona que marcara tanto a nivel nacional…

Pero, insisto, es extraño que Chile Vamos lo haya dejado ir…

Tal vez fue porque no estaban tan convencidos por todos los argumentos que te doy. Hoy día la ciudadanía exige altos estándares de probidad. Además, todos sabemos que tuvo conversaciones bastante reñidas con Matthei. Y eso habla muy bien de ella, porque los votos no pueden ser a cualquier precio. El tema de la probidad es demasiado importante.