Política

Ximena Rincón defiende su tercera postulación al Senado y acusa al PS de intentar “sacar la competencia por secretaría”

Los socialistas advirtieron que impugnarán la postulación al Senado debido a que incumple con la normativa.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Andres Perez

De cara a las elecciones parlamentarias de noviembre, la senadora Ximena Rincón –electa desde 2018 hasta 2026– criticó al Partido Socialista (PS) por la idea de impugnar su candidatura.

“Yo no sé cuál será la figura que plantean. Vamos a esperar a que impugnen y haremos el caso, pero insisto, parece que al Partido Socialista le gusta sacar la competencia por secretaría y le tiene miedo a la democracia", zanjó.

En conversación con radio Duna, este martes, Rincón explicó: “Hay una sesión del Servel en que este tema se zanjó, no por mi caso, sino de manera general. Obviamente, si el Partido Socialista impugna, nosotros acompañaremos los informes de derecho, la resolución del Servel. Primero tiene que pronunciarse el Servel sobre si acepta o no la candidatura. Luego de eso, el Partido Socialista y Paulina Vovanovic tendrán que impugnar y ahí se verá todo el procedimiento y el camino a seguir".

La tercera elección de la timonel de Demócratas ha generado un estudio jurídico de su caso, la senadora busca competir por el Maule, misma región en la que se postula por primera vez la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Acorde a la legislación, los senadores pueden ser reelectos sucesivamente hasta por un período, es decir, 16 años. Así, se considera que los parlamentarios han ejercido su cargo durante un período cuando han cumplido más de la mitad de su mandato.

Esta normativa es la que empujó al PS a levantar la idea de impugnar la candidatura de Rincón, debido a que ya había sido elegida por primera vez en 2010, sin embargo, renunció a su cargo en 2014 para asumir como ministra secretaria general de la Presidencia del segundo gobierno de Michelle Bachelet. De esta forma, la senadora alcanzó a estar en su cargo por cuatro años y un día, lo que se podría entender por algunos legistas como más de la mitad de su mandato.

