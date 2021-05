Cyberday: 11 grandes ofertas en videojuegos, consolas y juegos de mesa

Spider-Man Miles Morales PS5 - 29%

Lo recomendamos hace poco como una de las novedades más interesantes que trae la Playstation 5. Pero como todavía no sabemos si esta consola es real o una fake new —¿conocen a alguien que haya podido comprar una?—, sugerimos aprovechar esta oferta y probar este título en la PS4. A pesar de ser un estreno tiene un 30% de descuento. Precio normal: $49.990.

FIFA 21 PS4 - 54%

Nuestro columnista especializado, Alejandro Alaluf, comparó el año pasado las últimas ediciones del PES y el FIFA, el superclásico de los videojuegos de fútbol. El vencedor, y por goleada, fue el título de EA Sports, que a pesar de no innovar demasiado en su jugabilidad, sí entrega muchas novedades en sus formatos para competir online. Precio normal: $49.990.

Nintendo Switch Lite - 26%

La consola más beneficiada con el intenso lanzamiento simultáneo de la Xbox Series y la PS5 no fue ninguna de las dos: la Nintendo Switch, sin problemas de stock ni de despachos, y a un precio que de a poco va bajando, fue la más vendida la última Navidad y ante tanta confusión en la competencia se consolida como la más interesante hoy en el mercado. Más con un precio como este. Precio normal: $269.990.

Super Mario Maker 2 - 38%

Alejandro Alaluf incluyó este juego entre los 6 imperdibles de la Switch. ¿Por qué? Se trata de convertirse uno mismo en el diseñador de un videojuego, creando los niveles, las dinámicas, la estética y hasta la música que tendrá. “El concepto del juego es sencillo, pero atractivo y estimulante: construir, probar y compartir niveles”. La gracia no solo es inventarlos, sino también compartirlos y, por supuesto, jugarlos. Un gran título a un gran valor. Precio normal: $59.990.

The Last of Us II - 56%

Nunca nos aburrimos de recomendarlo. Cada vez que está en oferta, lo incluimos en nuestros recuentos, ya que tal como lo dijimos a fines del año pasado, la segunda parte de The Last of Us fue uno de los mejores (si es que no el mejor) juegos del 2020. Y en este Cyberday, lo puedes conseguir a precio casi de saldo. Precio normal: $56.990.

Animal Crossing: New Horizons - 32%

Este título fue la sensación de la pandemia para quienes poseen una Switch. Relajante (lo incluimos en una lista de juegos para bajar las tensiones) pero a la vez muy social, fue el más popular del año pasado en Japón y, después de Pokémon, resultó ser el segundo título más vendido de todos los tiempos en ese país. Está en nuestra selección de los mejores videojuegos del 2020 y hoy figura en su valor histórico más bajo. Precio normal: $59.990.

Resident Evil: Village PS4 - 38%

Acaba de salir, está fresquito. Es la última entrega de esta histórica saga, que comenzó hace más de veinte años y que todavía tiene mucho para dar. Aunque es una de las principales novedades para la Playstation 5 —y está diseñado para jugarlo en esa consola— lo recomendamos para su antecesora ya que así más personas podrán disfrutarlo. Precio normal: $59.990.

Dixit - 39%

Juego de mesa superventas mundial, y muy popular en Chile, ha funcionado para muchos como entrada al inmenso mundo de los eurogames, como se denomina a los títulos de autor que principalmente se diseñan en el Viejo Continente. ¿De qué se trata? De pensar en qué estarán pensando los otros sin que sepan exactamente qué estás pensando tú. Precio normal: $27.990.

Aventureros al Tren: América - 21%

Un título que los especialistas consultados por Práctico ya han recomendado dos veces, siempre con mucha insistencia. “Un gran juego para jugar en familia”, nos dijeron, “de buen ritmo y fácil de entender”. Yo mismo lo probé y debo decirlo: es competitivo, muy adictivo, bellísimo y especialmente pensado para los aficionados a la historia y la geografía. Y hoy se encuentra en su valor más bajo. Precio normal: $37.990.

Onirim - 30%

Cuando preguntamos a diversos especialistas por juegos de mesa para jugar solo, varios nos sugirieron éste. Se llama Onirim y es un título de cartas, muy parecido al solitario pero en su versión depresiva-psicótica, ya que en vez de juntar las escalas, aquí debes arrancar de una pesadilla. Oscuro como los tiempos que corren, pero buenísimo. Precio normal: $24.900.

Wingspan - 18%

Quizá el juego de mesa más hermoso de los últimos años. Ganador de los más importantes premios, elogiado por críticos y amado por el público, Wingspan logró convertirse en apenas unos meses —fue lanzado el 2019— en un clásico de todos los tiempos. Aquí, los jugadores se convierten en coleccionistas de aves, y deben agrandar sus aviarios con hermosas cartas ilustradas y un tablero que podría decorar cualquier casa. No es mucho el descuento pero cualquier rebaja en este título vale la pena. Precio normal: $59.990.