12 grandes ofertas de esta semana

Coche Baby Way Travel BW-413B18 - 50%

Ya lo decíamos acá: comprar una silla de guagua para el auto no es tarea sencilla. Pero si se trata de un recién nacido, conviene mirar la oferta de este travel system, que incluye un coche con canasto inferior, posavasos y apoyapies, además del huevito que permitirá subir y bajar a la guagua del auto con total facilidad y seguridad. Precio normal: $199.990.

Hielera Alaniz Home con tapa de acero - 60%

A veces parece innecesario, pero durante una tarde de relajo y celebración, donde los vasos se rellenan una y otra vez, nada mejoraría más la vida que tener el hielo a mano, siempre firme y sin aguar. Esta elegante —pero accesible— hielera hará realidad el sueño del hielo eterno. Precio normal: $19.990.

Sartén antiadherente Magefesa 24 cm - 43%

Según Álvaro Peralta, nuestro cronista gastronómico, una sartén antiadherente es indispensable en cualquier cocina. Aquí, hace un tiempo, mostramos en qué hay que fijarse antes de comprar uno, pero lo cierto es que si está con un descuento como este, vale la pena. Precio normal: $15.990

6 copas para aperitivo Chef & Sommelier 12 ml - 42%

Sin copa no hay disfrute. Si tenemos la suerte de contar con buenos vinos o espumantes, no podemos desperdiciarlos bebiéndolos en vasos o recipientes no apropiados, ya que así sus principales atributos —que son los que encarecen las bebidas— pasarán desapercibidos. Estas copas, diseñadas para el aperitivo, figuran a casi la mitad de su valor original. Precio normal: $13.990.

Canasto organizador Sarah Miller S - 40%

Cuando les hemos preguntado a expertas en orden por productos esenciales para la organización de piezas y dormitorios, siempre responden “cajas”. Pero no cualquiera: ojalá unas que sean todas iguales y que, al verlas, proyecten pulcritud en el espacio. Eso es lo primero en lo que uno piensa cuando mira estos canastos Sarah Miller, hoy a un 40% de descuento. Precio normal: $9.990.

Licuadora Hamilton Beach 58159 1,4 litros - 32%

La tercera ola —¿o cuarta? ¿No era que aún estábamos en la segunda? ¿Alguna vez nos bajamos de la ola?— de la pandemia golpea con fuerza y las cuarentenas se vuelven a multiplicar por Chile. Siendo así, a cocinar se ha dicho. Y una buena licuadora —para hacer cremas, sopas, jugos, salsas, pestos, moler, picar—, como ésta, puede mejorarte mucho la vida. Precio normal: $39.990.

Teclado inalámbrico Logitech K400 Plus - 50%

Las clases online no se han ido, tampoco el teletrabajo, y se a veces solo te puedes conectar a través del teléfono o la tablet, un teclado inalámbrico puede hacer más eficiente la experiencia. Este, además, puede conectarse a una smart TV, declarando el fin de esos eternos tecleos con el control remoto. Precio normal: $29.990.

Batería externa Belkin Lightning 5.000 mAh - 43%

La peor pesadilla de una persona que está constantemente usando su teléfono es quedarse sin batería. Aprovecha de equiparte y compra esta que se encuentra en oferta. Precio normal: $29.990.

Smartphone Xiaomi Redmi 9C 32GB - 40%

La tecnología ha sido un gran aliado en estos tiempos de teletrabajo o aula digital, por lo que si tu smartphone no está cumpliendo con tus expectativas o ya es momento de jubilarlo, puedes darle un vistazo a este modelo Xiaomi del tipo gama media, cuya cámara trasera es de 13 MP + 2 MP + 2 MP. Precio normal: $149.990.

Parlante inteligente Amazon Echo Dot 4 - 40%

‘Alexa...¿qué hora es?’ o ‘Alexa, reproduce paint it black de los Rolling Stones’ son algunos de las cosas que le puedes pedir a este dispositivo inteligente. Además de controlar por voz tu entretenimiento, puedes hacer llamadas a casi cualquier persona sin usar tus manos, entre otras funciones. Este parlante puede ser un gran aliado para aquellos que siguen en teletrabajo. Precio normal: $79.990.

Mochila Victorinox Rolltop Roja 20 litros - 50%

Esta mochila pretende ser la mejor compañera de excursiones de mediana intensidad. Tiene una capacidad de 20 litros y puede configurarse y cerrarse de dos maneras diferentes para adaptarla al tamaño de tu ubicación. Otro atributo interesante es que cuenta con una óptima organización interior con bolsillos y funciones para guardar todo su equipo deportivo en orden. Precio normal: $79.990.

Escritorio Novahus plegable (100x50x72cm) - 45%

¿Aún no tienes escritorio para teletrabajar o para las clases online? Definir un espacio es importante y esta puede ser una buena oportunidad de conseguirlo sin gastar de más. El atributo positivo de este modelo es que es desmontable, es decir, que puedes armarlo cuando lo necesites y desarmarlo cuando necesites ese espacio. La rebaja está en dos multitiendas, por lo que sugerimos que coticen el costo de envío en ambas y luego decidan. Precio normal: $109.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 17 de marzo de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.