8 productos de maquillaje imprescindibles para resaltar el rostro este invierno

“Sombra aquí y sombra allá / maquíllate, maquíllate”, dice la clásica canción de Mecano. Gracias a estos productos e insumos, muchas personas pueden llegar a expresar lo que quieren con sus rostros, mientras otras modifican las que consideran imperfecciones para lucir la mejor versión de su cara.

Algo positivo de esta tremenda industria —que cada vez incorpora más y más pasos y productos a las rutinas de belleza— es que existen múltiples alternativas, para todos los bolsillos y con una calidad que no suele defraudar. Y si bien el maquillaje en estos tiempos es más atemporal, con colores que ya no son exclusivos del verano o la primavera, sí existen productos que pueden resultar útiles en esta temporada donde la luz natural escasea y las noches son más largas. Dos maquilladoras y creadoras de contenido nos recomendaron sus trucos y productos favoritos para este invierno.

1. Aquaphor de Eucerin

Coni Oyarzún es una maquilladora con nueve años de experiencia en el rubro. Ha desarrollado su carrera en el rubro de la moda y la publicidad, aunque también maquilla novias y hace de talleres. Uno de sus favoritos infaltables del invierno es la crema Aquaphor de Eucerin.

“La gente suele usarlo para cuidar los tatuajes, porque sirve para hidratar zonas muy secas”, explica. “Pero yo hace años lo uso para hidratar los labios, porque en invierno suelen secarse mucho”, explica. Una técnica para usarlo es mezclarlo con un poco de maquillaje para los labios, con un labial o ponerle un poco de color. “Te queda como un hidratante con color”. Asegura que esta crema también sirve para humectar el surco nasogeniano, que es como se denomina la línea entre la boca y la nariz. “Me parece que es un producto super versátil e ideal para el invierno”, sugiere Oyarzún.

2. Desmaquillante Clinique

Ivania Urrutia Betancourt es maquilladora profesional. Se desenvuelve tanto en Instagram y Tiktok, espacios en los que muestra diferentes tutoriales y experiencias con productos. Según comenta Ivi, el desmaquillante de Clinique es el mejor que ha probado hasta ahora. “Saca el maquillaje al tiro, no es necesario estar frotando la piel. Yo tengo rosácea, entonces la idea es ser lo más gentil posible con mi piel. Este producto quita todo, hasta la máscara de pestañas más difícil se sale”, asegura.

3. Corrector Nars Radiant Creamy Concealer

Hace un año que Coni Oyarzún comenzó a usar este producto de Nars, el que describe como “un corrector líquido que tiene alta cobertura, sin que se hagan arrugas en la parte baja del ojo”. Algo que destaca de él es que “se puede utilizar una crema hidratante sin necesidad de usar base de maquillaje: solamente el corrector en ciertos puntos donde queramos iluminar y corregir”. Como dato, señala que “el tono del corrector debe ser el mismo que el de la piel. No puede ser un color distinto”. Con este corrector obtienes un resultado limpio y liviano.

4. Base Urban Decay Hydromaniac Stay Naked

“Es una base muy natural, tiene un acabado luminoso, cobertura media y no hay que ser muy experta para saber aplicarla”, cuenta Ivi sobre esta base de Urban Decay. Otra cosa positiva de este producto es que no necesitas trabajar la piel con alta rigurosidad antes de aplicarla. “Queda tan bonita que cualquiera puede usarla, es muy natural. No tiene un aspecto acartonado ni falso ni efecto máscara, por lo que es mi base favorita para el día a día”, dice.

5. Máscara de pestañas MAC Up For Everything Lash!

Esta puede ser una opción más controversial, porque mientras algunas la aman, otras la odian. A Ivi le ha funcionado, bien porque le da harto volumen en sus pestañas. “Cuando la ocupo, es como si tuviese más de las que realmente tengo. Me mantiene las pestañas todo el día rizadas, la puedo tener horas y no se me van a bajar ni a correr”, cuenta. Esta es una “máscara que resiste a todo”.

6. Paleta de maquillaje Anastasia Italian Summer

Esta paleta contiene rubor, iluminador y bronzer, tres polvitos con los que puedes hacer maravillas. “La encuentro super práctica”, dice Ivi, porque si andas con poco tiempo para maquillarte —como suele suceder—, solo hace falta aplicar un poco de bronzer en los ojos, un poco de iluminador para dar un poco de luz, y listo. “Me hago prácticamente el maquillaje de rostro y ojos con la misma paleta. La fórmula es muy buena porque no deja parches y tiene una buena pigmentación”, afirma.

7. Máscara de pestañas Maybelline Lash Sensational Sky High

“Esta es una máscara de pestañas que alarga, define y da volumen”, comenta Coni sobre este popular producto de Maybelline. En su día a día, suele usar encrespador antes de aplicar la máscara de pestañas. Cuando la utiliza, siempre refuerza para dar esa longitud. “Es un buen producto para esta tendencia de maquillaje, muy liviano para el diario vivir, ya que podemos destacar la mirada con una buena máscara de pestañas sin tener que ponernos sombras”, opina.

8. Polvo matificante NYX Can’t stop Won’t stop

“De los polvos matificantes que he probado, este es el mejor”, comenta Ivi. La particularidad de este producto traslúcido de NYX es que no aporta más color que el que necesitas. “Es como si tuviera un filtro, sobre todo cuando sello con esponja. El maquillaje dura harto con ese polvo”, describe.

