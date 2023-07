Cinco formas de salir de DICOM (y algunos consejos para no volver a caer)

Quiebra y liquidación: otra opción viable es acogerse a quiebra. En tal caso, se liquidarán todos los bienes a nombre de la persona para pagar a los acreedores. “Y si es que quedara algún saldo, este se extingue”, explica Romero. Este proceso se hace en compañía de un equipo legal, pues se debe realizar en tribunales. “Es recomendable para quienes estén enfrentando grandes dificultades financieras y que no tienen suficientes activos para pagar todas sus deudas”, sostiene Cruz.

Prescripción: En el caso de la legislación chilena, si en un plazo de cinco años no existen acciones legales que exijan el pago de la deuda ni otros tipos de reconocimientos de ésta, la morosidad podría prescribir. Lo que significa que ya no podrá ser exigida legalmente. Algunas deudas, como las relacionadas a cheques protestados, letras y pagarés, prescriben después de 1 año. “Luego de ese plazo se puede gestionar la salida de DICOM”, dice Romero. Para ello, se debe acudir al tribunal civil con los documentos que acrediten que expiró la fecha de pago y solicitar la prescripción de la deuda. La respuesta a la solicitud puede tardar hasta 6 meses. “Es importante tener en cuenta que la prescripción puede variar dependiendo de las circunstancias particulares y el tipo de deuda, por lo que es recomendable obtener asesoramiento legal”, aclara Vicente Cruz. Hay que considerar, además, que durante los cinco años que perdure la deuda, las personas se verán impedidas de solicitar créditos. Por otro lado, el CEO de Sheriff explica que si se ha alcanzado un acuerdo de pago entre el deudor y el acreedor, el plazo de prescripción podría reiniciarse o suspenderse según las condiciones del acuerdo. Asimismo, las deudas que están respaldadas por garantías o bienes podrían no prescribir “hasta que se resuelva la situación con los bienes garantizados”.