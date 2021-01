Consejos y productos para llevar el teletrabajo al patio o el balcón

¿Alguien dijo segunda ola? Como un tsunami muy anunciado del que no quisimos resguardarnos, este nuevo peak del coronavirus en Chile está causando casi tantas víctimas y casos como el primero. Para quienes tienen la suerte de teletrabajar, es momento de resguardarse y mantener el confinamiento, aunque tantos meses de encierro están afectando la creatividad y la productividad.

Pasar el invierno trabajando en casa para muchos fue una bendición, pero hacerlo también durante el verano, con estos calores y sin aire acondicionado, no está sonando tan idílico como parecía. El patio o el balcón te llaman a instalarte ahí, con una copa fría en la mano, pero los mails pendientes se acumulan en la bandeja de entrada, hay que terminar el informe, mandar el presupuesto, finalizar la cotización, revisar la presentación, cuadrar la planilla… y secarse el sudor de la frente.

Pero si cuentas con algún espacio al aire libre en tu casa, ya sea un patio, un balcón o una terraza, hay alternativas de transformarlo durante algunas horas en tu oficina. Son conocidos los beneficios que trae trabajar “afuera”: mejora el ánimo, aumenta las energías e incentiva la creatividad. No se trata de llegar y sacar el computador: hay que preparar el ambiente para que realmente se pueda aprovechar el tiempo. Aunque es menos complicado de lo que parece.

Elige o crea un lugar fresco y sombreado

No sirve de nada salir afuera para someterse al sol implacable, que además de hacerte daño a ti con su radiación, puede también afectar a tus herramientas de trabajo. Ponerse frente al computador a pleno sol te puede dañar la vista y la piel, además de causar insolación si el tiempo es demasiado. Y tu laptop, por su lado, tiene muchas posibilidades de sobrecalentarse, lo que nunca es conveniente. Apple, por ejemplo, recomienda usar sus MacBooks en ambientes entre 10 y 33 grados, pero siempre a la sombra.

Por eso lo recomendable es aprovechar tu zona exterior temprano en las mañanas o cuando ya cae la tarde. Pero si a esas horas el sol igual te pega como un cuchillo satánico, entonces podrías protegerlo con algún toldo de tela, si tienes suficiente espacio, o un buen quitasol estable. Eso ayudará a extender los horarios para usar la terraza o el balcón.

Quitasol Home Collection Garden 2,7m

Si puedes y pretendes estar varias horas afuera, será bueno preparar tu silla para proteger la espalda y que tu disfrute al aire libre no se transforme en un lumbago mañana. Hay soportes lumbares que mejoran la postura, y que pueden transformar un asiento plástico de terraza en una comodísima silla de trabajo.

Respaldo lumbar LBC 802

Puede que no tengas espacio suficiente para poner una mesa, pero no eso no debería impedirte trabajar en tu balcón. Hay soportes o cojines para poner el computador, planos y firmes por un lado, suaves y flexibles por el otro, que pueden funcionar como escritorios de falda: lo pones sobre tus piernas —también sirve para la cama— y evitas que el laptop suba su temperatura y te queme los muslos.

Soporte ergonómico para notebook Rack Solution

También hay mesas ajustables en altura e inclinación, diseñadas para soportar un notebook y también un mouse, que pueden caber en zonas estrechas y funcionar como un escritorio portátil.

Mesa de escritorio ajustable con ventilación

Expande tu conexión

Para muchos, mantenerse conectados a internet es realmente vital para poder hacer bien su trabajo. Aunque casi cualquier teléfono hoy en día puede compartir su señal a otro equipo —algo que te permitirá recibir y enviar correos, cargar páginas web y desconcentrarte en las redes sociales—, te impedirá tener una buena videollamada o descargar y subir grandes archivos.

Si la señal de tu router no llega bien hasta el patio o el balcón, puedes expandirla con un repetidor, aparatos cada vez más económicos que se instalan fácilmente y le dan más cobertura a tu wifi. Sino, también puedes invertir en un router más potente que el que te puso tu compañía de internet, algo que te ayudará no solo a trabajar desde afuera sino que mejorará para siempre tu experiencia de conexión.

Repetidor de wifi TPLink N300

Puede ser que la batería de tu laptop ya esté muy vieja, y que no resista mucho más de una hora desconectada. Para eso, por supuesto, necesitarás un buen alargador, pero si quieres ser más sofisticado también puedes hacerte de una batería externa capaz de alimentar a tu notebook y tus otros dispositivos.

Batería externa Rav Power AC Outlet 20100 mAh

Protégete y escucha

Si vas a estar afuera, aunque sea a la sombra, siempre debes usar fotoprotección para tu piel. Aquí varios dermatólogos nos explicaron las diferencias entre los distintos tipos de protectores solares y con qué frecuencia conviene usarlos.

En tu balcón, o incluso en un patio, es posible que los ruidos externos, de autos o personas, se sientan mucho más fuerte que dentro de la casa. Para eso recomendamos usar audífonos con cancelación de ruido, como los que mencionamos en este artículo —y también en éste—, y así poder escuchar —o hacer como que escuchas— a tus colegas en la reunión de Zoom.

Si estás sola o solo y te llevas bien con tus vecinos, no es mala idea usar un parlante inalámbrico para poder oír esa videollamada o el trap que mejora tu concentración y productividad.

Parlante UE Wonderboom 2

Y para cuando mandes el último mail o termines la última reunión del día, te aconsejamos revisar esta lista con doce cócteles ideales para terminar el día, sugeridos por nuestro especialista en cocina y disfrute, Álvaro Peralta. ¿El mío? Un vermú rojo con tónica y mucho hielo.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 22 de enero de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.