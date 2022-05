Cyberday: las 9 mejores ofertas en tablets y notebooks

Notebook HP Omen 16-c0507la / AMD Ryzen 7 / 16GB RAM / 1TB SSD / Nvidia GeForce RTX-3051ti - 30% en Ripley

Cuando hace unos meses hicimos una lista con los mejores laptops para gamers del mercado, la serie Omen de HP entró de las primeras. En especial con este robusto modelo de 16.1″, imbatible en almacenamiento —1TB con disco sólido—, procesador —el poderoso AMD Ryzen 7— y, con 16GB de RAM, muy buena velocidad. En los gráficos tampoco anda tímido: su tarjeta Nvidia GeForce RTX-3051ti hace correr los juegos más pesados y complejos con mucha facilidad. Un notebook de primer nivel a precio normal. Precio anterior: $1.599.990.

Apple iPad Mini 8,3″ 64GB - 22% en MacOnline

No tan sofisticado ni novedoso como el iPad Air —elegido por nuestro geek mayor, Alejandro Alaluf, como una de las mejores tablets del 21—, su hermano pequeño, el Mini, igual saca personalidad: su pantalla es de borde a borde, lo que no la hace tan estrecha como parece, menos aún con sus vibrantes colores. Viene con el chip Apple A15, tiene conexión wifi y 4G —se requiere plan de datos— y una batería que promete 10 horas de duración. Precio normal: $679.990.

Amazon Fire 10 HD 10,1″ 32GB - 33% en Falabella

Para quienes buscan una tablet económica y familiar, que la pueda usar cualquier persona de la casa sin mayores dificultades, la última versión de Amazon Fire es una gran opción: barata —Falabella logró bajarla de los $100 mil—, resistente —aunque es liviana y plástica, soporta golpes y usos infantiles— y muy buen rendimiento para videojuegos, visionado de videos y resolución de apuros tecnológicos, como videollamadas. Lo malo: hay que aguantar la gran cantidad de publicidad de Amazon. Precio normal: $149.990.

Notebook Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel Core I3 / 4GB RAM / 256GB SSD - 20% en París

La pandemia digitalizó a la fuerza la vida escolar, en un proceso que difícilmente será reversible. Aunque las clases online se han reducido, los trabajos, las tareas y los estudios se quedaron en el computador. En nuestro recuento de las mejores herramientas tecnológicas para apoyar las clases, este 2-en-1 de Lenovo —tablet y notebook— apareció entre los elegidos, tanto por su versatilidad y rendimiento como por su precio, hoy en su mínimo histórico. Precio normal: $499.990.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14,6″ 256GB (+ teclado) - 15% en París

Según nuestro querido Alaluf, la Galaxy Tab S8 Ultra es la mejor tablet Android del 2021. Y como para nosotros su palabra tech es ley, incluimos aquí esta oferta que reduce en algo el alto precio de este dispositivo, un modelo de gama alta pensado en la productividad. Ideal para diseñadores, ilustradores o profesionales creativos que necesitan pasar su arte a lo digital sin intermediarios, esta tablet Samsung incluye un S-pen y también un teclado. Precio normal: $1.499.990.

Lenovo Yoga Tab 13 128GB - 11% en Líder

Esta interesante tablet de Lenovo presenta una innovación sencilla pero inédita: la de poder colgarse de la pared. Con un práctico y modesto gancho, la Yoga Tab 13 puede apoyarse fácilmente en una mesa como también figurar colgada desde cierta altura, perfecto para usarla de monitor o como segunda pantalla. Tiene buen sistema de audio y una interminable batería de 10000mAh. Precio normal: $449.990.

Notebook Asus TUF Gaming F15 15,6″ Intel Core I5 / 8GB RAM / Nvidia Geforce Gtx 1650 / 512GB SSD - 19% en Falabella

Muchos gamers, sobre todo adolescentes, buscan un equipo que les soporte sin problemas sus juegos online —como Roblox, Valorant o League of Legends— pero no tienen presupuesto para comprar esas poderosas máquinas de última generación. Esta alternativa que presenta Asus con su línea TUF —una especie de gama media— es la ideal para jugadores frecuentes pero no tan demandantes, que necesitan prestaciones decentes y a un precio razonable. Precio normal: $799.990.

Huawei MatePad Pro 10,8″ 256GB (+teclado + lápiz) - 29% en Huawei Store

“Una poderosa tablet con un prometedor sistema operativo”. Así definimos a este gadget cuando lo probamos hace algunos meses: no decepciona en ningún ámbito —buena para la productividad, la creatividad y también para la entretención— y destaca por su sistema operativo propio, el Harmony OS2, que pasa la prueba y le pone férrea competencia a Android y Apple. Precio normal: $759.990.

Xiaomi Mi Pad 5 / 11″ 128GB - 24% en Tradeinn

Y otra interesante tablet con descuento en este Cyberday es la Mi Pad 5 de Xiaomi, su debut en este tipo de aparatos y un gadget que reúne dos de las tres B: es buena y barata, aunque quizá pudo haber sido más bonita. Pero no llega a importar mucho, pues su batería de 8720mAh aguanta casi una jornada completa de uso, y el procesador Qualcomm Snapdragon 860 más los 6GB de RAM ayudan a que no pase ninguna zozobra, incluso ante algunos exigentes videojuegos. Precio normal: $399.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 30 de mayo de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.