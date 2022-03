Las 10 mejores ofertas de esta semana: audífonos Bluetooth, smartphones y notebooks

Transmisor de audio por Bluetooth Twelve South Airfly - 50%

Hace poco explicamos de qué se tratan estos aparatos, una especie de eslabón perdido entre los equipos análogos y los audífonos inalámbricos. La gracia es que permiten conectar tus modernos auriculares con Bluetooth a un equipo que no tenga esta tecnología, como una tv o un equipo de música. Este modelo es de Twelve South, una marca especializada en accesorios para productos Apple. Precio normal: $29.990.

Cafetera con molinillo Cuisinart - 41%

Si el café de grano es mil veces mejor que el instantáneo, el recién molido es también muy superior al que ya lleva varios días triturado en una bolsa. Por muy hermética que esta sea, el café pierde buena parte de sus sabores y olores en los minutos siguientes a la molienda. Para sacarle todo el provecho a tus granos, lo ideal es molerlo justo antes de prepararlo, mejor si lo hace todo una misma máquina como esta Cuisinart, que está a un excelente valor. Precio anterior: $119.990.

Audífonos inalámbricos House of Marley Liberate Air - 36%

Solo algunos días atrás revisamos uno de los parlantes estrella de House of Marley, la marca de audio que montaron los herederos de Bob. Un equipo elegante y de buen sonido, tal como parecen ser estos audífonos inalámbricos on-ear, que tienen hasta 40 horas de batería y un distintivo diseño. Precio normal: $149.990.

Notebook Huawei Matebook X Pro 2020 Intel Core i7 / 16GB / 1TB SSD / 13,9″ - 29%

La marca china no pierde el tiempo y rápidamente se expande a nuevos horizontes tecnológicos. Su línea de notebooks ya lleva un par de años con muy buenas referencias y recepción. Es el caso del Matebook X Pro, un computador de alto rendimiento, con diseño sobrio y poderosos componentes pensados para exigencias mayores. Precio anterior: $1699.990.

Soundbar Bose TV Speaker - 33%

Las barras de sonido son hoy la forma más sencilla de acercar la experiencia auditiva de una sala de cine a tu propia casa. No son económicas —al menos no las buenas— pero sí cambiarán completamente la manera de ver películas o cualquier otro contenido. Este modelo Bose no viene con subwoofer aparte —está inserto en el parlante— pero tampoco es que se le eche demasiado de menos. Precio normal: $299.990.

Smartphone Vivo V21 8GB RAM 128GB - 33%

¿Adicto a las selfies? Este modelo, tal como lo reseñó nuestro columnista Alejandro Alaluf, entrega fotos de máxima calidad, que no tienen nada que envidiarles a un smartphone de gama alta, pero al valor de un celular promedio. Lo de dentro tampoco está nada mal: 8GB de RAM, 128 de almacenamiento y una brillante pantalla AMOLED. Precio anterior: $449.990.

Audífonos inalámbricos Philips TAUH202BK - 35%

Para quienes buscan audífonos inalámbricos confiables pero no impagables, económicos pero no desechables, este modelo de Philips debería funcionar sin problemas: acolchados, ligeros, graves contundentes y bastante nitidez en el sonido. Y a un precio más que atractivo. Precio anterior: $39.990.

Notebook Asus VivoBook Pro 15 OLED Intel Core i5 / 8GB RAM / 512GB SSD 15,6″ - 27%

“Una de las pantallas más vibrantes del mercado”, dijo Alaluf cuando probó este computador, al que le dio el máximo puntaje en su reseña. No era el mismo modelo —ese era de una pulgada más y de mejores especificaciones— pero la esencia es igual: un monitor cautivante, un cuerpo liviano y un rendimiento impecable. Precio normal: $679.990.

Lavavajillas FDV Semi IT Element (14 cubiertos) - 32%

Elegir un lavavajillas es menos complicado de lo que parece. Solo hay que tener espacio cerca del lavaplatos, ya que la instalación puede hacerse por un técnico capacitado sin mayores dificultades. Este modelo FDV es para 14 cubiertos —o sea, para una familia de 5 o 6 personas— pero se encuentra a precio de uno mucho más pequeño. Precio anterior: $399.990.

Batidora de inmersión inalámbrica Cuisinart RHB100CL - 33%

La batidora de inmersión, o procesadora (o minipimer), es para algunos expertos cocineros mucho más útil que una juguera. Esta de Cuisinart, que es inalámbrica, es aún más práctica. ¿A quién no le ha pasado que quiere batir o moler algo y no le alcanza el cable? Aquí ese problema se acabó. Y a un tercio de su valor normal. Precio normal: $89.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 8 de marzo de 2022. Los valores y su disponibilidad puede cambiar.