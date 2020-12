Las mejores y más populares apps del 2020

Las aplicaciones –o apps– de un tiempo a esta parte se han transformado en una especie de commodity para los usuarios de aparatos móviles. En general, uno no las descarga por gusto sino más bien por necesidad. En algunos casos, incluso, por obligación. Una gran diferencia a lo que ocurría antes, no hace mucho tiempo, cuando bajar una nueva app era casi un sinónimo de recibir un regalo.

Pero se entiende. Ante la avalancha de nuevas aplicaciones que aparecen prácticamente todos los días, es fácil perderse en el mar de utilizaciones y entretenciones disponibles, y difícil generar mucho asombro. La gente, además, cada vez pasa más tiempo frente a su celular, y porlo mismo se descargan cada vez más apps. Muchísimas más: según datos del portal TechCrunch, el 2019 hubo 204 mil millones de descargas alrededor del mundo, con un gasto total de 120 mil millones de dólares por parte de los usuarios. El mismo artículo señala que las audiencias pueden llegar a pasar tres horas y 40 minutos utilizando apps, lo que se traduce en una competencia codo a codo con el tiempo que se está frente a la televisión.

Este año 2020, sin duda, las descargas y el consumo fueron mucho mayores, principalmente por las razones por todos conocidas. Pero también, justamente, para poder adaptarse a la “nueva normalidad” de estar todo el día en casa.

Como siempre, Google y Apple sacaron sus respectivas listas de fin de año para determinar lo mejor y más descargado de sus tiendas digitales. Lo curioso es que en las partes más altas de ambas listas se encuentran apps que buscan relajación y bajar el estrés, lo que es más que comprensible. Pero también se incluyen apps de productividad, de complemento a servicios y, cómo no, videojuegos –ya sea por escapismo, por entretención o por ansias de sociabilizar, como fue el emblemático caso del popular Among Us.

Esta lista recopila las mejores aplicaciones gratuitas, las más populares y las más descargadas de este 2020.

Sin duda, la app del año y la más descargada en la tienda de Apple. Ninguna sorpresa, ya que ha sido por lejos la más popular y comentada en lo que a productividad y comunicación a distancia se refiere. Todo el mundo ha pasado por Zoom y la palabra se transformó casi en un verbo o sinónimo de reunión virtual. Y si bien Zoom ya existía pre-pandemia (qué lejano suena eso), al igual que otras app de videollamadas igualmente efectivas, esta aplicación de teleconferencias y reuniones virtuales acaparó rápidamente el gusto de los usuarios en todo el mundo.

Su facilidad de uso, su interfaz dinámica y limpia, sus divertidos fondos de pantalla, chascarros varios y un boca-en-boca impensado, la transformaron en la app de facto para conectarse con otra gente, independiente del motivo. Disponible para todos los sistemas operativos (aquí en iOS y Android), en versión gratuita y de pago.

Junto a Zoom, fue la otra app más descargada este año. Esta nueva red social, nacida en China el 2016 y principalmente de orientación centennial, también existía antes de la llegada del coronavirus a nuestras vidas, pero claramente explotó en popularidad y descargas durante este año, inundando con su contenido, incluso, a otras redes sociales. Con breves videos que van acompañados de música, el humor ha sido el motor fundamental de esta red que amasó usuarios como nunca durante el 2020.

Disponible en 40 idiomas, y no alejada de la polémica debido a su origen en varios países, —principalmente en Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump—, la aplicación ya ha sido descargada por más de dos mil millones de personas alrededor del mundo. Se puede descargar para Android e iOS.

Endel A relajarse y dormir con Loóna

Elegida como la app del año por los curadores de la tienda de Google, Loóna es una aplicación que, más que ayudar a dormir, busca alterar el estado de ánimo del usuario. Sin duda que existen muchísimas aplicaciones de este tipo, muy útiles en tiempos como estos, pero ésta se llevó el premio ya que su misión es alterar los patrones de estrés y ansiedad que se generan durante el día a través de actividades artísticas —o sleepscapes— que incluyen también música y relatos relajantes. Y a la gente le ha servido. “Vaya a dormir feliz y relajado. Siéntase menos estresado durante la noche”, es lo que promete Loóna, gratuita, también en versión de pago y disponible para Android y iOS.

El caso de Endel es ligeramente distinto, aunque comparte el mismo objetivo: relajar al usuario. Y para Apple, el bienestar de sus usuarios y su salud mental son temas prioritarios, por eso fue elegida como la mejor app (para su smart watch) del año. Su foco está en los paisajes sonoros, que los personaliza con inteligencia artificial según los signos vitales —ritmo cardíaco o temperatura— del usuario, “realineando su estado actual con su ritmo circadiano”, dicen. Endel está disponible, eso sí, para todas las plataformas (como iOS y Android) y es gratuita, aunque tiene funciones de pago dentro de la app.

Aunque más que aplicaciones por sí mismas, Netflix, Amazon Prime y ahora Disney+ —que fue la app de streaming más descargada del año— son complementos de estos servicios que permiten reproducir contenido en cualquier pantalla. Todo bien con eso, y son siempre muy bienvenidas. Pero a veces uno quisiera revisar su propia biblioteca de contenidos multimedia en distintas pantallas, y Plex sigue siendo la mejor de esas opciones. No es una app nueva, pero durante estos tiempos ha adquirido más relevancia e incluso ha ampliado su paleta de servicios, sumando canales de contenido externos.

Principalmente, Plex es un sistema que permite reproducir cualquier contenido —música, películas, fotos— que esté almacenado en un disco duro local a cualquier aparato de la casa que esté conectado vía el wi-fi doméstico. Lo mejor es que la interfaz es igual o mejor que la de los servicios de streaming, además de otorgar múltiples posibilidades de personalización y hasta búsqueda en línea de idiomas y subtítulos. Es gratuita (aunque tiene un modelo de pago) y está disponible para Android e iOS —y casi cualquier sistema operativo— aquí.

Esta fue elegida por Apple como su mejor app del 2020. Se trata de pequeñas y muy breves rutinas de movimiento, de no más de 30 segundos (aunque se puede ampliar el rango), para mantenerse en forma en un año donde la pasividad ha sido la norma para la gran mayoría. Son rutinas sencillas, que se pueden realizar en cualquier lado y que ayudan, además, a reducir la ansiedad y el estrés del día.

Ideal para hacer “ejercicio” desde el escritorio o para después de haber despertado (hay una rutina que involucra golpear la almohada por 30 segundos), Wakeout! está disponible sólo para iOS y próximamente para Android. Su versión gratuita, que dura una semana, incluye 18 rutinas. La de pago, que cuesta dos dólares al mes, tiene más de mil. Se puede descargar acá.