Todo lo que necesitas saber sobre los zancudos y sus picadas

Publicado originalmente el 7 de enero de 2021. Actualizado el 3 de enero de 2022.

De los insectos que se pasean por nuestros hogares, el zancudo es uno de los más comunes pero probablemente el que genera más resentimiento. Para la mayoría, solo dejan una picadura, perturbadores zumbidos en la noche, y no mucho más. Pero existen otros mortales que tienen reacciones alérgicas, en los que una sola picada se puede multiplicar en muchas más por todo el cuerpo.

Conversamos con dos expertos en entomología sobre estos insectos, que proliferan durante el verano, ya que lo recomendable para evitarlos no es llegar y aplicar insecticidas, sino que informarse y prevenir.

¿Estamos en temporada de zancudos?

“Así es”, responde Alfredo Ugarte, conocido entomólogo y divulgador científico, recordado por su participación en variados programas de televisión. Pero este nuevo año, a diferencia del anterior, es probable que los zancudos aparezcan en menor cantidad, ya que durante el invierno llovió poco, lo que provoca que las fuentes de agua permanezcan secas e impidan la proliferación de zancudos”.

“Los zancudos necesitan un poco de agua para concretar su ciclo vital”, añade Ugarte, “el que no se extiende por más de 10 días”.

Como el año 2020 llovió algo más, el verano pasado tuvimos más población de estos insectos. Cuando las temporadas invernales son más lluviosas, las estivales suelen tener “más insectos en general”, agrega Constanza Schapheer, entomóloga y comunicadora científica

Conociendo al zancudo

En cualquier combate o enfrentamiento —ya sea una batalla de guerra, un partido de tenis o un arte marcial— recomiendan pensar como el adversario y así anticipar sus movimientos. En el duelo contra los zancudos es igual: si nos ponemos en sus y nos informamos más sobre sus características, entenderemos mejor sus comportamientos y podremos lidiar mejor con su presencia.

El zancudo pica, sí, pero no como lo hace una abeja. “Ellos lo hacen con un aparato bucal picador”, dice Ugarte. “Primero inyectan un anticoagulante y luego la probóscide, que es su trompa, con la cual succionan la sangre”.

Si no te lo puedes imaginar, esta foto sirve para entender el complejo aparato bucal de un zancudo.

Imagen extraída del artículo "La trompa del mosquito, un arma letal. No te pierdas este video", de HigieneAmbiental.com

“Los zancudos son hematófagos —es decir, se alimentan de sangre—, pero solo las hembras pican”, dice Alfredo Ugarte. “Lo hacen porque necesitan inmunoglobulina para terminar la fecundación de sus huevos”. Los machos, por su lado, “liban flores y sacan néctar para tener energía y así reproducirse con la mayor cantidad posible de hembras”. El “zancudo Draculón”, gran hit de Cachureos con el que varios se criaron, deja de tener sentido con esta información.

Prevenir antes que eliminar

Cuando un zancudo zumba a nuestro alrededor al caer la noche, la solución que seguramente a muchos se le viene a la cabeza es aplicar insecticida o el tradicional chalazo, que no es otra cosa que aplastarlo entre la sandalia y la pared. Pero cualquiera de esos actos es contraproducente con la preservación del ecosistema. Es importante saber que lo mejor es la prevención antes que la eliminación, sobre todo porque parte importante de la población de estos insectos en el país no son letales.

“En Chile no tenemos especies peligrosas de zancudos, a excepción de algunos brotes que de repente hay en Isla de Pascua, pero que están muy controlados”, dice Constanza Schapheer. “En la zona central, desde el Norte Chico hasta el sur, no hay nada de que preocuparse”.

Estos brotes, que también han aparecido en el norte del país, “son cosas muy puntuales y que están muy bien manejadas. Entonces, aparte de que te pueda picar un zancudo y te cause una reacción alérgica local, nada más”.

“Los zancudos cumplen un rol importante en los ecosistemas, sobre todo las larvas, porque degradan materia orgánica en aguas en descomposición y eso evita que estas se pudran”, complementa Alfredo Ugarte. “Además, son una fuente de alimento importantísima en la cadena trófica para un montón de otros animales, tanto peces como anfibios y otros insectos acuáticos (cuando todavía son larvas), mientras que de adultos son presa fundamental para pájaros, murciélagos, arañas y lagartos”.

Consejos y productos

Ya sabemos que aquí el mantra es “live and let die”, pero si no quieres ser picado por una zancuda, tanto Schapheer como Ugarte tienen recomendaciones sencillas que puedes poner en práctica en casa.

“Unas son las medidas mecánicas, colocando cortinas o mallas mosquiteras”, comenta el entomólogo. “Sí funcionan”, dice, aunque hay que tener la precaución de mantenerlas bien cerradas durante la noche y no abrirlas, aunque haga mucho calor.

Si no es posible instalar estas mallas, una buena solución es poner un ventilador en tu habitación. “Un ventilador a baja velocidad ya es suficiente para que los zancudos no molesten”, dice Ugarte, ya que el movimiento del viento los aleja.

Ventilador Airolite V16P6

“Ante la duda, yo recomendaría que ocupar otras estrategias, como el repelente”, sugiere Constanza Schapheer. Según ella, los que se encuentran en farmacias tienen un buen nivel de efectividad, pero Alfredo Ugarte hace hincapié en que si optamos por aquellos “naturales”, hay que fijarse en que el producto cumpla con la demostración de certificación efectiva. “Personalmente, conozco uno que se llama Aloxo, que tienen garantizadas y certificadas ocho horas de protección, que es lo que te permite dormir tranquilo”.

Repelente de mosquitos Aloxo 30% Deet 165ml

Para los que confían en las bolsas de agua y los espejos para despistar a los zancudos, desechen desde ya su creencia. Ugarte dice que “estas cosas no sirven absolutamente para nada; al menos, no hay demostración de que funcionen”. Esta alerta también va dirigida a aquellos que piensan que los zancudos se ven atraídos a la luz, ya que estos insectos, en realidad, se atraen por “nuestro olor, nuestra transpiración y nuestra respiración”.

Schapheer también advierte sobre las aguas estancadas y recomienda evitarlas. “Ahí se desarrollan las larvas”, explica. Por lo mismo, hay que tratar de no acampar cerca de un estero ni que se produzcan charcos permanentes en los patios, para así no tener nidos de zancudos cerca de tu metro cuadrado.

“En Chile vivimos en un lugar privilegiado, porque las especies que efectivamente pueden causar algún daño a nuestra salud las puedo contar con la mitad de los dedos de una mano”, puntualiza la científica. “Diría a la gente que se lo tome con calma, que hay que tener cuidado, pero que ocupando repelente, en el caso de que fueran alérgicos, evitando las aguas estancadas e instalando mallas mosquiteras, se pueden controlar sin problemas”.

Como dato personal, si fuiste devorado por una zancuda y te pica demasiado, una buena forma de calmar la comezón es aplicando cremas o ungüentos que contengan un componente químico como la benzocaina, capaz de “dormir” la zona afectada. Uno de los más usados es el Foille, que contiene una función antiséptica y anestésica. Fue el ungüento que más uso mi mamá durante varios veranos en los que acampábamos en familia, cerca de lagos y ríos, de visita directa al hogar de los zancudos.

Ungüento Foille (benzocaína) 28 gr

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 6 de enero de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.