Todo lo que tienes que saber para ser un tiktoker

Ni Twitter, ni Facebook, ni siquiera Instagram. La red social que mueve hoy al mundo se llama TikTok. Es la razón por la cual millones de jóvenes están bailando y haciendo muecas frente a sus celulares en lugar de tomarse selfies. Y si no habías escuchado hablar de ella hasta ahora, la verdad es que no te culpamos.

El crecimiento de TikTok ha sido totalmente explosivo durante los últimos 4 años. Todo comenzó el año 2016, cuando una compañía china llamada ByteDance la lanzó, inicialmente para el mercado local. Allá fue bautizada como Douyin, que significa “sonido vibrante”. La idea era sencilla y adictiva: una red social con videos de 15 segundos de duración, con una gran cantidad de herramientas para editar como filtros, transiciones y edición de sonido. La innovación que le introdujeron los cerebros chinos no fue menor: se trata de la primera red social que usa inteligencia artificial.

La app se mantuvo en territorio chino durante un año, hasta el 2017, cuando la compañía decide comprar el servicio de Músical.ly por mil millones de dólares, un servicio que combinaba música y videos, muy similar a la idea original, pero en occidente. El servicio fue relanzado como TikTok en el mes de septiembre y desde ahí no ha hecho más que crecer.

En estos cuatro años ya ha acumulado 800 millones de usuarios, quienes pasan en promedio unos 52 minutos al día en la plataforma donde cada 24 horas se reproducen mil millones de videos. El 60% de ellos pertenecen a la generación Z, los centennials, personas nacidos entre 1998 y 2010; es decir, tienen entre 10 años y 22 años de edad, según la clasificación del centro de estudios Pew Research Center.

¿Cuál es la explicación de su éxito y cómo podemos unirnos a esta nueva fiebre digital, sin temor a que el tren se nos pase de largo?

Quiero ser viral

La gracia de TikTok puede explicarse de dos formas: desde su tecnología y desde sus herramientas. Su tecnología no es algo menor, ya que es la primera red social que utiliza activamente la inteligencia artificial para reconocer tendencias, recomendar contenido y lo más importante, viralizar lo que dentro de ella se produce.

El algoritmo que manda dentro de TikTok ordena y destaca los contenidos dependiendo de las mismas modas y desafíos que más se repiten en la app. Si aparece un video como el “Desafío de la escoba”, todos quienes lo hagan tendrán más posibilidades de aparecer en otras líneas de tiempo. Y eso se aplica a todo: las canciones de moda, los hashtags que se usan, hasta los filtros que alguien ocupa. Todo es medido por la app y mientras más se parezca a otros contenidos, mejor le va.

Por supuesto, el algoritmo también va cambiando la relevancia de estas modas para que semana a semana veamos cosas distintas. De cierta forma, es la misma app la que te dice qué es lo que tienes que hacer para viralizarte, aunque también te reconoce si es que iniciaste alguna moda por tu cuenta.

Esto es lo opuesto a redes como Instagram o Twitter, donde el algoritmo busca mostrarte cosas cercanas a tu círculo, es decir, amistad. En TikTok es menos probable que te muestre lo que hacen tus amigos, sino que personas alrededor de todo el mundo.

María de los Ángeles Manríquez, Strategic Planner de Grupo Raya, explica: “En TikTok todos pueden ser estrella. La clave de su éxito es que inspira sin límites la creatividad de la audiencia. Además, pone a disposición una gran variedad de herramientas y da mucha vitrina, por lo que es un lugar divertido y acogedor para los más jóvenes”.

Y en efecto, es precisamente la cantidad de herramientas que posee lo que hace que su barrera de entrada sea para todos los que simplemente se animen a hacerlo. Dentro de TikTok está todo lo que necesitas: un buscador de sonidos, un editor de videos para colocar transiciones, cámara lenta, cámara rápida, filtros visuales, filtros sonoros, subtítulos y un largo etc, para no necesitar salir de la app y dejar tu video listo.

El éxito de los videos cortos

Pero este set de técnicas son solo una parte que explica la popularidad de la app. Manríquez señala que hay otros tres motivos que explican la popularidad y el encanto de la red: no exige calidad en el contenido para viralizarse -como si pasa en Instagram o YouTube que premian las presentaciones más cuidadas-, está centrado en un solo formato, los videos de corta duración y utiliza sus propias tendencias para inspirar a sus usuarios a crear más contenido.

Empezando paso a paso

Sin duda la mejor forma de entender cómo funciona es descargando la app, la cual en realidad tiene una forma de operar muy sencilla. De hecho, para mirar el contenido no se necesita hacer una cuenta, aunque para personalizarlo y para subir videos sí es necesario. Por fortuna, puedes usar una cuenta ya existente como Facebook para hacer tu perfil.

La pantalla principal de TikTok nos dice mucho sobre la app: es una gran ventana, con algunos íconos abajo y en los costados, pero que desde el primer momento pone su foco en los contenidos. Apenas entras a TikTok, un video comienza a reproducirse y tal como le gusta a la generación móvil: en pantalla completa y en vertical.

Paso 1.

El contenido de TikTok se divide en dos grandes líneas de tiempo: el “Para Ti” y el “Siguiendo”.

Para Ti es la sección más importante de la app, ya que te muestra videos que parecen ser sacados al azar. Muchas veces son de gente que no conoces que habla tu idioma y nunca sabes realmente con qué te vas a encontrar; si es alguien bailando, haciendo un chiste o imitando a su cantante favorito.

La sección Para Ti se arma a través del algoritmo de TikTok, el cual privilegia los videos más virales, los que están creciendo y los similares a los que ya has hecho like, compartido o interactuado de otras formas. Puede que no te salga nada de tus amigos ni que sean ordenados cronológicamente. La magia de Para Ti está en hacerte descubrir lo que está pasando e inspirarte en imitar o darle una vuelta a los videos más conocidos.

El Siguiendo, como pueden imaginar, es para ver lo que han hecho los usuarios a los que sigues y esto opera de manera más tradicional: en orden cronológico aunque mezclando entre todos tus usuarios para que haya más variedad.

Paso 2.

En el costado derecho encuentras los íconos para interactuar con los creadores: se puede seguir la cuenta, dar like, dejar un comentario o compartir a través de otros servicios. TikTok es una aplicación bastante abierta que te permite descargar los videos para luego enviarlos a otras redes sociales. También puedes convertir videos en GIFs o denunciar el contenido inapropiado o hacer videos a partir de lo que recién viste, con los dúos y las reacciones.

Ya abajito está todo lo que sirve para el usuario: el botón de Inicio es donde vas a ver todo el contenido, mientras que la lupita de Tendencias te sirve para ver qué es lo que se está haciendo semana a semana en la red.

Explorar las tendencias es clave para quienes quieren lograr ser virales, ya que todos los videos que incorporan los hashtags o sonidos que se ven en la sección de Tendencias son mejor valorados por el algoritmo del Para Ti. Estas tendencias están siempre cambiando, por lo que la caza de videos para hacer se vuelve casi un desafío en sí mismo.

Luego hay una bandeja de entrada donde podemos ver toda la actividad: desde los likes que recibimos, quienes nos siguen, hasta los mensajes privados que pueden enviarse y en “Yo” está la creación del perfil y las típicas opciones que entregan las apps como idiomas, configuración de privacidad, edición del perfil y más.

El botón más importante no tiene nombre. Está al medio, es de colores y posee un signo +. Allí es donde podemos empezar a crear nuestros videos.

Paso 3.

La plataforma de creación de TikTok es muy limpia y robusta. El gran botón rojo del medio es el que se usa para grabar y se mantiene presionado para ir guardando y se suelta para pausar. Esto es clave porque muchos de los trucos de edición se hacen así: grabando y parando de manera sucesiva para ir armando transiciones.

Un paréntesis. La app también da la opción de poder subir videos editados en otras plataformas, desde un computador hasta otros servicios de tu teléfono. El único requisito es que estén en vertical y no duren más de 60 segundos. Los videos horizontales o cuadrados se pueden subir, pero la app no está optimizada para mostrarlos.

Sigamos. Abajo puedes modificar la duración máxima de tu TikTok: los 15 segundos tradicionales o hasta un minuto de video, lo cual de todas maneras es considerado muy largo. Arriba del botón de grabado, están las velocidades de grabado, es decir, si quieres que tu movimiento se vea acelerado, o bien, que más segundos de movimiento se vean dentro de la ventana de 15.

Paso 4.

Antes de grabar, lo primero que vas a querer hacer será colocar un sonido: ya sea la canción que se escuchará detrás de tu video, o bien el audio que querrás sincronizar con tus labios. Eso se hace presionando arriba donde aparece “Sonidos” y allí puedes buscar por el nombre del audio por las mismas tendencias que la app ha arrojado. Les dije, nada es al azar.

El sonido que escojas se reproducirá solo mientras estés grabando, y si elijes grabar, por ejemplo, con velocidades cambiadas, eso también afectará la reproducción del sonido.

Paso 5.

También hay una ventana con efectos visuales, que son como los filtros de las historias de Instagram y que modifican desde los colores hasta la forma de tu rostro. Los filtros también se cuantifican para ver qué tan viral es un video: los filtros más populares se ven más. Y también puedes cargar imágenes o videos previamente grabados.

En la esquina superior derecha puedes cambiar la cámara, ya sea frontal o trasera, activar el modo belleza, filtros de color, y un temporizador que te permite hacer que la app grabe y se detenga con intervalos de tiempo definidos y así poder grabar con un trípode.

Paso 6.

Luego, cuando está todo grabado, viene la edición: acá puedes colocar efectos visuales, transiciones, textos y subtítulos, stickers, efectos de voz, cambiar el volumen o recortar el audio. Son los toques finales para que el video se vea increíble en una interfaz muy parecida a iMovie.

Paso 7.

Luego viene la fase de publicar el video, lo cual puede hacerse de manera pública o privada, y además, exportarse de manera directa a otras redes sociales. Acá debes colocar los hashtags correspondientes para que la aplicación sepa dónde catalogarte y el resto pueda encontrarte.

El resto es simplemente atreverse. Hay quienes lo ven como una competencia para conseguir más likes y comentarios, o para ver quién hace más videos. En definitiva, el ecosistema TikTok parece no agotarse, tal como la generación que lo usa todos los días.