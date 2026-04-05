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    Black Easy: últimas horas para aprovechar los descuentos que están transformando el cierre del Black Sale 2026

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    Black Easy: últimas horas para aprovechar los descuentos que están transformando el cierre del Black Sale 2026

    El tiempo corre y el Black Easy entra en su recta final, marcando las últimas horas de uno de los eventos de descuentos más potentes del retail hogar y electro. Con ofertas activas en múltiples categorías y cupones adicionales, esta es la oportunidad final para equipar la casa antes del cambio de temporada… o simplemente renovar lo que ya venías postergando.

    El foco ahora está en una compra más estratégica: aprovechar precios rebajados en productos clave del día a día, especialmente en electrodomésticos que impactan directamente en la rutina.

    Electro en oferta: lo que vale la pena mirar antes de que termine

    En estas últimas horas, los electrodomésticos toman protagonismo. Son compras de alto valor, donde un buen descuento hace una diferencia real.

    -Refrigeradores: ideales para renovar eficiencia energética y capacidad, especialmente pensando en el uso intensivo del invierno.

    -Freidoras de aire: siguen liderando las tendencias, combinando rapidez y cocina más saludable.

    -Cafeteras: desde opciones básicas hasta modelos más completos para quienes ya adoptaron el ritual del café en casa.

    -Licuadoras y batidoras: fundamentales para preparaciones rápidas, desde sopas hasta smoothies.

    -Minipimer: la solución compacta para cocinar sin ocupar espacio.

    En este cierre, muchas de estas categorías mantienen descuentos activos, pero con stock limitado, lo que convierte estas horas en decisivas.

    Cupones activos: el empujón final para maximizar el ahorro

    Además de los precios rebajados, el Black Easy suma cupones adicionales por categoría, lo que permite aumentar el descuento si sabes dónde buscar.

    • Pinturas: 10% adicional con el cupón black-pinturas (compras sobre $60.000)
    • Puertas y ventanas: 10% adicional con black-puertasventanas (sobre $80.000)
    • Oficina: 20% adicional con black-oficina20 (sobre $14.990)
    • Pisos: 10% adicional con black-klipen (sobre $200.000)
    • Baño: 10% adicional con black-bano (sobre $90.000)

    Este mix de descuentos permite combinar proyectos: desde renovar espacios completos hasta complementar con electro y pequeños productos que optimizan el día a día.

    Más que ofertas: decisiones inteligentes en el cierre del evento

    El cierre del Black Easy no solo se trata de comprar barato, sino de comprar bien. En este punto del evento, las decisiones pasan por priorizar:

    • Productos que realmente usas todos los días
    • Equipos que mejoren eficiencia o comodidad
    • Renovaciones que impacten el invierno (como cocina, calefacción o descanso)

    Y ahí es donde los electrodomésticos marcan la diferencia: no son solo compras impulsivas, sino inversiones prácticas.

    Última llamada: el stock y el tiempo juegan en contra

    Las últimas horas de un evento como este tienen una característica clara: lo mejor se agota primero. Ya no se trata solo del descuento, sino de disponibilidad.

    Por eso, si estabas esperando el momento para decidir, este es el punto crítico.

    El Black Easy está cerrando… y con él, las oportunidades más potentes del año en electro y hogar.

    Más sobre:Black Easybranded-tendencias

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