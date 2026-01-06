Colombia se consolida como puerta de entrada al Caribe para quienes vuelan desde Santiago
Desde Santiago, JetSMART ofrece una red de conexiones que permite llegar durante todo el año a algunas de las ciudades más emblemáticas del Caribe.
Los destinos caribeños han vuelto a estar entre los más buscados por los viajeros chilenos, y Colombia se posiciona como un punto clave para acceder a ellos. Desde Santiago, JetSMART ofrece una red de conexiones que permite llegar durante todo el año a algunas de las ciudades más emblemáticas del Caribe.
Este panorama se refuerza con el retorno de dos rutas: Medellín, que se integra de manera permanente, y Bogotá, que operará de forma estacional hasta el 6 de abril. Ambas se suman a la reciente incorporación de la aeronave número 50 a la flota de la aerolínea, que se consolida como la más moderna de Sudamérica. En total, la compañía dispone de más de 80 rutas y 50 destinos, lo que amplía las alternativas para planificar viajes dentro y fuera de Chile.
A través de estas conexiones, los pasajeros pueden acceder a destinos como Punta Cana, Cartagena de Indias, San Andrés y Santa Marta, enlazando vía Medellín, Bogotá, Cali o Lima. De este modo, la aerolínea facilita el acceso a playas, paisajes naturales y centros culturales del Caribe, consolidando un corredor aéreo que conecta Santiago con algunos de los puntos turísticos más demandados de la región.
El interés en estos destinos responde a una creciente preferencia por viajes que combinan descanso, clima cálido y experiencias tropicales. Punta Cana se destaca como una opción ideal para quienes buscan resorts, aguas color turquesa y relajo absoluto. Cartagena de Indias, por su parte, atrae por su patrimonio colonial, vida cultural vibrante y playas llenas de encanto. San Andrés ofrece una experiencia distinta, marcada por su mar de siete colores y su ambiente isleño. Santa Marta complementa estas alternativas con playas paradisíacas, la imponencia de la Sierra Nevada y el acceso al Parque Tayrona, considerado uno de los tesoros naturales más valiosos de Colombia.
Desde la aerolínea señalan que la ampliación de estas conexiones responde a una búsqueda permanente por diversificar la oferta.
“Como aerolínea, buscamos ofrecer siempre los mejores destinos a precios increíbles. En este caso, tenemos conexiones para que nuestros pasajeros puedan relajarse y tomarse unas buenas vacaciones, disfrutando del calor y las excelentes playas del caribe”, aseguró el gerente comercial de JetSMART Chile, Pablo García.
Con el aumento de rutas y frecuencias durante la temporada alta, JetSMART refuerza su rol en la conectividad regional, apostando por tarifas ultra bajas, rutas inteligentes y una flota que destaca por su modernidad.
Para obtener más información, visite www.jetsmart.com
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.