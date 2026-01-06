SUSCRÍBETE POR $1100
    Colombia se consolida como puerta de entrada al Caribe para quienes vuelan desde Santiago

    Desde Santiago, JetSMART ofrece una red de conexiones que permite llegar durante todo el año a algunas de las ciudades más emblemáticas del Caribe.

    Por 
    Publirreportajes .
    Colombia se consolida como puerta de entrada al Caribe para quienes vuelan desde Santiago

    Los destinos caribeños han vuelto a estar entre los más buscados por los viajeros chilenos, y Colombia se posiciona como un punto clave para acceder a ellos. Desde Santiago, JetSMART ofrece una red de conexiones que permite llegar durante todo el año a algunas de las ciudades más emblemáticas del Caribe.

    Este panorama se refuerza con el retorno de dos rutas: Medellín, que se integra de manera permanente, y Bogotá, que operará de forma estacional hasta el 6 de abril. Ambas se suman a la reciente incorporación de la aeronave número 50 a la flota de la aerolínea, que se consolida como la más moderna de Sudamérica. En total, la compañía dispone de más de 80 rutas y 50 destinos, lo que amplía las alternativas para planificar viajes dentro y fuera de Chile.

    A través de estas conexiones, los pasajeros pueden acceder a destinos como Punta Cana, Cartagena de Indias, San Andrés y Santa Marta, enlazando vía Medellín, Bogotá, Cali o Lima. De este modo, la aerolínea facilita el acceso a playas, paisajes naturales y centros culturales del Caribe, consolidando un corredor aéreo que conecta Santiago con algunos de los puntos turísticos más demandados de la región.

    Colombia se consolida como puerta de entrada al Caribe para quienes vuelan desde Santiago Shutterstock

    El interés en estos destinos responde a una creciente preferencia por viajes que combinan descanso, clima cálido y experiencias tropicales. Punta Cana se destaca como una opción ideal para quienes buscan resorts, aguas color turquesa y relajo absoluto. Cartagena de Indias, por su parte, atrae por su patrimonio colonial, vida cultural vibrante y playas llenas de encanto. San Andrés ofrece una experiencia distinta, marcada por su mar de siete colores y su ambiente isleño. Santa Marta complementa estas alternativas con playas paradisíacas, la imponencia de la Sierra Nevada y el acceso al Parque Tayrona, considerado uno de los tesoros naturales más valiosos de Colombia.

    Desde la aerolínea señalan que la ampliación de estas conexiones responde a una búsqueda permanente por diversificar la oferta.

    “Como aerolínea, buscamos ofrecer siempre los mejores destinos a precios increíbles. En este caso, tenemos conexiones para que nuestros pasajeros puedan relajarse y tomarse unas buenas vacaciones, disfrutando del calor y las excelentes playas del caribe”, aseguró el gerente comercial de JetSMART Chile, Pablo García.

    Con el aumento de rutas y frecuencias durante la temporada alta, JetSMART refuerza su rol en la conectividad regional, apostando por tarifas ultra bajas, rutas inteligentes y una flota que destaca por su modernidad.

    Para obtener más información, visite www.jetsmart.com

