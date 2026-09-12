De Bishkek a Nueva Delhi, Xi aboga por la cooperación del Sur Global

El presidente chino, Xi Jinping, asiste a una sesión de fotografía grupal previo a la reunión de la "Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) Plus", en Bishkek, Kirguistán, el 1 de septiembre de 2026. (Xinhua/Wang Ye)

El presidente chino, Xi Jinping, viajará próximamente a Nueva Delhi, la capital india, para asistir a la reunión del grupo BRICS de este año, poco más de una semana después de haber participado en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) celebrada en Bishkek, Kirguistán.

Estos dos cónclaves multilaterales consecutivos convergen en un tema central común: impulsar la solidaridad y la cooperación en todo el Sur Global.

La imagen, tomada el 24 de agosto de 2017, muestra un parterre en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Xiamen, en la suroriental provincia china de Fujian. (Xinhua/Jiang Kehong) Jiang Kehong

UNA FAMILIA EN EXPANSIÓN

La OCS “se arraiga en el Sur Global, su corazón late con el Sur Global y es un pilar importante de la cooperación Sur-Sur”, afirmó Xi en la cumbre de Bishkek, concluida el 1 de septiembre, en la que instó a la organización a “promover el desarrollo y el ascenso del Sur Global con la sabiduría de la OCS”.

Se espera que el mandatario chino presente nuevas propuestas sobre la cooperación del Sur Global en la próxima cumbre del BRICS, ya que ha señalado que el BRICS está “a la vanguardia del Sur Global”.

Este año se celebra el 25º aniversario de la fundación de la OCS y el 20º aniversario del mecanismo de cooperación del BRICS, ambos acontecimientos de gran relevancia.

A lo largo de los años, el BRICS y la OCS han ampliado su número de miembros y sus redes de socios en desarrollo, aprovechando el ascenso colectivo del Sur Global. Sus integrantes representan conjuntamente más de la mitad de la población mundial y alrededor del 30 por ciento de la economía global. Esto demuestra que ambos grupos se han convertido en importantes plataformas para la cooperación del Sur Global.

Xi no solo se ha unido a los líderes de otros países miembros para impulsar sus respectivas expansiones, sino que también ha presentado nuevas ideas e iniciativas, como el enfoque de cooperación del “BRICS Plus” y la construcción de una comunidad de futuro compartido de la OCS, lo que abre nuevas perspectivas para la cooperación de ganancias compartidas entre los países del Sur Global.

“China ha aportado de forma constante una visión clara y un impulso al BRICS y a la OCS, tanto conceptual como prácticamente”, afirmó Humprey Arnaldo Russel, director del Centro de Investigación ASEAN-China de la Universidad de Indonesia.

“Ha transformado el BRICS de una agrupación relativamente exclusiva en una plataforma más amplia para la cooperación entre los países en desarrollo y el Sur Global en general”, añadió.

El experto chino, Li Guiqiang (i), da instrucciones sobre el cultivo de hortalizas en el Centro de Demostración y Formación en Tecnología Agrícola China-Etiopía de Adís Abeba, capital de Etiopía, el 20 de agosto de 2025. (Xinhua/Han Xu) Han Xu

PRIORIZAR EL DESARROLLO

En la cumbre de la OCS en Bishkek, Xi pidió a los países mantenerse comprometidos a “priorizar el desarrollo y abrir perspectivas de prosperidad compartida”.

Ante un panorama internacional turbulento y en rápida evolución, el desarrollo sigue afrontando serios desafíos, y el camino hacia la prosperidad del Sur Global no será una senda de rosas.

“El Sur Global emerge para el desarrollo y prospera mediante este mismo. Debemos convertirnos en la principal fuerza impulsora del desarrollo común”, afirmó Xi durante la cumbre del BRICS celebrada en Kazán, Rusia, en 2024.

Para Xi, el desarrollo siempre ha sido una prioridad. Lo considera “la llave maestra para resolver todos los problemas” y ha instado constantemente a los países de todo el mundo a perseguir juntos el desarrollo y la prosperidad.

Xi ha subrayado en reiteradas ocasiones que nadie debe quedarse atrás en la lucha contra la pobreza en China, y ha liderado una formidable campaña que llevó a la erradicación de la pobreza extrema en todo el país, un hito considerado como “el mayor logro contra la pobreza de la historia”.

Su convicción de “no dejar a nadie atrás” se extiende también a sus esfuerzos por apoyar la reducción de la pobreza e impulsar el desarrollo en todo el Sur Global. “En el camino hacia la modernización, nadie, y ningún país, debe quedarse atrás”, abundó Xi.

La semana pasada, en Bishkek, Xi hizo un llamado a consolidar la cooperación tanto en ámbitos tradicionales como emergentes, desde el comercio, la inversión, la conectividad y la energía hasta la inteligencia artificial (IA), la economía digital y las industrias verdes.

Una fotografía aérea tomada el 22 de octubre de 2025 muestra turbinas eólicas del proyecto de energía eólica de De Aar en la provincia del Cabo Septentrional, Sudáfrica. (Xinhua/Han Xu) Han Xu

En respuesta a las aspiraciones del Sur Global de lograr un desarrollo común y la modernización, Xi propuso la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG), que cumple su quinto aniversario este 2026.

Durante el último lustro, la IDG ha movilizado más de 23.000 millones de dólares, ha prestado apoyo a más de 1.800 proyectos de bienestar denominados “pequeños y hermosos”, y ha patrocinado programas de formación para más de 200.000 personas en diferentes profesiones.

En opinión del editor jefe del periódico Delovoy Kazakhstan, Serik Korzhumbayev, “bajo el liderazgo de Xi, el concepto de desarrollo ha adquirido una nueva dimensión internacional y se ha convertido en parte de una visión más amplia del futuro compartido de la humanidad”.

El presidente chino, Xi Jinping, preside la Reunión de la "Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) Plus" en Tianjin, en el norte de China, el 1 de septiembre de 2025. (Xinhua/Huang Jingwen) Huang Jingwen

UNA VOZ MÁS FUERTE

A medida que el Sur Global cobra mayor fuerza, merece tener una mayor voz en los asuntos internacionales.

La cumbre de la OCS celebrada el año pasado en Tianjin, China, fue testigo del lanzamiento de la Iniciativa para la Gobernanza Global, también propuesta por el presidente chino para promover un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

En el núcleo de esta visión, se encuentra la convicción de que cada país tiene un lugar y un papel igual que desempeñar en la gobernanza global.

Xi lleva mucho tiempo defendiendo que los asuntos internacionales no deben ser dictados por quienes tienen más poder. “Los asuntos mundiales deben ser debatidos por todos, y las normas internacionales deben ser establecidas por todos”, manifestó la semana pasada en la capital de Kirguistán.

Para él, “el dominio de los asuntos internacionales por unos pocos es una injusticia heredada de la historia, y la gobernanza global dictada por uno, unos pocos o un bloque de países no es el verdadero multilateralismo”.

“Como una parte importante de un mundo multipolar y una fuerza motriz clave detrás de él, los países del Sur Global deben tener una mayor representación y voz en los asuntos internacionales”, resaltó Xi.

A lo largo de los años, la OCS y el BRICS se han convertido en espacios vitales para que los países del Sur Global articulen sus intereses, coordinen sus posiciones y refuercen su influencia colectiva.

Su papel cada vez mayor puede verse en la coordinación política. Los dos grupos han emitido declaraciones sobre cuestiones candentes internacionales y regionales. El pasado mes de marzo, los Estados miembros de la OCS emitieron una declaración para expresar su profunda preocupación por los acontecimientos en Medio Oriente y los ataques contra Irán.

Xi también ha impulsado la mejora de la gobernanza económica y financiera global. En 2014, Xi y otros líderes del BRICS suscribieron oficialmente un acuerdo para la creación del Nuevo Banco de Desarrollo, abriendo así una nueva vía para la financiación de infraestructuras y el desarrollo sostenible en los mercados emergentes y los países en desarrollo.

En la cumbre de la OCS en Bishkek, los miembros reafirmaron la importancia del establecimiento del Banco de Desarrollo de la OCS.

Brazos robóticos operan en un taller de producción de sistemas de almacenamiento de energía del Centro de Energía Inteligente de la empresa Sigenergy en Nantong, en la oriental provincia china de Jiangsu, el 24 de julio de 2026. (Xinhua/Chen Yehua) Chen Yehua

Ahora, el impulso por tener mayor voz se está extendiendo a ámbitos emergentes que darán forma al futuro. En julio, Xi anunció la creación de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial y pidió esfuerzos conjuntos para construir un sistema justo y equitativo de gobernanza global de la IA.

“Debemos llevar a cabo una amplia cooperación internacional y ayudar a los países del Sur Global a desarrollar capacidades para cerrar las brechas digital y de IA, promover el desarrollo sostenible y evitar la creación de nuevas injusticias históricas en el campo de la IA”, aseveró Xi.

Más allá de la OCS y el BRICS, China también ha promovido la cooperación y una mayor representación del Sur Global a través de marcos como el Foro de Cooperación China-África y la Cumbre China-ASEAN.

Xi ha señalado muchas veces que China siempre ha sido miembro del Sur Global y que siempre pertenecerá al mundo en desarrollo.

“Sin importar cómo evolucione el panorama internacional, en China siempre llevaremos al Sur Global en el corazón y mantendremos nuestras raíces en el Sur Global”, dijo en una ocasión.