En un contexto donde cada peso importa, Prime Corredores de Seguros lanza tedevuelvo.cl , una innovadora herramienta financiera diseñada para que las personas puedan recuperar parte de la prima pagada en sus seguros asociados a créditos de consumo y automotrices vigentes.

Porque muchas veces pagamos de más… sin saberlo.

Hoy, gracias a la portabilidad de seguros, es posible cambiar tu seguro actual por una alternativa más conveniente, mejorar tus coberturas y además recuperar dinero que puede volver directamente a tu bolsillo.

Nuestra tecnología automatiza el análisis de pólizas, identifica oportunidades de ahorro y gestiona el proceso completo de cambio ante la institución financiera, reduciendo fricciones y tiempos de tramitación.

Prime Corredores de Seguros presenta Tedevuelvo.cl

En Chile, una parte relevante de los créditos de consumo incluye seguros cuyo costo muchas veces el cliente no revisa en detalle, generando espacios de ahorro significativos cuando se ejerce el derecho a portabilidad. Para muchas mujeres que hoy lideran o colideran la administración financiera, esto puede significar recuperar recursos concretos y mejorar su planificación mensual sin asumir trámites presenciales ni burocracia innecesaria.

Para ejemplificar, nuestra clienta Silvia Quilodran,contrató un crédito de consumo por $12.000.000 en un plazo de 72 meses y junto a él, un seguro de desgravamen ofrecido por su entidad financiera con un costo total aproximado de $600.000.

¿Cuál fue el resultado de realizar la portabilidad de su seguro con Te devuelvo.cl ?

✅Ahorro total aproximado: $304.000

✅Mismas coberturas exigidas por el banco.

✅Proceso 100% online.

✅Emisión de nuevo certificado de cobertura.

Su dinero de vuelta directamente a su bolsillo fue de $296.000.

Es así como quiso agradecer por el servicio ofrecido, en sus palabras nos comentó “estoy muy feliz porque pude recibir mi dinero del seguro, es muy confiable y super rápido”. Este es el resultado de un trabajo transparente que ya está ayudando a miles de personas a tomar mejores decisiones financieras. Con esta innovación, no solo facilitamos la portabilidad de seguros, sino que también promovemos mayor autonomía económica y un sistema financiero más justo y accesible.

La plataforma fue diseñada considerando las necesidades de personas con múltiples responsabilidades y agendas exigentes. Incluye seguimiento personalizado del proceso, canal de WhatsApp con inteligencia artificial y apoyo humano, y gestión completamente digital, sin trámites presenciales ni desplazamientos innecesarios.

Tedevuelvo.cl gestiona este proceso de forma 100% digital y regulada, conforme a la Circular 21-14 de la Comisión para el Mercado Financiero, que establece la obligación de devolver la prima no consumida cuando un seguro es terminado anticipadamente.

Con esta iniciativa, Prime Corredores de Seguros reafirma su compromiso con la educación financiera, la transparencia en la industria aseguradora y el desarrollo de soluciones concretas que impulsen una mayor independencia económica para las mujeres en Chile, contribuyendo así a un ecosistema financiero más equitativo y accesible.