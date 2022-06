A los 93 años fallece el empresario René Abumohor

Nunca estuvo en sus planes jubilarse. En 2017 aseguraba a La Tercera, de manera irónica, “estar obsoleto”, mientras sus tres hijos hombres agregaban al unísono: “Trabaja 14 días a la semana”. En 2021, de hecho, a los 92 años, sostenía “no haberse retirado”.

René Abumohor Touma falleció a los 93 años. Hijo de María Touma Emaya y Zacarías Abumohor Farasch, nació el 14 de febrero de 1929, en Concepción. “Me costó llegar a ser empresario. Partimos muy de abajo”, recordaba René en 2017.

Con sus hermanos Carlos y Nicolás (fallecidos en 2010 y 2013, respectivamente) y su progenitor comenzaron vendiendo telas en la calle San Diego 1927, en un local que arrendaban en $ 5.000. Era el año 1945. “Cinco años después construimos una fábrica en calle San Nicolás, y ahí estuvimos el papá, Nicolás, Carlos y yo. Tiempos muy bonitos, ahí partió la familia. Fuimos textileros hasta que en 1985 compramos el Banco Osorno”, rememoraba el empresario.

En 2000 separaron los negocios para independizarse y dar espacio a las nuevas generaciones. En esa repartición, Carlos se quedó con el área textil, con Hilandería Maisa; Nicolás, con las licencias de Arrow, Dior, Esprit, Guy Laroche, Nino Mori y Osito; mientras René mantuvo el negocio financiero, a través de Coval Factoring y Coval Leasing.

En 2017 aseguraba: “Nos gusta harto el negocio financiero. Es muy atractivo, un sector bonito, no hay máquinas, es otra cosa, otro gusto”, subrayaba. Al rubro textil no volvería, aseguraba, porque “hoy no tiene mucha vida, con las importaciones y la venta online. Actualmente, se importa todo, no se fabrica nada”.

Intrereses del conglomerado

Los intereses del grupo van más allá del área financiera. Están presentes en banca, factoring y leasing, comercio, alimentación y el rubro inmobiliario.

Inversiones Nevada es la matriz de la que René Abumohor era su presidente. Desde ahí operaban distintas sociedades. Del holding se desprenden las tres principales líneas de negocios del grupo: Coval, Salud y Vida y IV Centenario. Y a través de ellas se han ido incorporando los integrantes de la segunda generación. René tuvo seis hijos, pero son los tres hombres -Jaime, Andrés y Pablo- quienes están involucrados directamente en la gestión de los negocios familiares. Los seis, sin embargo, tenían igual participación societaria en el grupo.

Coval es el brazo financiero. Se fundó hace 21 años. A través de la firma operan el negocio de factoring y leasing. Según la memoria de la compañía, al 31 de diciembre de 2021 el stock de colocaciones brutas totalizaba $70.786 millones, lo que representa un incremento de 47% respecto a los $48.124 millones de un año atrás. Administraba 11 sucursales y tenía 893 clientes.

Además tienen un área de alimentos, con la empresa Salud y Vida (SAVISA), que provee servicios de alimentación a escuelas del Estado, y a empresas privadas. En esa línea asesora a compañías para habilitar o remodelar áreas destinadas a la entrega del servicio de alimentación de sus instalaciones. Entrega 290.500 servicios diarios a 863 establecimientos y tiene 2.400 trabajadores.

La otra veta relevante era la inmobiliaria, donde están enfocados en el desarrollo de edificios de viviendas en la Región Metropolitana y en la Quinta Región. También administran inversiones inmobiliarias en Marbella, España y en Miami y tienen participaciones minoritarias en otras empresas.

“Este 2022 será particularmente desafiante, no solo para Coval Servicios Financieros, sino para el país. La incertidumbre que nos depara el futuro sin duda que nos presenta desafíos importantes”, señalaba René Abumohor en la última Memoria de Coval. “¡¡Que Dios los bendiga a todos y a nuestro querido Chile también!!”, subrayaba.