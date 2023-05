Acciones en S.A., bancos y fundos: las declaraciones de patrimonio de los 23 consejeros constitucionales del Partido Republicano

Diversos instrumentos financieros detallan las 23 declaraciones de patrimonio de los consejeros constitucionales del Partido Republicano que resultaron electos para integrar Convención Constitucional, órgano encargado de redactar una nueva Constitución Política de la República.

Pulso revisó sus declaraciones de patrimonio y en ellas, los republicanos electos informaron que cuentan con acciones en bancos, compañías que transan en la Bolsa de Comercio de Santiago, cuotas en fondos mutuos y títulos en sociedades abiertas, cerradas e incluso extranjeras.

El candidato que más sufragios reunió, con 707.072 votos en la Región Metropolitana, Luis Silva Irarrázaval, aseguró que no cuenta con deudas y posee acciones en Entel (reporta una sola acción), Banco de Chile e instrumentos en su matriz: SM-Chile, series B y D. También tiene un 4,3% de L.A.S. Inversiones y reporta una renta mensual de $ 5 millones. Silva declaró tener un automóvil Mazda (2014) avaluado en $6 millones.

Por su parte, el ex comandante el jefe de la Fach, el general Ricardo Ortega Perrier, electo por la región del Maule, sostuvo que cuenta con una casa en Zapallar con un avalúo fiscal de $115 millones y dos automóviles: Mercedes Benz C180 (2013) y un Opel Corsa (2013). Además, destacó que posee cuotas en fondos mutuos de Banco Santander y Sura por $74 millones. En la sección de otras fuentes de conflicto de intereses, sostuvo: “Soy representante de una empresa rusa por medio de Procyon Ltda. para materias de defensa y afines”. Consultado por Pulso, Ortega declaró que su “vínculo con una empresa rusa de defensa fue en un proceso puntual como representante para una licitación de satélites que hizo el Estado de Chile hace algunos años, pero en la que finalmente esa empresa decidió no participar de esa licitación, por tanto, la representación no se concretó y no mantengo ningún vínculo actual con esa empresa”.

Además, declara la representación de una “empresa de materias de defensa norteamericanas de defensa marítimas, especialmente y otras por medio de una empresa llamada Ironside”. Por último, en el mismo apartado, destacó que es “miembro del directorio de empresa aérea HI Pacific en formación para el transporte aéreo”.

A diferencia del caso anterior, Jorge Ossandón, electo en la Metropolitana, declaró poseer pasivos por $334 millones, con dos créditos hipotecarios con Banco Santander de $161 millones. También destacó que cuenta con cuotas bajo el sistema Ahorro Previsional Voluntario (APV) con la corredora de bolsa LarrainVial. Esto por medio de fondos en Europa Serie APV, Estados Unidos Serie AVPV, Ahorro Dólar Serie APV, Bonos LATAM Serie APV y Ahorro Mediano Plazo.

El candidato electo del Partido Republicano, Luis Silva.

También detalló que posee acciones sociedad “Ossandón Pimentel Abogados Limitada” y títulos en CAP S.A. (1.115), Falabella S.A. (6.619) y la Compañía Sud Americana de Vapores (45.970).

En la Región de Valparaíso, Antonio Barchiesi destacó que posee pasivos por $178 millones, compuestos por un crédito hipotecario por $170 millones con el Banco Santander y un crédito automotriz de $8 millones con el mismo banco. En su declaración, el hermano de la diputada Chiara Barchiesi sostuvo que cuenta con acciones en las siguientes sociedades: Barchiesi y Barchiesi Limitada; Inversiones Huairavillo Limitada; Inversiones Marche SpA, La Corte SpA (restaurante) e Inversiones Santa Teresa Limitada, que administra un establecimiento de larga estadía para adultos mayores. El abogado sostuvo que cuenta con un automóvil FIAT Dolcevita HB 1.4 2022, cuyo avalúo asciende a $ 14 millones.

Por su parte, también Diego Vargas, candidato electo por la región de Arica y Parinacota, sostuvo que cuenta con acciones en Latam Airlines, CCU, Banco de Chile, SQM y la Compañía Sudamericana de Vapores. Actualmente, es estudiante de quinto año de derecho y es cofundador del Movimiento Gremial de la Universidad de Tarapacá.

Mientras Mariela Fincheira, veterinaria electa en La Araucanía, declaró pasivos por $150 millones por un crédito hipotecario con Banco Santander. Además, explicó que cuenta con acciones en Electo SpA. Entre sus bienes están una parcela en Padre Las Casas avaluada en $71 millones y un automovil KIA Río 5 (2013).

El abogado Jorge de la Maza, de la región de Los Ríos, detalló deudas por $155 millones en dos créditos hipotecarios Banco Itaú y Banco de Chile y un crédito de consumo. También sostuvo que cuenta con un inmueble en Carahue, La Araucanía, avaluada en $65 millones y una vivienda en Temuco de $30 millones. Además de una tercera casa en Los Ríos con un avalúo fiscal de $42 millones.

Menores pasivos

Esta mañana se conoció que Sebastián Parraguez, kinesiólogo de la Región de Tarapacá, será el consejero republicano número 23 electo. El profesional declara no poseer ni bienes ni deudas.

Los consejeros republicanos de la Región del Maule, Miguel Rojas, ex dirigente estudiantil, y María Gatica, directora de Acción Republicana, casi no declaran bienes. Esta última sostuvo que cuenta con un inmueble ubicado en Buin, Región Metropolitana, cuyo avalúo fiscal asciende a poco más de $9 millones.

En la misma línea, Cecilia Medina, técnica en turismo, electa por la región de Ñuble, destacó que poseer una casa en Chillán con un avalúo fiscal de $29 millones y un automóvil marca Daewoo (2002), avaluado en $2 millones.

El republicano Pablo Sfeir que resultó electo por la región de Atacama declaró mantiene deudas por $13 millones debido a un crédito de consumo con el BancoEstado. Igualmente, el ingeniero comercial, Aldo Sanhueza de la región del Biobío declaró un crédito con el mismo banco por $20 millones

Tierras

El agricultor Héctor Urban de La Araucanía sostuvo en su declaración que es miembro de la Asociación Gremial de Agricultures de Malleco. También detalló que posee derechos en tres sociedades agrícolas: Agrícola Ganadera y Forestal Monteblanco Limitada; Sociedad de Inversiones El Monte Limitada y Sociedad de Teranporte Santa Melanie. “Vecino a Temucuicui ha recibido más de 200 ataques desde 2001″, destaca su presentación en la página web de la recampaña.cl.

La abogada Beatriz Hevia por Los Lagos declaró no poseer deudas. También detalló que debido al desempeño de su profesión recibe remuneraciones desde 2018 y sus empleadores son la Cámara de Diputados y la Corporación Centro de Estudios Republicano. En estos dos últimos casos su contrato se originó el 14 de marzo de 20122.

En su declaración consignó que posee seis bienes inmuebles -entre ellos, fundos y parcelas- cuyo avalúo fiscal asciende a $ 642 millones.

Sus valores o instrumentos transables en Chile ascienden a $54 millones. También destacó que posee acciones en la Feria de Osorno S.A.; Sociedad de Inversiones Tralcan S.A. Además de fondos mutuos en Banco Santander y una cuenta corriente con interés a través de la feria Ganadores Osorno S.A.

Claudia Maclean, por Magallanes, es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y posee acciones en la sociedad MYB SPA que se dedica al turismo. Al igual que varios de sus pares, tampoco tiene deudas.