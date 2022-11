El arriesgado negocio de Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX

Nadie tan rico como Sam Bankman-Fried ha dedicado tanto tiempo a hablar con los podcasters y a explicar cómo se hizo rico. Semanas antes de la quiebra de su bolsa de criptomonedas y del espectacular colapso de su riqueza, el (en ese momento) director ejecutivo de FTX concedió una entrevista que comenzó con una pregunta esclarecedora: ¿Qué fue lo primero que hizo su empresa mejor que cualquier otra?

“Gestionar el riesgo”, respondió Bankman-Fried.

Estas tres palabras se leen de forma muy diferente tras el rápido desmoronamiento de FTX, un gigante de las criptomonedas valorado en US$ 32.000 millones antes de caer en la bancarrota.

Hay muchas cosas que se desconocen sobre el colapso, y una gran pregunta para los investigadores que están averiguando lo que ocurrió es si fue una locura o un fraude, una historia de advertencia sobre el exceso de riesgo o un imperio construido sobre un castillo de naipes. Después de renunciar y tuitear que lo lamentaba, Bankman-Fried ha permanecido casi en silencio.

Pero sus propias palabras, mucho antes de que fueran examinadas tan de cerca, ayudan a explicar cómo el enfoque de Bankman-Fried sobre el riesgo alimentó el éxito y provocó un fracaso catastrófico.

Sam Bankman-Fried estaba en el negocio del riesgo. Su motor de seguimiento del riesgo en tiempo real y a todas horas impulsó su bolsa. Su apetito personal por el riesgo le llevó a la volatilidad de las criptomonedas y luego animó a su empresa de comercio, que despegó cuando detectó una gran ineficiencia en los precios mundiales del bitcoin y la explotó para obtener millones de dólares. Y su perspectiva del riesgo existencial es lo que, según él, le inspiró a ganar todo lo que pudiera con el propósito expreso de regalar ese dinero.

Este millennial desaliñado, con camiseta, pantalones cortos y zapatillas de deporte rotas, se presentaba como un criptoagnóstico benévolo tan serio, que la gente realmente creía a Bankman-Fried cuando decía que estaba persiguiendo miles de millones de dólares sólo porque estaba tratando de salvar el mundo.

Lo que no sabían era que su bolsa estaba prestando enormes montos de dinero de los clientes para financiar las agresivas apuestas de su empresa de comercio, Alameda Research. Los préstamos no revelados que apuntalaban las pérdidas de Alameda ascendían a US$ 10.000 millones, más de la mitad de los activos de FTX, según un informe del Wall Street Journal. Las empresas de Bankman-Fried implosionaron juntas con consecuencias desastrosas para todos los implicados.

Bankman-Fried no hizo comentarios al respecto.

Creció en una época en la que las industrias estaban siendo invadidas por los quants (analistas cuantitativos), que sabían que evaluar el valor significaba saber cómo calcular el riesgo, incluso en los deportes. En lugar de gastar en un jugador de béisbol por el aspecto de su swing, por ejemplo, los equipos hacían números para tomar decisiones probabilísticas basadas en datos y ganar más partidos con menos dinero. Bankman-Fried, de 30 años, soñaba con trabajar en el béisbol, pero nació demasiado tarde para la revolución estadística del deporte. Ese mercado se había corregido cuando él salió de la escuela.

Bankman-Fried testificó en el Capitolio a principios de este año. Foto: SARAH SILBIGER/BLOOMBERG NEWS

Tendría precisamente la edad adecuada para aprovechar otra oportunidad, y ésta no se pagaría en victorias de béisbol.

La incertidumbre de las criptomonedas resultó irresistible para los jóvenes al principio de sus carreras, que tenían hambre de riesgo y se dieron cuenta de que Wall Street y Silicon Valley ya no ofrecían las mayores recompensas. Después de graduarse en el MIT y formarse en el comercio cuántico en Jane Street, Bankman-Fried aseguró que consideró varios caminos profesionales, incluyendo el periodismo y la política. Pero sintió una atracción gravitacional hacia la tierra de los activos potencialmente mal valorados. “Los números parecían muy grandes”, sostuvo.

La fiebre del oro estaba en marcha, y su momento de formación en criptomonedas fue el arbitraje de la diferencia de precios entre Estados Unidos y Japón, que era dinero gratis para los comerciantes que podían encontrar maneras de capitalizar el diferencial. Bankman-Fried dice que ganó una fortuna en pocas semanas con una operación sin mucho riesgo.

Pero siempre insistió en que eso era sólo un medio para su fin. En la universidad, Bankman-Fried conoció el concepto de “ganar para dar” de la mano de Will MacAskill, filósofo y evangelista del movimiento del altruismo efectivo, o del uso del razonamiento analítico para maximizar el bien. Bankman-Fried ha dicho en entrevistas anteriores que se creyó el argumento de MacAskill de que podía hacer más bien como donante que, por ejemplo, como médico. Así que dice que se puso a ganar dinero para donar.

Esa decisión coincidió con una de las creaciones de riqueza más rápidas de la historia. Una década más tarde, MacAskill envió un mensaje de texto al hombre más rico que conocía y le habló de Bankman-Fried.

“¿Tiene enormes cantidades de dinero?” respondió Elon Musk, según los documentos judiciales publicados en el litigio sobre su acuerdo para comprar Twitter.

“¡Depende de cómo definas ‘enorme’!” respondió MacAskill.

Resulta que Bankman-Fried tenía un patrimonio de US$ 25.000 millones en ese momento, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Atribuyó esas enormes cantidades de dinero a una gran tolerancia al riesgo.

“Si tu objetivo es maximizar la cantidad de impacto que tienes en el mundo, eso tiene implicaciones bastante fuertes para lo que acabas haciendo”, dijo Bankman-Fried este año. “Deberías ser bastante agresivo con lo que haces y tratar realmente de hacer jonrones en lugar de sólo tener un poco de impacto, porque la ventaja es absolutamente enorme”, agregó.

Al final, lo mismo ocurrió con los inconvenientes.

El negocio de Bankman-Fried se deshizo gradualmente, y luego, de golpe. Después de que un informe del sitio de criptonoticias CoinDesk revelara hasta qué punto Alameda dependía de un token creado por FTX -un riesgo colosal para ambas empresas-, el fundador de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas, anunció que se deshacía de más de US$ 500 millones del token. El tuit de Changpeng Zhao inició una carrera contra FTX, ya que los clientes que mantenían su dinero en su bolsa se preocuparon de que sus cuentas no estuvieran seguras. Dos días después, Binance llegó a un acuerdo para comprar FTX, su rival. Sin embargo, al día siguiente, Zhao se echó atrás. Al final de la semana, las empresas de Bankman-Fried se habían desmoronado.

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, llegó a un acuerdo para comprar FTX, pero se echó atrás al día siguiente. FOTO: AKIO KON/BLOOMBERG NEWS

Hubo tanta destrucción en tan poco tiempo, que fue fácil olvidar por qué Zhao dijo que estaba reduciendo la exposición de Binance a FTX.

“Gestión de riesgos”, escribió Zhao.

En otra serie de tuits de la semana pasada, MacAskill acusó a Bankman-Fried de utilizar el altruismo efectivo para transparentar el engaño. “Sí, queremos mejorar el mundo, y sí, debemos ser ambiciosos en la búsqueda de eso”, comentó. “Pero eso no justifica en absoluto el fraude”, afirmó.

La visión de Bankman-Fried sobre el riesgo era un riesgo propio. Fue un fallecimiento sorprendente para alguien que se arrimó a los reguladores y los tranquilizó sobre los riesgos de las finanzas descentralizadas. De hecho, durante su primera audiencia en el Congreso el año pasado, Bankman-Fried se jactó de la prevención de riesgos de FTX, lo que ahora suena como si Enron se regodease de la transparencia.

Incluso, estableció un contraste entre su bolsa y los bancos que sucumbieron en la crisis de 2008.

“Nadie sabía cuánto riesgo había en ese sistema”, sostuvo Bankman-Fried a los legisladores, “hasta que todo se vino abajo”, añadió.