El cobre, el mayor producto de exportación de Chile, solo sube en la era Trump. Y seguirá subiendo

Los mercados han estado convulsionados en las últimas semanas a raíz de la escalada arancelaria de Donald Trump. Los principales índices bursátiles, principalmente los referentes de Wall Street, acumulan severas caídas y evaporaron casi todo lo ganado desde que el republicano (previamente de gusto del mercado) se instaló por segunda vez en la Casa Blanca.

El temor ha ido en aumento en las últimas horas por las represalias de sus socios comerciales y los potenciales efectos en la economía estadounidense y mundial. De hecho, J.P. Morgan elevó a 40% las probabilidades de que EEUU caiga en recesión este año.

Por su política comercial, Chile es muy sensible a estos vaivenes. Sin embargo, algo se puede rescatar entre toda esta incertidumbre: el cobre. Aunque hoy bajó ligeramente en la Bolsa de Metales de Londres (cerró en US$ 4,40), el precio del metal rojo alcanzó ayer su nivel más alto desde octubre del año pasado. Trepó hasta los US$ 4,43 y, según los datos de la Comisión Chilena del Cobre, el precio promedio de 2025 llegó a US$ 4,17 por libra, un fuerte salto de 10,32% en relación al mismo lapso del año pasado.

El cobre es sensible para Chile toda vez que es con distancia el mayor producto de exportación del país y es clave para los ingresos fiscales.

¿Por qué sube tanto el precio del cobre?

El alza del precio en las últimas semanas se explica precisamente por el tema arancelario: ante una posible alza, el mercado se abastece.

“La investigación que se encargó por una executive order, el efecto que ha tenido, es de aumentar el precio, pero además aumentar significativamente el spread entre los precios en distintos mercados”, dijo el ministro Mario Marcel, en el marco de un seminario.

Según analistas de SP Angel, el cobre ha avanzado gracias a que los precios más altos en la bolsa de materias primas estadounidense Comex atraen el metal hacia Estados Unidos y lo alejan del resto del mundo.

De acuerdo a The Wall Street Journal, el metal se ha recuperado desde que Trump ordenó una investigación sobre las importaciones estadounidenses de cobre, lo que aumenta las expectativas de que se sume a los aranceles al acero y al aluminio. Desde entonces, las existencias de cobre se han volcado a las bolsas estadounidenses, lo que ha elevado las primas de los futuros del cobre en Comex a poco menos de US$ 1.000 por tonelada, por encima de las de la LME, según SP Angel.

La depreciación del dólar también ha impulsado al metal rojo, abaratando la compra de commodities denominados en esta moneda por parte de los compradores internacionales. A esto se suma la creciente escasez de materias primas, ya que la demanda crece a un ritmo superior al que puede expandirse la producción de ellas a nivel mundial.

Perspectivas para el metal rojo

Y en medio de la convulsión y la incertidumbre, las perspectivas para el precio del cobre son auspiciosas. Citigroup, por ejemplo, elevó a US$ 10.000 su proyección para el precio de la tonelada de cobre en los próximos tres meses. Esto es mejor, mucho mejor, que el promedio 2025 de US$ 9.222 la tonelada y marca un quiebre importante respecto a su pronóstico anterior, de que el cobre caería a US$ 8.500 en el segundo trimestre.

El banco estadounidense afirmó que el mercado global de cobre se mantendrá ajustado hasta que se esclarezca el plazo para la aplicación de los aranceles a las importaciones estadounidenses.

“Creemos que el ajuste del mercado físico, excepto en EE.UU., probablemente persistirá hasta mayo/junio, compensando temporalmente las dificultades para los precios derivadas de los anuncios arancelarios más amplios de EE.UU.”, escribieron analistas de esa entidad, incluido Max Layton, en un correo electrónico.

Al cobre le ha venido bien el gobierno de Donald Trump, toda vez que el precio ha subido más de un 5% desde que ganó las elecciones en noviembre pasado.

Las mejores perspectivas son refrendadas por Marcel. El titular de Hacienda dijo que, si se mira la executive order, se ve que está muy centrada en la fundición de cobre en China y las exportaciones de allí hacia Estados Unidos.

“Entonces, por lo menos durante un tiempo, obviamente no sabemos cuánto, porque todo es extremadamente volátil, pero al menos durante un tiempo, vamos a tener, paradojalmente, precios de cobre más altos por el hecho de existir el riesgo de que se impongan aranceles a las importaciones de cobre a Estados Unidos”, afirmó la autoridad.