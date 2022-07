El mensaje de LarrainVial en el lanzamiento del nuevo mercado de la Bolsa de Santiago y Corfo: “El capital es agnóstico, no tiene color ni religioso, ni político, ni social”

Una nueva alternativa de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Esa es al menos la intención detrás de Corfo y la Bolsa de Santiago al lanzar la plataforma ScaleX, en la cual compañías que buscan recursos por hasta US$4 millones podrían abrirse a bolsa. En una primera etapa estará enfocada en firmas con fuerte uso de tecnología, que conforman el portafolio de inversiones de Corfo.

Durante el lanzamiento de la plataforma, realizado el jueves en el edifico de la Bolsa de Santiago, el gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa, Andrés Trivelli, quien destacó la iniciativa, apuntó que el éxito de las empresas chilenas se debe al capitalismo, y comentó que “sin capital no hay capitalismo. Eso está medio olvidado hoy, y no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarlo”.

“Eso no excluye otras cosas tampoco, no estoy siendo taxativo, pero creo que es una parte que, donde estamos (en la Bolsa de Santiago) es importante recordarlo. Tenemos una larguísima tradición de asignar capital, de moverlo, de generar bienestar”, dijo.

En esa línea, destacó que “el capital es agnóstico. Nosotros como LarrainVial hemos vendido este país durante muchos, muchos años, ha sido nuestro gran logro. Personalmente he tenido la suerte de estar en todas las capitales grandes del planeta, justamente vendiendo Chile, con todos los gobiernos que ha habido, y este no ha sido la excepción. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, y a veces se nos ha olvidado como chilenos donde estamos”.

Junto con ello, Trivelli indicó que “nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para promover y empujar que nuestro negocio funcione, nuestro negocio no sólo depende de nosotros, también depende de lo que pasa fuera de nuestro alcance. Por eso creo que es importante transmitirles que si bien estamos optimistas con ScaleX, creemos que hay oportunidad de invertir en startups chilenas, pero espero que las autoridades presentes no se olviden de eso, que no es todo blanco o negro, que en la vida y en el mundo del capital los sentimientos son más bien pocos, y los resultados y oportunidades son los que mandan”.

“E capital es agnóstico, contrario a lo que muchos piensan, y ser agnóstico significa que no tiene color ni religioso. ni político, ni social, es más bien un maximizador de rentabilidad. Y eso es una suma de variables, que creo que muchos de los que están aquí presentes tienen la oportunidad de preocuparse, dentro de sus funciones. No dejemos atrás la oportunidad de dejar que lo que se ha construido en este país respecto a la asignación de capital, también pueda convivir con los tiempos que corren”, concluyó Trivelli.

El nuevo mercado

Respecto de la iniciativa y el nuevo mercado, Andrés Araya, gerente de clientes y negocios de la Bolsa de Santiago, explica que el nuevo segmento está enfocado en compañías con ventas menores a US$10 millones, y comenta que “según un estudio de Endeavor, hay unas 5.000 empresas en el país que quizás no crecen porque no tienen acceso a capital. Ese segmento, que se crea a partir de la norma 452 emitida por la CMF en febrero de 2021, permite a la bolsa estructurar un segmento de mercado nuevo que impone distintas exigencias, donde aparece la figura de un patrocinador, como es el caso de LarrainVial, que ordena a la startup en término contables, por ejemplo”.

Además, Araya indica que ya hay más de 300 empresas registradas para iniciar el proceso, de las cuales 60 están listas para entrar a operar en este nuevo segmento de mercado.

“Tendríamos la primera empresa listada (en bolsa) en los próximos dos meses”, adelanta Araya.

Por su parte, el gerente de Inversión y Financiamiento de Corfo, Francisco Meneses, dice que el foco de la iniciativa está en “empresas pequeñas y medianas que están creciendo y están buscando tickets en el rango de US$4 millones al año. El objetivo es que como Corfo estamos tratando que todas las empresas tengan igualdad de oportunidades al acceso de financiamiento y capital”.

En esa línea, apunta que por ahora están partiendo con empresas tecnológicas, “pero la idea es generar un mercado más profundo”.

“ScaleX es la primera fase para abrir el mercado de capitales a las pequeñas y medianas empresas en Chile. Tenemos empresas con ventas de hasta US$50 millones que no acceden al mercado de capitales, esas firmas pueden obtener préstamos pero inversionistas es muy difícil. Queremos abrir ese mercado”, afirma Meneses.

Con esto, Corfo busca promover la salida a la bolsa de empresas que forman parte del portfolio de los Fondos de Inversión que poseen Líneas de Crédito Corfo (Programas de Capital de Riesgo), principalmente enmarcados en su programa FC (Desarrollo y Crecimiento), así como de los programas FET (Etapas Tempranas Tecnológicas) y FT (Etapas Tempranas).

Para incentivar la salida a bolsa, el organismo entregará financiamiento para los programas de capital de riesgo a tasas menores, y para nuevos fondos se solicitará una evaluación de la compañías. Adicionalmente, las empresas beneficiarias recibirán un subsidio de Start-Up Chile de $75 millones para cubrir costos de preparación, como es el due dilligence.