Se derrumba confianza de la ciudadanía en empresas de gas, tras informe de la FNE que revela falta de competencia

La semana pasada, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó un estudio donde analizaba el mercado del gas licuado y de gas natural en el período comprendido entre 2010 y 2020 donde concluyó que en ambos segmentos el precio de este combustible es superior al que debería existir en un mercado competitivo.

El documento detallaba que, por falta de competencia, cada año los consumidores nacionales pagan en total, de manera agregada, US$ 181 millones en exceso por el gas licuado que se consume en Chile y que, en el caso del gas natural, el sobreprecio fluctúa entre US$ 78 millones y US$ 87 millones cada año para los clientes de Metrogas.

En el mercado del gas licuado, que es utilizado en 80% de las comunas del país, esto se traduce en un sobreprecio de 15% por cada balón, producto de la baja intensidad competitiva entre los actores del mercado, quienes no traspasan completamente sus reducciones de costos a los consumidores.

Esta situación tuvo de inmediato consecuencia en la imagen que tienen las empresas que distribuyen el gas en Chile. De acuerdo a la última encuesta Cadem la confianza de la ciudadanía se desplomó llegando a un 25% en octubre. En febrero el registro se ubicaba sobre el 60%, nivel que había mantenido en 2020, por lo que la caída fue de 36 puntos entre febrero y octubre.

Además, las empresas que entregan suministros básicos de luz y agua, se distancia sustantivamente de las que entregan gas con un 39% y 44% de aprobación respectivamente.

Según el sondeo, la mala evaluación ciudadana de las compañías de gas también la tienen las Isapres con un 22% de confianza y las AFP en el último lugar con sólo 17%.

Otras empresas que sufrieron una caída en la confianza de las personas fueron los supermercados que mostraron una merma de 7 puntos entre febrero y octubre ubicándose con 56% y Fonasa pasó de 55% a 47%.

Como contrapartida, en el primer lugar se sitúa el metro con 63%, las universidades con 59% y laboratorios de remedios nacionales con 57%.