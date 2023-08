“Es muy doloroso ver que mi trayectoria profesional (...) se vaya al tarro de la basura”: el relato de Christian Larraín a dos meses de su salida del gobierno

Este domingo el abogado Jorge Bofill, socio de Bofill Escobar Silva Abogados, en representación del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, presentó una demanda por tutela laboral contra el Ministerio del Trabajo debido a su salida de esa repartición del gobierno hace poco más de dos meses, exigiendo una indemnización por un total de $580 millones. Dicho monto se desagrega en $80 millones que solicita por violación al derecho al honor, mientras que valoriza el daño moral en los otros $500 millones.

La demanda revela un texto escrito directamente por Larraín, pero antes que eso adelanta: “Hoy, a sus 62 años, el dañino impacto que ha tenido la vulneración a la reputación del Sr. Larraín, mediante una acusación indignante, como lo es la denuncia por acoso sexual y laboral, difundida por medios de comunicación masiva por el Estado Empleador, con la magnitud que ha sido expuesto en este escrito, ha sido devastadora para el Sr. Larraín, para su esposa, familia y amigos”.

La denuncia continúa diciendo que “resulta difícil lograr describir el estado anímico de humillación en que se encuentra el Sr. Larraín desde que fue desvinculado el pasado 26 de mayo de 2023, por lo que vengo en transcribir su propio relato expresado en el siguiente texto personal”.

A continuación, en letra cursiva, la demanda muestra un texto que fue escrito por el exsubsecretario, que parte así: “Soy una persona que me hice a mí mismo. No heredé. Construí una trayectoria profesional a lo largo de muchos años de esfuerzo y sacrificio, y mis padres me inculcaron el valor de la honestidad, de la rectitud en todos los ámbitos de la vida”, relata.

Foto : Andres Perez

Luego afirma que “junto a mi mujer construimos una hermosa familia con tres hijos y tres nietos. Toda mi vida he tratado de ser un pilar de apoyo a mi familia y siempre he buscado protegerla”.

Pero dice que “de un día para otro mi imagen quedó estigmatizada como un acosador. Los primeros días ni siquiera quería salir de mi casa por miedo a ser reconocido y apuntado. Me sentí totalmente expuesto, vulnerable, lo que me generó un enorme dolor. Posteriormente, mi mayor miedo es ver limitadas mis opciones de trabajo, especialmente en el ámbito de las políticas públicas, donde he aportado toda mi vida. Es muy doloroso ver que mi trayectoria profesional de toda una vida se vaya al tarro de la basura”.

Además, agrega que “me da miedo no poder seguir siendo un apoyo para todos los integrantes de mi familia y que mi esposa o alguno de mis hijos se vea expuesto a recibir un cuestionamiento a raíz de lo que ocurrió conmigo”.

También señala que “el dolor manifestado por mi esposa, para quien, como mujer, el mayor dolor fue ver a su pareja de 40 años sometida a un juicio social negativo que terminará instalándose como una verdad social, con todo lo que ello implica, en términos humanos, la imagen de esposo, padre y abuelo”.

En ese sentido, explica que “en lo personal, un dolor muy grande fue que ella se siente parte del éxito profesional mío por todo el apoyo que me ha brindado siempre. Le generó mucha inseguridad que yo no pudiera seguir trabajando, con las consecuencias económicas asociadas. Tuvo una sensación de rabia, injusticia, quedando totalmente expuestos y sin poder defenderme ni defendernos como familia”.

Asimismo, detalla: “Mi hija mayor vive con su marido y tres nietos en Montevideo. Tienen una relación de gran cercanía con nosotros. Su mayor temor fue que esto nos impidiera seguir viajando a visitarlos. Los niños echan mucho de menos a sus abuelos, y se vieron muy afectados porque su abuela tuvo que cambiar los pasajes y devolverse mucho antes de lo programado, ya que cuando esto estalló en los medios su abuela estaba de visita en Montevideo”.

Hasta ahí llega el texto escrito por Larraín, y a continuación la demanda afirma que, “como señala el relato de mi representado, el efecto devastador que ha tenido en su personalidad, en su salud psíquica y en su entorno con ocasión de su despido, las secuelas en el tiempo, el efecto en sus oportunidades de trabajo futuras, en definitiva, el efecto de su abrupta terminación de su condición funcionaria por una denuncia que se hizo pública por la Ministra del Trabajo y de otros personeros del Estado Empleador, con una altísima exposición mediática significó que tuvo que acudir por ayuda profesional”, específicamente con una psiquiatra.

No solo una indemnización

La demanda no solo solicita una indemnización por $580 millones, con pago de costas. También pide “que el Fisco de Chile- Ministerio del Trabajo debe excusarse, mediante una comunicación formal y pública a los medios de prensa nacional, por haber vulnerado los derechos fundamentales de mi representado, publicando la sentencia condenatoria, pagando, si fuere necesario, el costo de las inserciones que correspondan”. En esa línea, enumera catorce medios de comunicación donde considera que debería publicarse dicho texto.

Adicionalmente, solicita que el Ministerio del Trabajo publique eso mismo en su sitio web, por al menos tres meses. Y que se envíe dicha comunicación a “las siguientes instituciones y personas: Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Facultad de Economía y Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Decano de Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Decano de Economía y Negocios de la Pontificia Universidad Católica; Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur; Economista Principal, Director de la Comisión de Sistemas Privados de Pensiones y Director Adjunto de la División de Asuntos Financieros de la OCDE”.