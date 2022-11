Exministro Ignacio Briones pide al gobierno dar urgencia a proyecto que liberaliza cabotaje marítimo ante “chantaje” de los camioneros

Un duro juicio en su contra sumó la movilización que mantienen algunos gremios de camioneros en el país. Esta vez fue el exministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, Ignacio Briones, quien aprovechó la actual coyuntura para recordar un proyecto de ley presentado por el gobierno de Sebastián Piñera y que, a su juicio, permitiría bajar las tarifas para el transporte de carga a lo largo del país.

Se trata de la iniciativa que abre el cabotaje marítimo a nivel local para los barcos de bandera extranjera. Dicho proyecto, ingresado en agosto de 2021, sigue en su primer trámite legislativo, y no se ha vuelto a poner en tabla en la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones desde el pasado 28 de enero.

En entrevista con Radio Infinita, Briones aseguró que “abrir el cabotaje, aprovechar esta coyuntura para dar más alternativas de transporte de carga en Chile, más eficiencia, más competencia y más beneficio para los consumidores, a las personas; es un buen momento para abordarla, sobre todo teniendo a la vista una vez más este chantaje inaceptable que hacen los camioneros en Chile”.

En su visión, dicha alternativa al transporte de carga terrestre “es una pieza faltante”, ya que limitar solo dicha vía a los barcos de bandera chilena “restringe la competencia”.

“Me parece evidente que hay que avanzar en esto, porque beneficia a los chilenos y debería ser el norte de toda ley. Es evidente que los beneficia porque va a bajar las tarifas de transporte a lo largo de todo Chile”, enfatizó.

Según explicó, la idea es que los barcos cargueros que pasan por el país puedan usar los espacios de carga disponible para transportar bienes entre puertos chilenos.

“Llegan barcos todos los días a descargar mercaderías, esos barcos muchas veces tienen que ir a otro puerto a cargar mercadería y uno podría decir, bueno, qué tal si ocupamos esa capacidad ociosa para que en el movimiento de un puerto a otro, vaya con cosas (...) Es un uso inteligente y eficiente de los recursos, es competencia a la vena, baja las tarifas de transporte, por lo tanto, baja el precio a público”, afirmó el economista.

El exabanderado presidencial de Evópoli, que perdió la primaria de Chile Vamos ante el independiente Sebastián Sichel, recordó los cálculos que él y otros economistas como Claudio Agostini y Benjamín Mordoj hicieron sobre la iniciativa, quienes estimaron en un 40% la reducción de tarifas gracias a la apertura del cabotaje.

“Estimamos que el costo de este mayor sobreprecio para Chile al año son entre US$300 millones y US$400 millones. Cuando yo estaba de director de Codelco, estimamos que solo a Codelco esto le podría estar costando US$60 millones en mayores costos de transporte. Esto es de verdad, no es chiva, es plata que está sobre la mesa y falta de competencia, y por supuesto que aquellos que se benefician de que esto no se abra están felices de la vida”, lanzó.

En esa línea, mencionó que gracias a esto, los camioneros “se benefician de que haya una tarifa de transporte que sea más alta, y que ellos aseguran por vía terrestre, que además es tremendamente ineficiente, contaminante, y congestiona”.

Por ello, el académico enfatizó en que “ojalá el gobierno pueda ponerle urgencia” a la iniciativa radicada en la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que “hay un buen ambiente para avanzar en esto que, convengamos, es difícil”.

Al respecto, indicó que dicha iniciativa ha sido impulsada anteriormente, pero que “esto es como el tema de los notarios; cada vez que se intenta, queda ahí durmiendo porque hay muchos grupos de interés. Creo que es el momento de decirle chao a los grupos de interés, porque digámoslo con claridad, tienen costos para la ciudadanía, en mayores precios, y para qué decir estas presiones que hemos visto”, remarcó.

Oposición de la Armada

El extitular de Hacienda también abordó la viabilidad política de una iniciativa legal que introduce competencia en un sector estratégico como el transporte de carga en Chile. Al respecto, afirmó que “es super sano desplegar las cartas” y comentó que en el Congreso “no podemos estar en un baile de máscaras”, por lo que llamó a los parlamentarios a “transparentar cuáles son las posiciones”.

Consultado por el lobby de las empresas afectadas por el proyecto de cabotaje marítimo, el economista afirmó que dichas gestiones le parecen legítimas, pero que “lo importante es que sea transparente y que los parlamentarios, que son quienes tienen que aprobar las leyes, den sus argumentos y transparenten sus posiciones”.

30 de Octubre del 2018/VALPARAISO Fotografias de la Fachada del Congreso Nacional de Valparaiso, tomada desce la punta del Molo. FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

Sin embargo, también apuntó a la resistencia de otros actores del Estado, como la Armada de Chile, a la que, afirmó, “no le gusta” el proyecto.

“Aquí hay argumentos de la soberanía nacional que siempre se invocan, y discutámoslo; yo no estoy de acuerdo con ellos, pero si fuera por soberanía nacional, convengamos que todas las empresas estratégicas, las eléctricas y de comunicaciones, tendrían que ser chilenas también, lo cual es absurdo”, argumentó.

Briones también contrastó la iniciativa sobre cabotaje con la propuesta del gobierno por incorporar al ferrocarril al sector de carga terrestre, lo que si bien dijo se debe evaluar, planteó que “no es inmediato”.

“Todos los proyectos hay que evaluarlos, hay que ponerle números y ver su rentabilidad social, de eso se trata. Yo desconozco en el caso específico de los ferrocarriles si es que esa rentabilidad social se da. Me parece que en el pasado ha habido discusiones de este tipo y en muchas circunstancias no daba, pero siempre se puede reevaluar y ver lo técnico. Ahora, lo concreto es que, en cualquier caso, eso no es inmediato y se va a demorar, y hartos años”, señaló

El economista concluyó remarcando que, en el marco del proyecto que liberaliza el cabotaje marítimo “tenemos una carretera gratuita y que estamos desaprovechando, que es el mar de Chile. No hay que construirla, hay que llenarla”.