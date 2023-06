Expresidentes del BC Zahler y Vergara anticipan pronta baja de la tasa de política monetaria

¿Cuánto y cuándo bajar la tasa de política monetaria?. Es la pregunta que se hizo en un seminario organizado por el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible junto a Fundación Cambio 21, y que tuvo como protagonistas a dos expresidentes del Banco Central: Rodrigo Vergara y Roberto Zahler.

Ya hay voces que ven que el primer recorte podría ocurrir tan pronto como en la reunión que sostendrá el ente rector en junio. Entre ellos está Zahler. Mientras, Vergara evitó precisar una fecha exacta.

“La visión que yo tengo es que el Banco Central debería bajar la tasa en junio. Originalmente había pensado en medio punto, pero creo que será más bien un cuarto de punto. Me parece que de ahí debiera seguirla bajando. La tasa está extraordinariamente alta. Llegar a fin de año con una tasa en torno al 7% sería algo bastante razonable”, sostuvo Zahler.

Y luego agregó que “siendo realista me parece que ya bajarla en junio sería sorpresiva. Bajarla medio punto no estoy en contra, pero me parece difícil. Para el Banco Central es muy importante la tasa de inflación subyacente”.

Rodrigo Vergara por su parte, indicó que “mi opinión es que llegó el momento para que el Banco Central de algunas señales sobre el comienzo de un proceso de relajamiento monetario. No necesariamente que vaya a actuar ahora. Creo que va a ser luego, porque creo que todo va en esa dirección”.

Y señaló además que “hay que ir mirando los datos. Si se da el escenario que estamos planteando, (sería) al principio con más gradualidad y luego de forma más agresiva”.

15 Mayo 2023 Fachada Banco Central Foto: Andres Perez

De todas formas, ambos coinciden en que la inflación sigue siendo muy elevada, pero que las presiones irán a la baja. Mencionan además la debilidad del mercado laboral.

“La inflación está cayendo y está cayendo de forma importante. Todavía es muy alta. Tenemos un mercado laboral bastante débil. El empleo está débil. La actividad también está débil. No veo la recuperación que ve el ministro. Creo que la actividad sigue muy afectada, no veo un repunte significativo. Veo bajo el riesgo de que tengamos un nuevo rebote inflacionario. La actividad está lenta, el empleo está lento. Las expectativas de inflación han bajado”, señaló Vergara.

Mientras que Zahler, indicó que “el mercado laboral está muy débil. La creación de empleo deja harto que desear. Ahí hay una necesidad importante de avanzar. Veo que hacia adelante las presiones sobre los precios van a seguir moderándose”.

Retiros de fondos

Ambos son contrarios a los retiros de fondos previsionales, pero difieren sobre el origen de impulsar dichas políticas públicas en 2021.

“Soy extraordinariamente contrario a los retiros. Un origen no menor de los retiro fue una política fiscal muy austera en 2020. Muchos de nosotros insistimos en que era el momento de endeudarse (2020). Era el momento y evidentemente si se hubiera hecho no habría habido la presión por mayores gastos”, aseguró Zahler.

A esto, Rodrigo Vergara respondió que “estoy de acuerdo respecto a la política fiscal de 2020. Dije que el gobierno estaba siendo demasiado mezquino. Faltó proactividad. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que esa fue la causa de los retiros. Todo valía con tal de pegarle al gobierno”.

Crecimiento económico

Sobre la importancia del crecimiento económico ambos se mostraron a favor de este punto.

“Cuando pienso en términos de la economía, para mi el principal desafío es el crecimiento de largo plazo. Esto viene desde hace un tiempo. Me sorprende que no esté en los titulares. No veo desde esa perspectiva noticias muy optimistas hacia adelante... Cuando uno piensa en crecimiento a largo plazo me cuesta ser optimista, porque no veo mucho de dónde”, indicó Vergara.

Mientras que Zahler, dijo que “el crecimiento económico es condición necesaria y fundamental para que el país salga adelante. La inversión extranjera no anda mal. El tema del crecimiento potencial tiene que ver con inversión y productividad. Tenemos un desafío grande ahí”.