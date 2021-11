Fondo hotelero de LarrainVial cita a sus aportantes y negocia con su principal acreedor

Diecisiete meses de pandemia han golpeado fuerte a toda la industria turística. Entre ellos, el fondo hotelero de LarrainVial que controla cuatro hoteles de cuatro y cinco estrellas en Santiago: Ritz, Intercontinental, Sheraton y Crowne Plaza, activos que, según sus último reporte, completan una tasación combinada de US$ 338 millones.

Aquellos diecisiete meses han roto todos los pronósticos y han dañado los flujos de caja proyectados. Hace justo un año, en noviembre de 2020, los aportantes del fondo aprobaron un aumento de capital por US$ 9 millones y una línea de crédito por US$ 14 millones que concedió el banco Itaú. Un año después, los aportantes volverán a reunirse de modo extraordinario para escuchar el estado actual de los activos del fondo, que gestiona LarrainVial

La gestora convocó a una asamblea extraordinaria de aportantes del fondo de inversión Inversiones Hoteleras para el 25 de noviembre, día en el que pretende actualizar a sus socios sobre la situación actual de los negocios. Según comentaron LarrainVial Activos e Inversiones Hoteleras Holding a Pulso, el objeto de la citación es modificar algunos asuntos formales del reglamento del fondo y “aprovechar la oportunidad para dar un update de la situación de la industria hotelera en Santiago en general y de los hoteles del fondo en particular”.

Sobre lo segundo, “la administración de los hoteles comentará sobre el avance del año, las principales decisiones tomadas, las proyecciones para el futuro y sobre el estado de la relación con todos los stakeholders que han apoyado siempre: inversionistas, banco, proveedores, empleados y cadenas hoteleras”.

Según trascendió, la gestora espera exponer a sus aportantes la posición financiera del fondo y el estado de las conversaciones que mantiene con el banco Itaú, el principal respaldo financiero de los proyectos del vehículo de inversión. Itaú es el mayor acreedor del fondo desde 2015, cuando comenzó a operar el instrumento de inversión que fue comprando hoteles estratégicamente ubicados en la Región Metropolitana. Para esas operaciones, Itaú estructuró una deuda en dólares a tasa variable que supera los US$ 200 millones.

Según personas que conocen las conversaciones, el fondo pretende renegociar con Itaú las condiciones de los préstamos, plazos y términos, considerando la deprimida situación del mercado hotelero. Desde LarrainVial apuntan que siempre están en contacto con Itaú, pero afirman que no hay una negociación propiamente tal, que el banco conoce en detalle la situación del fondo y que siempre están conversando con la entidad financiera.

La apertura de la economía local a los viajeros internacionales -principalmente corporativos, en el caso de los hoteles del fondo- ha tardado más de lo anticipado, y con restricciones que aún no facilitan una regularización del turismo receptivo, lo que ha hecho que los flujos de caja sean peores a lo previsto. “El cierre prolongado de las fronteras ha impactado en los ingresos generados por el turismo receptivo”, dice LarrainVial Activos a Pulso.

En los últimos cuatro meses, la ocupación de los cuatro hoteles del fondo promedia entre 25% y 30% de ocupación, algo levemente mejor al 20,3% que registraron hasta junio y al 14,5% del primer trimestre de 2021. El hotel que tiene el porcentaje más alto es el Crowne Plaza, con sobre 50%, lo que obedece a su condición de residencia sanitaria.

La venta del Ritz

Hace un año, para conseguir la última línea de crédito de US$ 14 millones del Itaú, el fondo comprometió la venta de uno de sus activos. Para ello, el fondo le entregó un mandato a la intermediaria CBRE y este año se activó la enajenación del hotel Ritz, proceso en el que, a mediados de mayo, había recibido 51 demostraciones de interés de parte de 16 grupos locales y 35 internacionales.

Sin embargo, en junio el fondo decidió retrasar la fecha de recepción de ofertas por el Ritz, ya que los interesados internacionales no habían podido ingresar a Chile para visitar el activo por las restricciones sanitarias a extranjeros. LarrainVial Activos informó a Pulso que sigue en “stand by el proceso de venta de Ritz Carlton Santiago, dada la imposibilidad de visita de los interesados externos al país”.

Según el acta de la asamblea de aportantes de noviembre de 2020, el mandato de venta a CBRE tenía un plazo hasta octubre de 2021 y si la enajenación no se materializaba en ese plazo, “se otorgaría un mandato al banco Itaú desde el mes de noviembre de 2021 hasta el mes de octubre de 2022″. Aquello, sin embargo, podría ser redefinido de aquí a la fecha de la próxima asamblea extraordinaria. El retraso de la operación, dicen personas al tanto de la negociación, no es responsabilidad de CBRE, empresa que había avanzado bastante en la venta y que, por lo mismo, podría seguir al mando del proceso. En CBRE no quisieron comentar el proceso.