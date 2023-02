Ganancias de minera de Hurtado Vicuña y Fernández León cayeron 31% en 2022

Una ganancia atribuible a los accionistas de US$ 70 millones obtuvo en 2022 la Sociedad Punta del Cobre S.A. (Pucobre), un 31,4% menos que los US$ 102 millones conseguidos en 2023.

Esta minera controlada por las familias de los empresarios Juan Hurtado Vicuña y Eduardo Fernández León, es parte de la mediana minería del cobre y opera en la Región de Atacama las minas Punta del Cobre, Manto de Cobre y Granate, que abastecen de minerales a la planta de concentrados de cobre, plata y oro San José. Mientras, los minerales de la mina Triunfo son procesados en la Planta Biocobre, productora de cátodos. Además, prospecta y explota concesiones mineras asociadas principalmente a sus proyectos El Espino y Tovaku.

El año pasado produjo 38.000 toneladas de cobre fino, equivalentes a 83,9 millones de libras, levemente superior a la cifra de 2021. La producción de cobre fino, producto principal de la sociedad aumentó solo 0,2% en 2022 respecto del año anterior, principalmente por una mayor ley de los minerales explotados. La extracción de minerales totalizó a 5,62 millones de toneladas (5,39 millones de toneladas en 2021).

Las ventas físicas de cobre aumentaron 0,36%, alcanzando a 84,3 millones de libras. Los concentrados los vende íntegramente a Enami, mientras que la producción de cátodos es exportada a países de Asia, a través de traders y eventualmente una parte va a Europa y Norteamérica. Respecto a los subproductos, la venta de oro fue de 18.000 onzas de oro y de 111.400 onzas en el caso de la plata.

La empresa detalló que los ingresos operacionales del último ejercicio llegaron a US$ 347 millones, 10% menos que en 2021, principalmente debido a la caída en el precio del cobre M+3 y por la disminución de los ingresos por subproductos de oro y plata. Los ingresos provinieron en 89% de concentrados y en un 11%, de cátodos. “Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre 2022, el precio ventas efectivo Pucobre entrega una tendencia negativa de un 7,7% en comparación al año 2021″, explicó la firma. Mientras en 2021 vendió a un promedio de US$ 4,28 la libra, al cierre de 2022 esa cifra fue de US$ 3,95 la libra.

Los costos totales ascendieron a US$ 247 millones para una venta de 84,3 millones de libras, determinando un costo unitario total de US$ 2,94 por cada libra de cobre fino producida. En 2021 la venta fue de 84 millones de libras y los gastos totales alcanzaron a US$ 240,8 millones, con un costo unitario de US$ 2,87 por libra.

El cash cost a diciembre de 2022 subió a US$ 2,26 por libra respecto de los US$ 2,10 por libra diciembre 2021, por un menor aporte en los ingresos de los subproductos oro y plata y mayores costos derivados principalmente del tipo de cambio.

En el año, Pucobre pagó dividendos por US$ 51,2 millones, invirtió US$ 75,4 millones y pagó obligaciones financieras por US$ 19,4 millones, correspondientes a cuotas de contratos de leasing. Al 31 de diciembre de 2022 la sociedad disponía de saldos de efectivo y efectivo por US$ 41,2 millones, “que permiten enfrentar adecuadamente requerimientos operacionales, de inversiones y otros compromisos financieros previstos para el corto plazo”.