Gobierno ingresa proyecto que busca aumentar la competencia en el mercado del gas

Es un tema que ha estado dando de qué hablar. Desde que la Fiscalía Nacional Económica entregó su informe final sobre el mercado del gas, los ojos se han volcado a su actual regulación. El ministro de Hacienda, indicó este domingo que se enviará esta semana un proyecto sobre esta temática, y lo cierto es que la iniciativa que considera entre otras cosas, desintegrar el mercado mayorista, ya está en la Cámara de Diputados.

La iniciativa que ahora será discutida en la cámara baja apunta a una reestructuración del mercado del gas licuado envasado. El proyecto incluye una desintegración del mercado mayorista, respecto del mercado minorista, la venta a usuarios finales. Es decir, Abastible, Lipigas y Gasco no podrán participar de la venta al público, tal como recomendó la FNE en el informe de diciembre.

Por otro lado, desde el Ministerio de Energía han comentado que con la iniciativa no se van a permitir contratos de exclusividad entre mayoristas y minoristas, ni empresas relacionadas entre mayoristas y minoristas. Además, los minoristas podrán distribuir cilindros multimarca o incluso propios, si es que se registran como minoristas de marca propia.

“Tomamos las recomendaciones de la FNE e ingresamos un proyecto de ley robusto, que busca aumentar y mejorar la competencia, para bajar los precios de este servicio básico tan importante para las familias chilenas”, indicó el ministro Juan Carlos Jobet.

En el caso del mercado del gas natural, la iniciativa apunta a un perfeccionamiento. Para esto se indican los casos en que procede garantizar acceso abierto a redes y se establece un procedimiento detallado para la solicitud y otorgamiento de dicho acceso.

Además, se va a corregir la situación de Metrogas y su empresa relacionada Agesa, a través del reemplazo del artículo duodécimo transitorio actual de la ley 20.999.

A fines de diciembre, la FNE confirmó las propuestas para aumentar la competencia, que se traduciría, según indica la entidad, en importantes ahorros para los consumidores de gas licuado y gas natural.

El informe detalló que, en el caso del gas licuado, el ahorro podría llegar a los US$ 181 millones al año, lo que equivale al 15% del precio de cada balón o cilindro que se vende en el país. En cuanto al gas natural, el ahorro sería entre US$ 78 millones y US$ 87 millones para los clientes de Metrogas, lo que se traduce en una reducción de entre 13% y 20% de sus cuentas mensuales.

Es así, como hace dos semanas atrás, el propio gobierno detalló que las recomendaciones realizadas por el organismo coinciden con el proyecto de ley para el mercado del gas.