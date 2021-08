Jerome Powell dice que no está claro qué significan los nuevos brotes de Covid-19 para la economía

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que aún queda por ver cómo la economía estadounidense resistirá el reciente brote de Covid-19, en comentarios que no incluyeron una visión sobre las perspectivas de la política monetaria.

“Aún no está claro si la variante Delta (coronavirus) tendrá efectos importantes en la economía; tendremos que verlo“, afirmó Powell a estudiantes y profesores el martes durante un evento virtual realizado por el banco central.

Los comentarios de Powell sobre la situación sanitaria siguen a los que hizo sobre el tema después de la reunión de política monetaria de la Fed a finales de julio. Dijo entonces que “las sucesivas oleadas de covid que han habido durante el año pasado y algunos meses ahora, han tendido a ser menos económicas, menos en el sentido de las implicaciones económicas de cada oleada, y veremos si ese es el caso con la variante Delta.” Agregó: “No tenemos una idea clara de cómo podría funcionar eso. Así que lo estaremos monitoreando”.

Powell, en una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes y profesores el martes, no comentó lo que sigue para la política del banco central ni detalló cómo espera que la economía se desempeñe en los próximos meses. Lo que sí dijo es que es poco probable que la economía vuelva a ser como era antes de la pandemia, ya que los sectores se están reorganizando, y agregó que algunos grupos que se vieron muy afectados por la pandemia aún no se han recuperado por completo.

Powell también afirmó que la recuperación no está completa. “La pandemia por covid sigue ensombreciendo la actividad económica. Todavía está muy presente con nosotros. No podemos, ya sabes, todavía no podemos declarar la victoria respecto a eso “, afirmó.

Hablando en un evento separado, el líder del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, expresó su preocupación por lo que la variante más virulenta del Covid-19, la Delta, podría significar para la nación (Estados Unidos).

“Me sentía muy optimista en junio y julio. Parecía que la luz estaba encendida al final del túnel, y que esto pronto iba a terminar, pero luego surgió la variante Delta y es simplemente mucho más contagiosa “, afirmó. “Podría conducir a una recuperación más lenta si la gente está nerviosa”, afirmó Kashkari.

Powell también dijo que el sistema financiero de Estados Unidos es fuerte y no una fuente de riesgo para las perspectivas económicas.

En sus comentarios preparados, el líder de la Fed dijo que la pandemia de coronavirus ha afectado particularmente a los estudiantes y educadores de la nación y cambiará la forma en que los jóvenes ven el mundo y su lugar en él.

Los escolares estadounidenses “se han visto obligados, antes que la mayoría de la gente, a considerar lo que en la vida es verdaderamente importante”, afirmó Powell. Con la experiencia adquirida en la pandemia, “Espero que esto les haga pensar en cómo quieren dejar su huella, sabiendo que las cosas cambian y, a veces, cambian rápidamente”, afirmó Powell. “Estamos es un tiempo extraordinario y creo que resultará en una generación extraordinaria”, agregó.

Powell intervino mientras él y sus colegas se preparan para un retroceso en el apoyo que el banco central ha estado ofreciendo a la economía mientras esta ha atravesado el impacto de la pandemia por coronavirus. Una rápida recuperación de la economía y la disminución de los niveles de desempleo están acercando a los funcionarios de la Fed al momento en que comenzarán a recortar sus US$ 120.000 millones mensuales en la compra de bonos. Varios funcionarios han dicho que la desaceleración del ritmo de estas compras debería ocurrir pronto.

Kashkari, que actualmente no tiene voto en el Comité Federal de Mercado Abierto que fija las tasas, afirmó que si el mercado laboral continúa progresando, “es una cuestión de cuándo, no una cuestión de sí es que”, la Fed retrocederá en la compra de activos. “Hay mucha discusión pública sobre, ¿será a finales de este año, será a principios del próximo? Esos parecen rangos razonables de deliberación “, sentenció.

Kashkari agregó que cualquier aumento en la tasa de fondos federales cercana a cero actual, se encuentra varios años adelante.