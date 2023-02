La recaudación de capital de riesgo alcanza su nivel más bajo en nueve años

La captación de fondos por parte de las empresas de capital de riesgo alcanzó su nivel más bajo en nueve años en el cuarto trimestre de 2022, a medida que las presiones macroeconómicas que ya pesaban sobre las empresas tecnológicas empezaban a afectar a los inversores que apuntalan el sector.

Las empresas de capital de riesgo recaudaron US$ 20.600 millones en nuevos fondos en el cuarto trimestre. Eso supuso una caída del 65% respecto al trimestre anterior y la cantidad más baja del cuarto trimestre desde 2013, según la firma de datos Preqin Ltd., que rastrea las cifras de los fondos de riesgo. La cantidad también fue menos de la mitad del nivel recaudado en los tres meses anteriores, la primera vez que los volúmenes de recaudación de fondos disminuyeron del tercer al cuarto trimestre desde 2009, muestran los antecedentes.

Los promotores de fondos, conocidos como socios comanditarios, invirtieron en 226 fondos de capital de riesgo en el cuarto trimestre, el menor número para ese periodo desde 2012, de acuerdo a los datos de Preqin. En cambio, respaldaron 620 fondos en los tres últimos meses de 2021, cuando las acciones tecnológicas alcanzaron su máximo.

Durante gran parte de la última década, los inversores, incluidos los fondos de pensiones, las dotaciones universitarias y las oficinas familiares, se apresuraron a verter dinero en efectivo en fondos de riesgo, alentados por la creencia de que la industria podría superar los rendimientos de otras clases de activos con el tiempo. En ese entorno de espuma, los inversores en startups aceleraron el ritmo de captación de fondos y recaudaron montos multimillonarios que empezaron a rivalizar con el tamaño de algunas empresas de inversión de Wall Street.

La demanda continuó incluso después de la venta masiva de valores tecnológicos del año pasado, gracias al continuo optimismo sobre el potencial de la tecnología a largo plazo, informó The Wall Street Journal.

La ralentización que afectó a las empresas emergentes el año pasado ha alcanzado ahora a los inversores que alimentan el capital de riesgo, lo que supone un cambio de tendencia del entorno de financiación libre que dio lugar a un número récord de nuevos fondos para empresas emergentes y permitió a los inversores más consolidados aumentar su tamaño.

Las empresas de capital de riesgo “quieren ser pacientes en este mercado y esperar a que surja la oportunidad adecuada”, dijo Miguel Luiña, director gerente de Hamilton Lane, una firma de inversión que respalda los fondos de capital de riesgo. “Los gestores han ralentizado el ritmo y no están volviendo al mercado”, explicó.

Las empresas de capital de riesgo que apuestan por las startups tecnológicas ralentizaron el ritmo de inversión ante la escasez de compañías que salen a bolsa, la caída de las acciones y las valoraciones, y el aumento de las tasas de interés y de la inflación. Para los socios comanditarios, esto ha supuesto menos oportunidades de respaldar nuevos fondos y una pausa en los pagos de sus apuestas actuales.

La empresa de capital de riesgo Andreessen Horowitz indicó a sus socios comanditarios en los últimos meses que invertiría su cuarto fondo de criptomonedas de US$ 4.500 millones más lentamente que el tercer fondo, comentaron personas relacionadas con el asunto, aliviando la necesidad de recaudar otro fondo de criptomonedas pronto. La empresa había recaudado su cuarto fondo menos de un año después de anunciar su tercer fondo de criptomonedas de US$ 2.200 millones, un ritmo inusualmente rápido.

Algunas firmas han tomado la rara decisión de reducir las comisiones que cobran a los socios comanditarios para reflejar mejor la ralentización de la actividad inversora en startups. En diciembre, Sequoia Capital sostuvo que permitiría a los socios comanditarios de sus fondos inaugurales de criptomonedas y ecosistemas pagar comisiones de gestión como un porcentaje del capital que el fondo ha solicitado para inversiones. Las empresas de capital de riesgo suelen cobrar a sus inversores comisiones como porcentaje del capital comprometido, y luego se llevan una parte adicional de los beneficios.

Sequoia, uno de los primeros inversores de Apple Inc. y Airbnb Inc., ha invertido alrededor del 10% de su fondo de criptomonedas, anunciado en febrero de 2022, junto con el fondo ecosistema, que respalda fondos jóvenes gestionados por otros inversores. Los fondos de Sequoia suelen invertirse en un periodo de dos años.

La sequía de salidas a bolsa de empresas emergentes, que dura ya un año, también ha secado una fuente crucial de efectivo utilizada por los denominados socios comanditarios para reinvertir en fondos de empresas emergentes, afirman estos inversores. Las empresas de capital de riesgo suelen devolver acciones de empresas que acaban de cotizar en bolsa a sus inversores, que las venden a cambio de efectivo y utilizan el dinero para comprometer nuevos fondos.

Y la caída sostenida de las acciones públicas dejó a algunas dotaciones universitarias y pensiones públicas sobreexpuestas al capital de riesgo, donde las valoraciones han tardado más en ajustarse al enfriamiento del mercado. Algunos de estos fondos tienen ahora mucho más dinero en activos ilíquidos de lo que permiten sus políticas de inversión, aseguran.

“Simplemente hay menos demanda por parte de ciertos socios comanditarios que ya están totalmente asignados”, manifestó Sunil Dhaliwal, socio general de Amplify Partners, una firma de capital de riesgo en fase inicial. “Es un momento de indigestión”, agregó.

Dhaliwal afirmó que muchas empresas de capital de riesgo adelantaron sus plazos de recaudación de fondos a la primera mitad del año pasado, lo que puede haber contribuido a los altos volúmenes a principios de 2022. Amplify terminó de recaudar US$ 700 millones para dos nuevos fondos en junio, antes de que el mercado de recaudación de fondos se ralentizara.

El tenso entorno ya ha empujado a las empresas a recortar sus ambiciones de captación de fondos para este año.

Tiger Global Management, el inversor en startups estadounidense más activo de 2021, recortó recientemente el objetivo de su nuevo fondo de riesgo a US$ 5.000 millones desde US$ 6.000 millones, informó el Journal. El fondo, si se logra recaudar, sería menos de la mitad del último fondo de US$ 12.700 millones de Tiger, que la firma recaudó en 2021 y principios de 2022.

Los socios comanditarios también se han vuelto más cautelosos a la hora de respaldar fondos dirigidos por inversores con menos experiencia, que florecieron durante el mercado alcista gracias a las grandes cantidades de efectivo que fluyeron en el mercado de startups. En 2022, los socios comanditarios respaldaron 141 fondos dirigidos por gestores primerizos, un 59% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 2013, según la firma de investigación PitchBook Data Inc.

“Los socios comanditarios tienen el lujo de ser más selectivos”, comentó Luiña de Hamilton Lane. “Es un entorno de recaudación de fondos más desafiante en este momento”, concluyó.