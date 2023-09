La resistencia de la economía estadounidense desafía las expectativas

Hay un dicho que dice que las expansiones económicas no mueren de viejas: las asesina la Reserva Federal. Si ese es el caso, la economía estadounidense está dejando atrás a su posible agresor este año.

La contratación estable y el fuerte gasto de los consumidores son las últimas pruebas de que los efectos de la pandemia y las respuestas políticas sin precedentes del gobierno han hecho que la economía resista sorprendentemente las subidas de tasas de interés más agresivas de la Reserva Federal en 40 años.

Los empresarios crearon 3,1 millones de puestos de trabajo en los últimos 12 meses, 187.000 de ellos en agosto, según informó el viernes el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo subió al 3,8% desde el 3,5% de julio, al incorporarse más estadounidenses a la población activa.

Tres factores explican por qué la economía estadounidense sigue desafiando las predicciones de recesión.

En primer lugar, el aumento de la población activa y la ralentización de los precios han impulsado este año los ingresos “reales” o ajustados a la inflación de los estadounidenses, lo que ha fomentado la contratación y el gasto.

En segundo lugar, la naturaleza inusual de la pandemia de Covid-19 distorsionó los patrones de gasto, provocando escasez de bienes, viviendas y trabajadores. Esto creó una enorme demanda reprimida que ha sido menos sensible, por ahora, a la subida de las tasas.

En tercer lugar, en un primer momento el gobierno inyectó liquidez en la economía y mantuvo las tasas de interés en niveles mínimos, lo que permitió a las empresas y a los consumidores obtener préstamos más baratos. La legislación posterior, incluida la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Fichas y Ciencia de US$ 53.000 millones, impulsó aún más el gasto federal y estimuló la inversión adicional del sector privado en la industria manufacturera.

En este contexto, “la verdadera pregunta es por qué ha capitulado la economía”, afirma Christopher Thornberg, socio fundador de Beacon Economics en Los Ángeles.

Nada de esto implica que la economía vaya a resistir para siempre. En julio, la Reserva Federal elevó la tasa de interés de referencia de los fondos federales a su nivel más alto en 22 años, y ha dejado la puerta abierta a nuevas subidas si la actividad se acelera.

Por ejemplo, cuando las empresas que se beneficiaron de unos costos de financiación más bajos tengan que refinanciar sus deudas en los próximos años a tasas más altas y cuando los hogares agoten sus ahorros. Los bancos ya se están retrayendo en la concesión de préstamos después de que dos quiebras de gran repercusión avivaran la preocupación por su rentabilidad. Los prestamistas se enfrentan a posibles pérdidas en edificios de oficinas cuyo valor se desplomará si los empresarios siguen adoptando el trabajo híbrido.

Un mercado laboral alcista

La economía se ha beneficiado este año de la reducción de la escasez de mano de obra provocada por la pandemia, gracias a la incorporación al mercado laboral de más inmigrantes y estadounidenses nativos.

Las empresas retienen a los trabajadores y aumentan sus salarios. Los ingresos reales después de impuestos aumentaron un 3,8% en julio con respecto al año anterior y han subido interanualmente todos los meses desde enero.

Estos aumentos contribuyen a impulsar el fuerte gasto de los consumidores, que representa aproximadamente dos tercios de la producción económica estadounidense. Neil Dutta, economista de la firma de investigación Renaissance Macro, afirmó: “Los ingresos reales son los que mueven el cotarro”.

La Reserva Federal ha ralentizado claramente la actividad sensible al crédito, incluidos el capital privado y el sector inmobiliario comercial. “Pero en términos de la columna vertebral de la economía estadounidense, la columna vertebral es fuerte” debido al sólido crecimiento de los ingresos, dijo Dutta.

La rigidez actual del mercado laboral refleja en parte un cambio postpandémico en el poder de negociación. Las empresas aumentaron los salarios de sus trabajadores cuando se esforzaron por contratar personal tras los cierres patronales. Los estadounidenses encuestados por la Fed de Nueva York en julio esperaban ofertas salariales anuales en los cuatro meses siguientes de unos US$ 67.000 al recibir una oferta de trabajo, muy por encima de los US$ 60.000 de un año antes.

Al mismo tiempo, el porcentaje de trabajadores que renuncian a su puesto de trabajo, a menudo un signo de poder de negociación cuando los empleados se marchan a otro lugar con un salario más alto, disminuyó en julio y está volviendo a los niveles prepandémicos, lo que sugiere un mercado laboral menos tenso.

Los empresarios se muestran reacios a despedir trabajadores, dado el tiempo y el esfuerzo que les ha costado contratarlos en los dos últimos años. “Incluso si vamos a tener una recesión leve, creo que muchos empresarios están diciendo que no vale la pena el esfuerzo de despedir gente”, dijo Bernard Baumohl, economista jefe mundial del Economic Outlook Group. “No quieren quedarse cortos”.

Algunas empresas informan de una mayor facilidad de contratación para puestos antes difíciles de cubrir, como conductores de camión y mozos de almacén. La rotación se ha estabilizado en ArcBest, una de las mayores empresas de transporte por carretera del país. La empresa está incorporando a cientos de conductores y estibadores procedentes de su rival en quiebra, Yellow, según Judy McReynolds, CEO de ArcBest.

“Yo no diría que la escasez de conductores ha terminado, pero” para el próximo año “vamos a estar en un lugar significativamente mejor de donde estábamos”, dijo McReynolds.

McReynolds prevé una contratación más lenta a medida que la demanda de transporte de mercancías se suavice. La empresa sigue buscando incorporar empleados de ventas y tecnología, así como conductores para sustituir a los que se jubilan, pero no tiene previsto incorporar trabajadores tan rápidamente como en 2021 y 2022, cuando sumó a miles de nuevos trabajadores. ArcBest tenía unos 15.700 empleados en diciembre de 2022.

Otras empresas siguen teniendo problemas de personal. United Airlines, que espera contratar a 15.000 personas este año, se enfrentó a tal escasez de candidatos para puestos de trabajador de rampa en su centro de Denver que organizó una feria de empleo en Guam y reubicó a más de 450 nuevos contratados de Guam a Colorado, dijo la jefa de recursos humanos Kate Gebo.

Recuperación de la demanda acumulada

La recuperación de la pandemia ha sido desigual, creando minirrecesiones escalonadas en diferentes industrias. Algunos sectores que normalmente son muy sensibles a las tasas de interés no han supuesto el arrastre esperado para el crecimiento este año. La producción de automóviles no pudo seguir el ritmo de la demanda en 2020 y 2021, pero ahora se está recuperando, por lo que ha sido menos sensible a la subida de tipos.

La subida de los tasas hipotecarias asestó un duro golpe a la asequibilidad de la vivienda, que ha mantenido congelados a muchos propietarios. Eso ha beneficiado a los constructores de viviendas, que se enfrentan a una menor competencia de las reventas y que han utilizado balances más sólidos para ofrecer precios con descuento en forma de “rebajas” de los tipos hipotecarios.

“Todavía hay compradores ahí afuera. Tienen muy pocas opciones. Por lo tanto, encuentran el camino hacia nosotros”, declaró Douglas Yearley, director ejecutivo del constructor de viviendas de lujo Toll Brothers, en una conferencia sobre resultados el mes pasado.

Mayores amortiguadores

En 2020 y 2021, Estados Unidos y otros gobiernos proporcionaron billones de dólares en ayuda financiera a los hogares, que también estaban ahorrando dinero a medida que la pandemia interrumpía los patrones normales de gasto. Mientras tanto, los bancos centrales recortaron las tasas de interés, lo que permitió a los estadounidenses reducir sus costos de endeudamiento.

Normalmente, las subidas de tasas de la Reserva Federal obligan a los consumidores y empresas muy endeudados a frenar el gasto porque tienen que pagar más por el servicio de sus préstamos. Pero los consumidores no se han endeudado en exceso; los pagos del servicio de la deuda de los hogares representaron el 9,6% de la renta personal disponible durante el primer trimestre, por debajo de los niveles más bajos registrados entre 1980 y el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

La financiación federal sigue fluyendo gracias al paquete de infraestructuras de aproximadamente 1 billón de dólares aprobado por el Presidente Biden en 2021 y a dos leyes firmadas el año pasado que aportan cientos de miles de millones de dólares para impulsar la producción de energías renovables y la fabricación de semiconductores.

Las empresas de la construcción se enfrentan a la triple amenaza del envejecimiento de la mano de obra, unas políticas de inmigración impredecibles y una demanda sobrecalentada impulsada por el gasto federal y la escasez de viviendas, dijo John Fish, presidente y CEOo de Suffolk, un contratista de la construcción de US$ 5.500 millones con sede en Boston.

Las acciones han subido este año, impulsadas por la perspectiva de que el enfriamiento de la inflación permita ralentizar el crecimiento sin necesidad de una recesión, lo que se conoce como aterrizaje suave. El S&P 500 bajó un 27% en los nueve primeros meses de 2022, pero desde entonces se ha recuperado. Ha subido más de un 17% este año y cerró el viernes casi un 6% por debajo de su máximo histórico registrado a principios de 2022.

“Vamos a salir con un aterrizaje suave”, dijo Fish. Bolt en que una recuperación económica mundial, el gasto federal adicional y un eventual descenso de los tipos de interés, y “esos ingredientes crearán una tremenda demanda en las partes de servicios de nuestra economía”.

Esquivando el “desfile de los horrores”

Otros ejecutivos ven nubarrones a medida que los consumidores de rentas más bajas agotan sus ahorros y se enfrentan a mayores costos de endeudamiento. La morosidad de las tarjetas de crédito de Macy’s fue mayor de lo previsto durante el segundo trimestre. “Creemos que el cliente está sufriendo presiones” debido al aumento de las tasas de interés y al fin de las ayudas a los estudiantes, declaró Adrian Mitchell, director financiero de Macy’s.

Las perspectivas están divididas entre los economistas. Algunos creen que la inflación está prácticamente bajo control, ya que las idiosincrasias de la pandemia se resuelven por sí solas, ayudadas por las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal. Esperan que la esta recorte los tipos el año que viene, lo que permitiría un aterrizaje suave.

A otros les preocupa que la Reserva Federal haya subido demasiado las tasas o que tenga que subirlas más para aplastar la demanda y reducir la inflación. Una política monetaria restrictiva podría desencadenar una recesión al provocar una fuerte caída del crédito y del valor de los activos.

Recientemente, los economistas de Bank of America desecharon su previsión de una recesión en EE.UU. durante el próximo año, mientras que los de Barclays y Citi aplazaron el inicio previsto de una leve desaceleración hasta la próxima primavera.

Según Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, los últimos datos han sido “muy, muy positivos” para la previsión de un aterrizaje suave. En julio, rebajó al 20% la probabilidad de una recesión en EE.UU. en los próximos 12 meses, frente al 35% de marzo, después de que la quiebra del Silicon Valley Bank avivara el temor a una crisis bancaria más amplia.

La fortaleza de EE.UU. plantea interrogantes sobre cuánto tiempo puede separarse del resto del mundo.

Los dirigentes chinos se esfuerzan por estimular el crecimiento de una economía acosada por la escasa confianza de los consumidores, la prolongada crisis inmobiliaria y la caída de las exportaciones.

Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que la economía alemana, dependiente del comercio, se contraiga este año, como reflejo de la debilidad del sector manufacturero y de las perturbaciones provocadas por la invasión rusa de Ucrania.

Algunos economistas destacan el papel de la buena suerte de Estados Unidos. “Aparte del cúmulo de quiebras de bancos regionales, hemos tenido pocas” perturbaciones del mercado financiero, señaló Daleep Singh, economista jefe mundial de PGIM Fixed Income. Y desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, no han estallado nuevas crisis geopolíticas que perturben las cadenas de suministro o los mercados del petróleo.

“Hemos esquivado el desfile de los horrores”, afirmó Singh.