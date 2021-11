Las AFP se suman a la tendencia: Provida repartirá $69 mil millones adicionales a sus accionistas

Los dividendos extraordinarios repartidos en lo que va de 2021 por las empresas ha motivado la atención del Servicios de Impuestos Internos y también del Banco Central. Más de US$7 mil millones solo en las empresas IPSA, cifra que está por encima de todo lo entregado a los accionistas en años anteriores.

Pero a lo que ocurre con las empresas que componen el principal selectivo accionario se han sumado las sociedades holding de los controlares, y ahora también AFP Provida.

La gestora de fondos previsionales informó ayer mediante un hecho esencial que el directorio acordó “convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de diciembre de 2021 a las 9:30 horas”, con el fin de “distribución de utilidades y reparto de un dividendo definitivo ascendente a $213 (doscientos trece pesos) por acción, con cargo a utilidades retenidas y no distribuidas de ejercicios anteriores”.

Las juntas de accionistas todos los años votan sobre el destino de las ganancias de las empresas, y por ley deben repartir al menos el 30%. Pero si no hay proyectos o inversiones, pueden repartir el total de las ganancias. o incluso ganancias retenidas en el balance de la compañía proveniente de años anteriores. Eso es lo que ocurre con Provida.

De ser aprobada, en total la AFP repartirá $69.867 millones a sus accionistas (unos US$ 85 millones), que se suman a los $23.879 millones de mayo y los $53.466 millones de marzo.

Así, en lo que va de 2021 repartirá $147.212 millones

“En caso de aprobarse lo anterior, el dividendo se pagaría a partir del día 20 de diciembre de 2021 a todos los accionistas inscritos”, dice el hecho esencial de la administradora.

AFP Provida es controlada por la aseguradora norteamericana Metlife, que compró el 95,3% tras desembolsar $ 938.044 millones en 2013. Desde 2014, la AFP ha repartido dividendos por $ 692.645 millones, por lo que la aseguradora americana ha recuperado $ 660.294 millones. A ello se deben descontar los impuestos.

Al tercer trimestre, las utilidades de todas las AFP sumaron $283.412 millones (unos US$ 350 millones) Provida anoto beneficios en estos primeros nueve meses por $65.183 millones, 33,7% por sobre el mismo periodo del ejercicio anterior.}

El IEF

La cifra de dividendos extraordinario repartidos incluso llamó la atención del Banco Central. En su último Informe de Estabilidad Financiera (IEF) advirtió que “en octubre se registró un reparto extraordinario de dividendos entre sociedades anónimas, que podría dar cuenta de menores oportunidades de inversión para el sector corporativo, en un ambiente de mayor incertidumbre”.

Y según detalló el instituto emisor, “entre empresas que reportan sus estados financieros se produjo un aumento en la distribución de dividendos superior en alrededor de US$7.000 millones respecto de igual periodo del año anterior. Este incremento es de magnitud relevante en una perspectiva histórica, y se distingue también por ocurrir en el segundo semestre del año en lugar del primero, que es cuando usualmente se anuncian los repartos de dividendos”.

Los US$7 mil millones están por encima de los US$3.893,6 millones repartidos por las empresas IPSA en 2020 y los US$5.123,5 millones de 2019.