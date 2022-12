Las declaraciones de los directores de AFEX ante la Fiscalía por el millonario robo a sucursal de El Golf

La trama del denominado caso AFEX no acaba y hace un par de semanas la Fiscalía cumplió un hito en la investigación por el millonario hurto que afectó a la sucursal ubicada en sector del El Golf el pasado 9 de diciembre de 2021. Esto luego que el jefe del local, Pablo López se apropiara de $96 millones y fuera detenido en el aeropuerto cuando se alistaba a huir a Orlado, Estados Unidos.

El pasado 16 de noviembre de 2022, el socio fundador de la casa de cambio, Julio Greene Zúñiga junto a su hijo Thomas Greene Benett, quien hoy ocupa el cargo de director ejecutivo, prestaron declaración ante la Fiscalía.

Ambos eximieron de responsabilidad a AFEX, asegurando que su exempleado llevó adelante todas sus operaciones sin el conocimiento ni autorización de la compañía, rechazando la arremetida legal que emprendió un grupo de clientes que exigen la restitución de millonarios fondos entregados.

“Estas supuestas operaciones de compra de divisas a plazo y precio fijo, realizadas por Pablo López por cuenta propia, fuera del giro de AFEX, a espaldas y sin el consentimiento ni autorización de sus ejecutivos, carecían absolutamente de toda razonabilidad comercial, estipulándose precios de compra de dólares y de venta a plazo fijo, completamente fuera de mercado, lo que dotó a esta modalidad de un gran atractivo, transformando a estas operaciones en una verdadera estructura piramidal, de la cual los señores (Rodrigo) Cornejo, (David) Schapiro, (Rubén) Brunman y (Cecilia) Gejman lucraban.”, sostuvo Thomas Greene, director ejecutivo de AFEX.

Asimismo, agregó que el supuesto servicio no existe en AFEX y no ha existido nunca.

“Operaban a precios del dólar inexistentes e irrisorios. No hay una racionalidad comercial para la realización de estas operaciones. El único documento que recibían era visiblemente falso, no tiene firma, es un logo antiguo seguramente pegado digital y completamente forjado por López Torres. Operaban con el jefe de sucursal que nunca tuvo ningún poder de firma en la empresa”, detalló.

En la misma lógica, su padre Julio Greene explicó que “hicimos las indagaciones pertinentes, cuyo resultado está en el pendrive que Thomas Greene Bennett entregó a la Fiscalía, y que da cuenta de un análisis detallado de todas y cada una de las operaciones que son materia de la investigación que nos ocupa”.

“A partir de dicha indagación pudimos percatarnos que todas las operaciones de compra de divisas a plazo y precio fijo, realizadas por López Torres con los reclamantes, fueron por cuenta propia, fuera del giro de AFEX, a espaldas y sin el consentimiento ni autorización de sus ejecutivos y apoderados, careciendo de toda razonabilidad comercial, estipulándose precios de compra de dólares y de venta a plazo fijo de la citada moneda, completamente fuera de mercado, lo que dotó a esta modalidad de un gran atractivo, transformando estas operaciones en una verdadera estructura piramidal, de la cual estos clientes lucraban”, aseguró.

Ambos directivos de AFEX prestaron declaración a la Fiscalía siendo asesorados por el abogado Leonardo Battaglia.

Reclamos

En su declaración, el director ejecutivo de AFEX sostuvo tras lo ocurrido recibieron la visita de los clientes Rodrigo Cornejo, David Schapiro, Rubén Brunman y Cecilia Gejman, quienes en representación de sus respectivas sociedades: Inversiones Semier y Compañía Limitada Sociedades Mytencillo SpA y Comercializadora Nogal Limitada, exigían la devolución de importantes sumas de dinero (US$193.200; US$297.900 y US$222.195, respectivamente) por supuestas operaciones realizadas por López torres, consistentes en la compa de dólares con valor asegurado a plazo, con la expectativa de obtener una ganancia comprometida a futuro.

A su juicio, “los señores Cornejo, Schapiro, Brunman y Gejman, totalmente conscientes de operar al margen del giro normal y formal de AFEX, acordaban las supuestas inversiones y reinversiones directamente con el imputado, sin conocimiento ni autorización de AFEX, ya que esas operaciones no quedaban registradas en los sistemas operacionales de AFEX”.

A modo de ejemplo, añadió que David Schapiro reconoció en su querella que pagó con dos cheques, girados a favor de Pablo López. Por otro lado, Luis Fernando Lara en su querella reconoció que realizó una operación de venta de dólares el 15 de noviembre de 20221 por US$100.000, divisa entregada en efectivo al querellado. También destalló que el propio Lara informó a Greene que entregó el dinero a López en la vía pública directamente a López.

Querellantes

Susana Borzutzky, abogada de David Schapiro, cuestionó las declaraciones de los directivos de AFEX, quienes declararon en calidad de imputados.

“No puede traspasarse la responsabilidad a los clientes, quienes actuaron de buena fe, teniendo en consideración la reputación de la empresa, sus años de existencia en el mercado nacional y trayectoria. Más aún cuando mis representados han realizado operaciones por más de 10 años con AFEX, gozando de su plena confianza. Es necesario señalar que el ejecutivo era el jefe de sucursal, y el servicio de retirar cheques en las empresas lo ofrecía siempre, no era en la vía pública y el resto de las operaciones millonarias fueron transferencias electrónicas o depósitos en la cuenta de la empresa, cómo se señaló anteriormente”, sostuvo.

Desde el 9 de diciembre de 2021, Pablo López Torres permanece bajo arresto domiciliario total y la investigación penal sigue en curso y según Borzutzky el perjuicio provocado en el denominado caso AFEX “es mayor a $1.303.401.798″.

En la misma línea, Miguel Schürmann, abogado de Rodrigo Cornejo, sostuvo que “las declaraciones de los señores Greene me parecen una tomadura de pelo. Quieren culpar a los clientes de que AFEX se haya apropiado de sus dineros”.

“Mi representado depositó pesos en la cuenta de AFEX para comprar dólares y luego estos dineros no le fueron devueltos porque el representante de la compañía, jefe de sucursal, le ofreció entregarles más adelante con un mejor precio. Ellos afirman que ese jefe de sucursal, Pablo López, se apropió de dineros. Los abogados sabemos que el dinero es fungible, por lo que no hay razón alguna para que AFEX afirme que el dinero apropiado por López sea el de nuestro cliente y no el de ellos. Pablo López representaba a la empresa y si cometió algún delito lo hizo en beneficio de la empresa, desde que ella no ha devuelto los dineros que le fueron depositados. Esperamos que AFEX sea condenada por estos hechos que son de la mayor gravedad, porque afectan la confianza de los consumidores en el mercado de cambio de dinero”, concluyó.